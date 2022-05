Catia Hultquist: Det är bra självgott att håna alla kvinnliga offer för manliga bedragare

På rättegången bär hon vit kostym och sandaletter med sylvassa klackar. Benita Alexander är ett av världens mest kända offer för en bedragare, men hon går knappast runt med en offerkofta. Hon är ute på ett uppdrag.

Våren 2022 har varit högsäsong för bedragare och deras offer. Bara på Netflix har man kunnat sträcktitta på lurendrejerier i till exempel ”Tindersvindlaren” (om Shimon Hayut som utgav sig för att vara diamanthandlare och lurade sina Tinderdejter på pengar) och i ”Inventing Anna” (baserad på den verkliga historien om Anna Delvey, som fick New Yorks elit att tro att hon var en tysk arvtagerska).

Det intressanta med alla dessa historier är att det efteråt ofta är offren, inte bedragaren, som hamnar i fokus. Och hur så kallad victimblaming, skuldbeläggande av offret, alltid kommer som ett brev på posten. I stället för att lägga ansvaret på förövaren försöker vi hitta fel på den som föll för bedragarens falsarier. Offren är ”dumma”, ”naiva”, ”lättförförda” eller anklagas för att ha en egen skum agenda.

Svenska Pernilla Sjöholm var en av de kvinnor som ställde upp i ”Tindersvindlaren” och beskrev hur hon lurades av Shimon Hayut. Sjöholm har flera gånger berättat om den mängd hat hon och de andra offren fått ta emot efter att historien blev känd. Hatarnas underförstådda budskap brukar vara ”det här skulle minsann aldrig hända mig”.

Men så snart någon intar den självgoda positionen tänker jag alltid på den sedelärande berättelsen om kirurgen Paolo Macchiarini, hans bluffforskning och farliga operationer. Och jag tänker på alla de som trodde på honom.

Jag tänker på Harriet Wallberg, rektor på Karolinska institutet som anställde Macchiarini som gästprofessor. På hennes efterträdare, Anders Hamsten, som höll tyst om att kirurgens ”banbrytande” transplantationer av syntetiska luftstrupar inte fungerade. På läkaren Henrik Widegren som skrev Dagens Medicin-artikeln ”Jag erkänner: jag var kär i Paolo Macchiarini.”

Paolo Macchiarini. Foto: Lina Alriksson

Jag tänker på de modiga läkarna Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson – visselblåsarna som såg till att Macchiarini och hans experimentella operationer stoppades och som blev misstänkliggjorda på precis samma sätt som offren i bedrägerihärvorna.

Jag tänker på journalisten Bosse Lindquist som gjorde dokumentären ”Experimenten” och som fick jobba hårt för att avslöja Macchiarinis lögner. Och jag tänker på den amerikanska journalisten Benita Alexander, som var kvinnan som skulle gifta sig med ”stjärnkirurgen” men som i stället avslöjade honom som en polygam mytoman.

Vanity Fair-artikeln om deras relation, ”The celebrity surgeon who used love, money and the pope to scam an NBC News producer”, bidrog till att demaskera Macchiarini. Om han kunde ljuga så lättvindigt i sitt privatliv, hur stod det då till med hans yrkesliv? I kombination med dokumentären ”Experimenten” blev artikeln en dödsstöt för kirurgens karriär.

Benita Alexander var visserligen förkrossad efter sin relation och övervägde att lägga sig ner och bara ge upp. Men hon hade insett samma sak som svenskarna, att Macchiarini var farlig och behövde stoppas. Hon kontaktade Lindquist och visselblåsarna och de inledde ett samarbete. Alexander gjorde bland annat en dokumentär om kirurgens medicinska offer. Från Macchiarinirättegången i Stockholm, där Alexander närvarar som journalist, rapporterade hon i veckan till den amerikanska podcasten ”Dr Death” och klargjorde sin attityd:

”Jag vill bara hålla mitt huvud högt och gå in där med självförtroende för alla kvinnor som blivit lurade. Jag vill visa alla att vi kan överleva – och vi kan slå tillbaka.”

När rättegången fortsätter är fokus för en gångs skull tillbaka på bedragaren.

