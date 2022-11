Catia Hultquist: Deras avslöjande förändrade hur vi ser på kvinnors vittnesmål om sexbrott

”De sa att jag hade ljugit och att jag var en hora.”

Orden från ett av sexbrottsoffren i dokumentären ”Hästgården” ekar i huvudet när jag ser på bioaktuella ”She said”. Filmen, som bygger på de verkliga händelserna runt Harvey Weinstein-avslöjandet, blottlägger också det sjuka system som utarbetats för att dölja mäns sexbrott mot kvinnor. Härskartekniker, som att skamma och peka ut offret som en lögnaktig förövare, visar sig vara lika effektiva mot stallflickor på en svensk hästgård som mot filmstjärnor i Hollywood. En sinnrik och djävulsk ordning, utarbetad för att skydda förövare och tysta dåtida och framtida offer.

Skydda-förövaren-systemet verkade länge både stabilt och vattentätt. Tills New York-journalisterna Megan Twohey och Jodi Kantor lyckades hitta ett sätt att granska sexbrott 2017. De fick tystade och traumatiserade kvinnor att prata öppet om smärtsamma livshemligheter och grävde fram fakta som stödde deras historier. På så sätt kunde de avslöja en av Hollywoods mest notoriska sexbrottslingar, Harvey Weinstein. Filmmogulen, som avtjänar ett 23 år långt fängelsestraff, anklagades av närmare 90 kvinnor för sexuella övergrepp eller våldtäkt.

I kölvattnet av New York Times-avslöjandet följde en lavin av liknande avslöjanden, bland annat Matilda Voss Gustavssons DN-granskning av Kulturprofilen. Fram vällde också den historiska metoo-rörelsen som fick kvinnor att vittna om sexövergrepp världen över.

He said, she said eller han sa, hon sa – så kan problemet med sexbrottsmål kokas ner till en mening. Det vill säga att ord står mot ord när brottet ska prövas och vittnen saknas. I ”She said” står hennes ord – det vill säga kvinnornas vittnesmål mot Harvey Weinstein – i centrum. Regissören Maria Schrader påpekar att ”She said” är en universell historia om övergrepp och maktmissbruk, snarare än en film om fallet Weinstein. Och ja, berättelsen om sexbrottslingar som tillåts fortsätta med att förstöra liv i decennier känns onekligen bekant. Liksom den om unga kvinnor som blir misstrodda och misstänkliggjorda.

När jag pratade med en vän om ”She said” och det speciella med Twohey och Kantors avslöjande påminde hon mig om det svenska fallet med hästgårdsägaren. Under 90-talet anklagade och polisanmälde flera unga stallflickor honom för systematiska sexbrott som pågått under flera år.

Carey Mulligan och Zoe Kazan som Megan Twohey och Jodi Kantor i filmen. Foto: JoJo Whilden/Universal Pictures

När han till slut dömdes till ett mindre fängelsestraff gjordes SVT-granskningen ”Dömd på förhand”. I dokumentären från 1994 framställs ridläraren som falskt anklagad och stallflickorna som anmälde som lögnaktiga, förvirrade eller manipulativa. Här görs också flera ”tuffa” intervjuer med uppenbart pressade unga stallflickor och barn. Några av dem tar inför kameran tillbaka sina detaljerade vittnesmål och säger att de ljög om dem. Det är en chockerande uppvisning i så kallad ”hårdkokt journalistik”.

24 år senare, i Robert Barkmans och Daniel Velascos dokumentärserie ”Hästgården” i P1, möter vi några av stallflickorna igen, som vuxna kvinnor. Serien avslöjar att ridläraren tillåtits fortsätta vara verksam efter sitt fängelsestraff och att larmen om sexövergrepp bara pågått under de följande decennierna. Dessutom får vi veta att flickan som tog tillbaka sitt vittnesmål som vuxen avslöjar att hennes första version var den sanna. Och att flickan som stod fast vid sin anmälan kallades hora och lögnare så många gånger att hon fick fly landet och bosätta sig utomlands.

Det är först när man jämför SVT:s 90-talsgranskning av ”Hästgården” med SR-dokumentären från 2018 som man förstår betydelsen av Twohey och Kantors gärning. Deras journalistik och sätt att närma sig sexbrottsoffer gjorde verkligen skillnad.

