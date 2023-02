Catia Hultquist: De digitala maskinerna börjar låta som uppläxande föräldrar

Din skärmtid ökade med 20 procent jämfört med förra veckan. Det har gått tre dagar sedan du fick det här mejlet – tänker du svara på det? Ljudvolymen bör sänkas!

Jag vet inte när det hände, men det känns som att det har skett ett skifte. Maskinerna runt om oss har allt oftare en uppfordrande ton, inte olikt en uppläxande förälder. Eller som partnern som tagit på sig den trista morsarollen i en relation – de flörtiga förslagen har bytts ut till syrligt uppfostrande instruktioner.

Maskinerna är våra vänner, utan dom inget paradis. Maskinerna är våra vänner. Naturligtvis.

Kjell Höglunds lugnande, möjligen halvironiska, låttext ekar i mitt huvud när jag knäpper bort de uppläxande notiserna och kväver reaktionen att höja ljudet ytterligare.

En av de onda robotarna och den härsklystna mobildrottningen Pal i ”Familjen Mitchell mot maskinerna”. Foto: Entertainment Pictures/Alamy

På redaktionen står en dag en massagefåtölj som erbjuder knådning av ryggen kombinerat med ljudprogram. Jag bestämmer mig för att testa och väljer det förinställda programmet för ”återhämtning i vardagen – manlig röst”. Det låter lovande, nästan lite sexigt. Men rösten som talar till mig i lurarna är mer av knarrig historiefarbror än Barry White. Och ganska snart börjar den mansplaina mig om hur jag ska lära mig att slappna av på ett effektivt sätt. Jag famlar efter displayen, knappar bort den knarriga effektivitetsfarbrorn och försöker slappna av till ”havsbrus” i stället. Det går så där – jag är redan uppretad.

En vecka senare är mansplainingfåtöljen borta. Lika bra det, tänker jag, det hade kunnat utvecklas till en riktigt dysfunktionell relation.

Jag märker hur vi allt oftare blir tillrättavisade av maskinerna när vi inte är tillräckligt lika dem. Inte lika effektiva, inte lika perfekta. Men inte bara det. Vi blir också hånade av dem.

En kille jag känner har hamnat i just en sådan dyssig människa/maskin-relation. Han ville testa en prenumeration på en hälsotidning och fick samtidigt en våg. I samarbete med en app skulle den hålla koll på hans hälsotillstånd. Men när han gick in i appen fick han en smärre chock. Den upplyste honom utan omsvep om att han på en punkt kunde klassas som en 74-åring. Han är visserligen inte purung, men ändå en rejäl bit under 74. Hade det kommit från en människa hade det räknats som psykisk misshandel.

Familjen Mitchells odresserade mops visar sig vara ett oväntat vapen i kampen mot de onda robotarna. Foto: Moviestore Collection Ltd/Alamy

Någon dag senare börjar jag misstänka att jag själv är utsatt för maskinernas lömskheter. Samtliga apparater är underligt tysta. Inga meddelanden eller notiser hörs under hela förmiddagen. Efter lunch kollar jag mobilen och upptäcker att funktionen ”tysta notiser” plötsligt ändrat min förinställning. I stället för att hålla tyst mellan 22 på kvällen och 07 på morgonen har mobilen i samråd med datorn valt att göra tvärtom. Det vill säga hålla inne med avgörande information dagtid. Hm . . . det är väl sådant som kallas för härskartekniker? Höll mobilen på att förvandlas till Machiavelli?

När jag ser den tecknade filmen ”Familjen Mitchell mot maskinerna” – om en nördig familj som hamnar mitt i en robotapokalyps – påminns jag om mänsklighetens klassiska skräck för att maskinerna ska ta över världen. Är lömskheten bara steget innan mardrömmen besannas, en normaliseringsprocess? Men familjen Mitchell ger mig en idé om motgiftet.

I kampen mot de onda robotarna använder sig familjen av sin odresserade mops. Maskinerna förstår sig inte på vilken sorts varelse de har att göra med och kollapsar en efter en. Efter pandemin kryllar det numera av olika sorters hundar i min stadsdel, jag själv har två. De kan släcka lampor med sina tassar bara för att de tycker att det är kul, men ingen av dem har av eller på-knapp. De sysslar inte heller med saker som manipulation eller effektivitet.

Jag konstaterar att åtminstone Södermalm har ett fullgott skydd om robotapokalypsen skulle slå till.

