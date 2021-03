Catia Hultquist: Det direktsända spektaklet med Lambertz är en enda backlash för metoo

Det är ingen slump att dramat runt den tidigare våldtäktsanklagade toppjuristen Göran Lambertz känns som hämtat ur en sorglig film. Tisdagens improviserade trädgårdspresskonferens, som hölls på den nyligen frisläppte Lambertz initiativ, var uppenbart ett försök att ”skriva sitt eget manus”.

Att ta makten över historieberättandet och tala ut, skriva boken med stort B, tycks särskilt populärt bland sexövergreppsanklagade män. Det passar troligtvis en högsvansad profil som Lambertz – en man som inte direkt räds att stå i centrum. Med en min av att ha bjudit in till ett hemma hos-program á la ”Renées brygga” snarare än att vara nyutsläppt från häktet, tog han plats i strålkastarljuset framför mexitegelvillan. Han fick dessutom god hjälp av SVT som tog det ödesdigra beslutet att livesända presskonferensen utan fördröjning. SVT tog bort det kritiserade klippet med hela konferensen först klockan 8.00 på onsdagen.

Lambertz nöjde sig inte med att försöka rentvå sig själv och göra sig till en tragisk hjälte. Den forne justitiekanslern fick lägga ut texten om hur rättsosäkert det är för män som anklagas för våldtäkt, trots att den största rättsosäkerheten troligen handlar om alla de våldtagna kvinnor som inte blir trodda. Han passade också på, som seden bjuder, att hämningslöst smutskasta och namnge kvinnan som anmält honom för våldtäkten.

Därmed kan han ha skrivit in sig i ett helt annat manus än han från början tänkt sig.

Vilka kvinnor ska våga polisanmäla en våldtäkt efter det här?

En marsnatt 1983 blev 21-åriga Cheryl brutalt gängvåldtagen på ett biljardbord i en bar i Massachusetts. Rättegången sändes live i tv och uppfattades av många som rena rama underhållningen. Netflix-serien ”Dömd av media” och även ”Anklagad” (film från 1988) visade det chockerande faktum att den som blev satt på den anklagades bänk i själva verket var kvinnan. Både rent juridiskt under rättegången, men också moraliskt. När domaren ”råkade” nämna kvinnan vid namn under direktsändningen kablades kvinnans identitet ut över hela USA. Det raseri som därpå riktades mot henne är otroligt plågsamt att ta in. Efter rättegången råddes hon att flytta från sin hemort, men enligt hennes pojkvän hämtade hon sig aldrig från händelsen. Tre år senare avled hon i en (misstänkt självförvållad) olycka.

Ingen av oss vet vad som verkligen hände under den julaftonsnatt som Göran Lambertz och den unga kvinnan har så vitt skilda berättelser om. Dock kan man konstatera om Lambertz hemmasnickrade manus – det följer en väl inarbetat mall.

Att lite raljant dra sin egen story om vilken form av kroppskontakt som skett och pudla med en vokabulär som hämtad från en pilsnerfilm är ett grepp som cementerades under metoo. Det var ju då ord som tölp, vivör, drummel etcetera gjorde comeback. Nu får vi höra att Lambertz regelmässigt brukar ”kladda” (absolut inte tafsa) när han blir full. Han hade till och med varnat kvinnan för detta och dessutom fått dylika närmanden avvisade flertalet gånger under kvällen. Bortmotandet kommenterar han själv som ”adekvat”. När det förväntade avvisandet sedan upphör i takt med alkoholintaget tycker alltså Lambertz att det är rimligt att anta att kvinnan vill ha sex.

Att smutskasta och misstänkliggöra den kvinna som säger att hon blivit utsatt för våldtäkt följer ett uråldrigt mönster. Att en man 2021 gör så mot en kvinna som han tydligen betraktat som sin ”dotter” är djupt sorgligt. Många har sett det direktsända spektaklet som en enda backlash för metoo-rörelsen. Vilka kvinnor ska våga polisanmäla en våldtäkt efter det här? Samtidigt visar många reaktioner att tiden sprungit ifrån Lambertz färdigskrivna manus. Det folkliga raseriet riktar sig inte längre mot kvinnan. Framför allt är det hoppingivande med de män som ger uttryck för att de inte längre vill identifiera sig med den bild av manlig sexualitet som Lambertz vill att vi ska köpa.

