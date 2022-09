Catia Hultquist: Grabbarna som går mot rött har blivit så otroligt tråkiga

Det är en händelse som ser ut som en tanke. Samtidigt som ex-boxaren Paolo Roberto och ex-Bulletinaren Jannik Svensson startar upp sin anti cancel culture-tidning hittar ­sociala medier-plågan Andrew Tate, även kallad ”kung av toxisk maskulinitet,” sin fristad för cancellerade. Så alla som legat sömnlösa för att de här männen inte längre ska få lufta sina funderingar offentligt kan härmed pusta ut. De självutnämnt cancellerade kommer alltid att ha sina anti cancel mancaves.

Men för att backa bandet. Vem tusan är Andrew Tate, kanske du undrar? Föreställ dig följande kombo: Ta en del Jordan B Peterson för lågstadiebarn, en del våldsförhärligande kampsportare, en del influerare med Joakim von Anka-drömmar och så en del misogyn sociala medier-clown. Mixa lite slarvigt – och vips – så har du det dekadenta 2022-fenomenet Andrew Tate.

Den amerikansk-brittiska kickboxaren har på några år gått från obehaglig, utkörd deltagare i engelska ”Big brother” till en regelrätt toxisk provokatör vars uttalanden jämförts med Adolf Hitlers. På senare tid har Tate hunnit med att bosätta sig i Rumänien, enligt honom själv för att ”det är lättare att komma undan med våldtäkt och sexuella övergrepp där”. Han har startat en hemsida med så kallade ”cam models” där män kan betala för att se lättklädda kvinnor och även ett ”Hustler University” som säljer kurser i konsten att bli rik.

Andrew Tate på tiden som kickboxare, 2014. Foto: Lumared

Han har också förorenat sociala medier med uttalanden som att en kvinna är hans ägodel och salufört åsikten att ett sexbrottsoffer bär en del av skulden för våldtäkt. I ett videoklipp svingar han en machete och beskriver hur han skulle agera om en kvinna anklagar honom för otrohet.

”Fram med macheten, boom i hennes ansikte och ta henne runt nacken. Håll käften, bitch.”

Nyligen fick dock sociala medier-jättarna Instagram, Facebook, Tiktok och Youtube nog och slängde ut Andrew Tate. Men häromveckan meddelade Tate att han i stället flyttat sin verksamhet till anticancelkultur-plattformen Rumble. Här har han lagt upp ett Jordan B Peterson-inspirerat videoklipp, ”Andrew Tate’s 41 Rules For Life EVERY Man Should Hear”, som är så tråkigt att klockorna stannar.

Tate sitter med solglasögon inom­hus och förklarar med entonig röst att han är världens mäktigaste man. Sedan läser han, halvt hjälpligt, innantill ur ett manus över sina 41 (!) regler, bland annat att det är viktigt att äta bra mat och träna mycket, gärna tillsammans med andra män.

Den enda ögonbrynshöjande regeln i sammanhanget är den om relationer mellan kvinnor och män, där Tate plötsligt deklarerar att han är för samtycke. När han räknat upp sina sömnframkallande regler gör han ett tillägg där det framgår att han är jättearg på alla journalister som håller på och ställer frågor om hans misogyni. Alla som i fortsättningen frågar honom om misogyni hotar han att läsa upp sina långtråkiga regler för – förmodligen ett säkert sätt att slippa fler frågor om den saken.

Det är inte heller direkt fart och fläkt som möter den som går in på den svenska anticancel-sajten, Svenssons och Robertos Nongrata.se. I sin första krönika med lite old news-info om vikt­nedgång uppvisar Paolo Roberto en motsvarande Tate-tristess.

Det är väl jättebra att ni slutat med misogyni, killar, men måste ni vara så brottsligt tråkiga för den sakens skull? Båda anticancelexemplen får mig osökt att tänka på Emil i Lönnebergas ”snickerbo” där Astrid Lindgren-figuren satt och täljde gubbar och hade tråkigt och begrundade sina synder. Anticancelmansgrottorna verkar fylla samma funktion.

Snickerboa hopp fallera

å snickerboa hopp fallerej

är bra att ha hopp fallera

för stackars mig – hopp fallerej.

Läs fler krönikor och andra texter av Catia Hultquist