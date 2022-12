Catia Hultquist: Dramat i Polishuset har bara en kvinnoroll

Sängliggande sjuklingar i bekantskapskretsen gör desperata efterlysningar på sociala medier. ”Vad blir min nästa tv-serie? Ge mig ditt bästa tips, nu!”

Varsågod, här kommer mitt bästa tips – det är bara att logga in på närmsta nyhetssajt. Här utspelar sig nämligen ett häpnadsväckande drama i realtid, vi kan kalla det för ”Polisledningen”.

Lagom till att abstinensen efter SVT:s succé ”Tunna blå linjen” börjat lägga sig kommer verkligheten med sin alldeles egna polisserie. Men konflikterna som ”Tunna blå linjens” Sara, Jesse och de andra kämpade med framstår som rena rama Bullerbyn jämfört med verklighetens folk inom polisen.

Om serien ”Polisledningen” skulle lanserats på någon av strömningstjänsterna är det högst oklart under vilken genre den skulle kategoriseras. Nervkittlande thriller, true crime eller dokusåpa? ”Ex on the police” i stället för ”Ex on the beach”? Det råder dock inget tvivel om att storyn hade kasserats redan på idéstadiet om den presenterats under ett manusmöte för ”Tunna blå linjen”:

”Hmm, låt mig se . . . menar du alltså att den skitsnygga kvinnliga polischefen blir förföljd av sitt ex, också polischef, när hon går och handlar på ett bageri? Eller att han dyker fram bakom ett träd när hon joggar?”

”Ja?”

”Och att hon sedan blir tillsammans med en jättestilig ÖB i säsong två?”

”Ja?”

”Glöm det, vi försöker faktiskt göra en verklighetstrogen serie här.”

Låt oss göra en snabb recap: För sju år sedan anställde Mats Löfving, dåvarande chef för polisens Nationella operativa avdelning, Linda Staaf som underrättelsechef. De har haft en relation som Staaf beskriver som ”privat, men ytlig”.

Fem år senare polisanmälde en tredje part Mats Löfving för misshandel av Linda Staaf. Året efter för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande av Staaf, även denna gång gjordes anmälan av tredje part.

Rikspolischefen Anders Thornberg informerades, men båda anmälningarna lades ned efter kort tid. I maj i år beslutade Thornberg att avskriva ärendet helt eftersom det ”inte framkommit uppgifter som ger anledning till någon ytterligare åtgärd”.

Vet inte vad de är vana vid hos polisen, men något av ovanstående borde väl få den högste polisiäre chefen i Sverige att reagera?

I november publicerades en intervju med Linda Staaf i DN. Där bekräftade Staaf att hon numera är i en relation med Sveriges överbefälhavare, Micael Bydén, och att hon skulle arbeta som expert på justitiedepartementet under en period. Hon fick även frågan om hon ville bli rikspolischef av DN:s reporter. Staaf svarade så där svävande som annars politiker gör på frågan om de vill bli partiledare. ”Det får jag hantera om jag någon gång skulle få den frågan.”

De följande veckorna drar en skitstorm i gång runt de höga polischeferna som bara tycks öka i styrka. Var verkligen Linda Staaf tillräckligt kompetent när hon anställdes som underrättelsechef på Noa? Eller var hennes dåvarande chef Mats Löfving jävig och anställde henne för att han var intresserad av henne privat?

Plötsligt tycktes alla besatta av att hitta fel på Linda Staaf. Hennes meriter och allt hon sagt och gjort granskades under lupp. Nu är Löfving omplacerad och Staafs uppdrag på justitiedepartementet indraget. Rikspolischefen säger ändå att han ”känner sig trygg med hur han hanterat det här”.

Ingen av oss vet i dagsläget vad som hänt inne i polishuset. Men utifrån påminner turerna kring polisledningen mer om en urspårad säsong sju av ”Maktkamp på Falcon crest” än verklighetstrogen verklighet. Det enda som är sorgligt diskbänksrealistiskt i den här historien är att det i slutändan alltid tycks vara kvinnan som får bära skulden.

