Catia Hultquist: De salta pensionärerna tänker inte sitta still i båten när arbetslivet upphör

De badar nakna, dansar disco och åker dödsföraktande rodel i ångande dejtningreality. De är kicksparkande stjärnor i actionfilmer och den nya tidens superhjältar. Jag pratar förstås om Old people-trenden, de salta sextioplussarna som nu kommer på bred front och som visar var skåpet ska stå. Och de nya supersextioplussarna osar så mycket energi att de får fjuniga deltagare från ”Paradise” att framstå som livströtta sengångare.

2023 drog i gång med ett av de mer uppiggande dejtningprogrammen på senare år, SVT:s ”Hotell Romantik”. Jag kommer osökt att tänka på hur vi brukade skoja om att gamlingarna i en obskyr framtid skulle digga till David Bowie i stället för Snoddas. Då framstod det som ett absurt scenario. När jag ser ”Hotell Romantik” inser jag att den framtiden är här.

Konceptet är enkelt: ta ett alphotell i ”Sound of music”-miljö och bjud in 28 sugna deltagare, 14 kvinnor och 14 män. Men här är det åldern på deltagarna som gör programmet; samtliga är över 65 år. Vilket innebär att de per automatik är rika på erfarenhet, har hög faråthelvete-faktor, allt att bjuda på och noll att förlora. Och till skillnad från sina yngre konkurrenter i ängsligt uppdaterade realityprogram verkar deltagarna faktiskt vilja inleda relationer med andra människor, snarare än vinna pengar och berömmelse.

Här finns powerpensionärer som Monica, 72, Merja, 69, Rooger, 70 och Lars, 71. De kastar sig glatt in i aktiviteter som rodel, joddel eller discotävling. Det masseras, pussas och badas nakenbad – allt efter devisen ”jag vill leva så länge jag har livet i mig”. Lägg till att programledarna, Kristina ”Keyyo” Petrushina och Erik Ekstrand, bryter tvärt mot de senaste årens oskrivna lag inom svensk reality; att den som leder programmen bör äga samma typ av kylslagna utstrålning som Elsa i ”Frost” eller Mårran i ”Mumintrollen”. Charmiga Petrushina och Ekstrand är raka motsatsen.

I ”The old man” (Disney+) spelar Jeff Bridges, 73, den före detta CIA-agenten Dan Chase som lever ensam med två rottweilers sedan hans fru har dött. Hans största problem är de vanliga för äldre män – dålig sömn och toaspring – tills han plötsligt blir indragen i ett actionfyllt spionspel. De yngre agenter som fått i uppdrag att fånga in honom, kallar honom regelmässigt och nedlåtande för ”gamlingen” eller ”pensionären”. Tills de inte längre gör det. På grund av att de är döda, effektivt eliminerade av den slitstarka, frontkickande pensionären. Bridges är en perfekt actionhjälte för powerpensionärer som tröttnat på åldersdiskriminering.

Hans kvinnliga motsvarighet är skådespelaren och dansaren Michelle Yeoh, 60, som i sin filmkarriär haft flera kampsportroller och som nyligen fick en Golden Globe för sin actionhjälteroll i ”Everything everywhere all at once”. När producenterna försökte korta ner hennes tacktal bad hon dem helt sonika att ”hålla käften”, med tillägget: ”I can beat you up.”

Och när jag ser SVT-dokumentären ”Le och leverera” om den kraftfulla klassresenären Amelia Adamo, 75, en glamorös superhjälte i en mansdominerad mediebransch, tänker jag att sextioplustrenden är logisk. Adamo tillhör ju den generation som en gång kallades ”Jätteproppen Orvar”, då 40-talisterna anklagades för att ockupera viktiga poster i arbetslivet och stoppa yngre förmågor. Det är klart att åldrandet blir trendigt när denna mäktiga generation gått i pension.

Men den här gången kanske vi bör vara mer tacksamma för att de banar väg för alla oss som inte har lust att lägga oss ner och dö efter pensionen. Och som lyssnar på Lana Del Rey och Håkan Hellström på äldreboendet.

