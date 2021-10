Catia Hultquist: Det är en brutal upplevelse att se kvinnan i den manliga svikarrollen

Vuxna människor som skrek, flåsviskade, hade obekvämt sex, förnedrade och slog varandra. Nej, det var ingen direkt reklam för heterosexuell kärlek som 1973 serverades i Ingmar Bergmans tv-serie ”Scener ur ett äktenskap”.

Det var själva definitionen av sjuttiotalistisk trauma-tv – och det hjälpte knappast till att se det tillsammans med velourdressade föräldrar och en skål med bridgeblandning. Det där ”äktenskap” som Liv Ullman och Erland Josephson höll på med framstod som en både obegriplig och urspårad vuxensysselsättning. Något som verkligen inte hade något att göra med det romantiska vinterbröllop som jag planerade för min bästa Barbiedocka.

Att som vuxen återse dramat i Hagai Levis tappning är en brutal upplevelse. ”Scenes from a marriage” på HBO är moderniserat med omkastade könsroller – till skillnad från Bergmans epos är det i Levis version kvinnan som initialt är i överläge.

Mira (Jessica Chastain) har ett högavlönat jobb inom techbranschen, är familjeförsörjaren som reser runt i världen i glansig blus och endast gör snabba nedslag i hemmet. Jonathan (Oscar Isaac) är akademiker med möjlighet till hemarbete vilket gör honom mer lämpad att sköta hushåll och föräldraskap. Han är snygg, trygg och typ en våt dröm för Mama-generationens karriärkvinnor. Hans enda ”fel” är att han med jämna mellanrum drabbas av (i Miras ögon) irriterande astmaattacker.

De framstår som det perfekta paret inför sina polyamorösa och gravt dysfunktionella vänner. Men när Mira plötsligt vill lämna både hemmet och äktenskapet för en betydligt yngre man rämnar fasaden. Jonathan bryter ihop på samma sätt som Marianne när hon blir lämnad av en nyförälskad och rymma-till-Paris-benägen Johan i ”Scener ur ett äktenskap”.

Det är då jag förstår den viktigaste ingrediensen i båda versionerna. Hur berättelsen om Mira/Jonathan och Johan/Marianne på ett knivskarpt och effektivt sätt blottlägger det perversa maktspel som är den villkorade vuxenkärlekens eviga följeslagare.

Hur en relation så smidigt tycks anpassa sig efter den oskrivna naturlag som säger att den som tar ansvar för den lilla världen, för relationerna, hemmet, barnen också är den som förlorar i makt. I motsats till den som ständigt är ute i den stora världen, som jobbar, tjänar, pengar, går på glassiga fester, reser och som då och då – lite uttråkat scrollande på mobilen, kanske sippande på ett glas vin – är på besök i den lilla världen. Tills maktförhållandet är så skevt att relationen imploderar.

Det spelar ingen roll om det är en kvinna eller man som har respektive roll, tycks Levi säga. Dynamiken blir densamma.

”Scenes from a marriage” får mig att vilja göra processen kort med äktenskapet som institution och, när vi ändå är i gång, förbjuda all interaktion mellan bortskämda, heterosexuella medelklasspar. Låt bara bli, lägg av, ge upp. Nej till äktenskap, samboskap och alla former av partnerskap. Nej till barnalstring. Ni kan ändå inte hantera det, you can’t handle it (här tappar jag det lite som Jack Nicholson i ”A few good men”).

Och ja, jag syftar på dig Mira. Jag vet att du bara är en modern version av den svinaktige Johan i originalet, men jag var verkligen inte förberedd på att hata dig så här mycket.

”Scenes from a marriage” är så välspelad och hemsk och underbar att jag sväljer dess desillusionerade budskap med hull och hår. Den som har makten får kärleken, men maktspelet är till slut också det som riskerar att förgöra den. Och jag hade rätt, de Bergmanska scenerna har mycket lite att göra med min barndoms romantiska idéer om äktenskap. Men de förstnämnda visade sig vara ett genialiskt porträtt av vuxenkärlek med dess mänskliga tillkortakommanden.

Läs fler krönikor av Catia Hultquist

Läs mer:

Nya ”Scener ur ett äktenskap” gör underverk för min relation

Laddat rollspel mellan ångest och åtrå

Så där skulle det inte bli för mig