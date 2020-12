Catia Hultquist: Dragkampen mellan könen kan bli rena slagfältet på Tinder

”Tror du att det är möjligt för en man att till exempel spontanköpa ett överkast till sovrummet? Alltså utan att förhandla i veckor med sin partner om färg och material?”

Frågan är uppenbart retorisk. Jag diskuterar med en manlig bekant den där studien som visar att (hetero) män tycker att de har för lite makt i hemmet och han ger överraskande kraftigt stöd åt forskningsresultatet.

Makt- och genusstudien, som kommer bland annat från Lunds universitet och publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Plos One, visar alltså att män upplever att de har för lite makt när det gäller familjen och i sina nära relationer. Kvinnorna håller med, de tycker också att de har mer makt än männen i just den här sfären. Dessutom värderar både männen och kvinnorna i studien den privata sfären högst. Forskarnas, möjligen långt dragna, slutsats är att även om kvinnor har mindre makt i det offentliga, väger deras privata inflytande upp det hela och därför ”har män och kvinnor lika mycket makt”.

Min manliga referensperson berättar vidare att den maskulina maktlösheten i hushållet inte stannar vid inköp av överkast, den gäller tydligen för alla inredningstextilier i hemmet; gardiner och kuddar. Att som man spontanklippa sitt barn eller impulsbestämma familjesemestern är ett lika stort brott enligt samma oskrivna regler.

På det stora hela målar han upp en bild av den svenske mannen som en försmådd Cliff Barnes i Familjen AB. Är det kanske det här som är svaret på gåtan om varför krisande män alltid måste skilja sig för en 15 år yngre kvinna? Handlar det i själva verket om den där fromma förhoppningen att någon jäkla gång få bestämma vilken sorts överkast som ska ligga på sängen?

Det finns dock ett område där både mäns och kvinnors skriande maktlöshet blivit till, om inte en forskningsrapport, så i alla fall en kultursnackis. Om Pat Benatar skulle släppa sin 80-talslåt ”Love is a battlefield” i dag skulle den med största sannolikhet fått heta ”Tinder is a battlefield”. För enligt kultursidornas pågående ”sexdebatt” verkar både kvinnor och män, ja, i stort sett alla utom möjligen Linda Skugge, lida av akut maktbrist så snart de dras in i Tindervärlden – det vill säga dejtingens svar på snabbköp.

Om man ska sammanfatta klagomålen lite grovt: Männen tycker att de ratas före dejtandet, medan kvinnorna anser att de blir ratade efteråt. Män upplever bland annat att deras bilder inte får tillräckligt många matchningar, det har till och med flaggats för att detta skulle kunna ge upphov till den fruktade så kallade incelilskan.

Kvinnliga kritiker av dejtingkulturen verkar mer uppgivna, de känner sig utnyttjade av män som ghostar dem efter sex, eller av distanserade ”kanskemän” som vill ha sex men inte en fast relation. Skribenten Saga Cavallin, som uppenbart varit ute på det där slagfältet, verkar så besviken att hon ifrågasätter hela poängen med sexuell frihet modell -68 . ”För det enda den sexuella revolutionen egentligen åstadkommit är ju att tvinga alla kvinnor bli obetalda horor under bordellmamman Tinder”, skriver hon i Expressen.

Det verkar som det, i högsta grad mänskliga, sökandet efter kärlek och närhet, i Tinders tappning kokas ner till en narcissistisk dragkamp om makt och bekräftelse.

Har det möjligen blivit dags att uppdatera Oscar Wilds klassiska citat ”Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power” till ett ”Allt här i världen handlar om makt. Tyvärr även sex”?

