Catia Hultquist: ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig” är rena rama skriet från Tinderkulturen

Kommer ni ihåg Belgian blue? Den där korasen som blev så omdiskuterad under the nineties, en sorts muterad monstertjur som avlats fram för att ge mer kött per djur. Under samma tidsepok blev det ju även populärt med osäkra projektanställningar, silikonbröst, porrtv-kanaler, frifräsigt ”Sex and the city”-sex, prestationsbaserade relationer samt diagnosen utbrändhet.

Det var då jag började tänka att vi kanske också höll på att avla fram en ny människotyp. En Belgian blue-människa som var helt okej med den där nyttomaximerande attityden som börjat prägla både yrkes- och kärleksliv. En sort som konsumerade kärlek och sex med samma lättvindighet som old school-människan beställde en pizza.

När jag läser Amanda Romares mycket underhållande ”Halva Malmö består av män som dumpat mig” inser jag att vi mycket väl kan vara där nu. I den självbiografiska romanen beskriver Romare singelkvinnan Amanda som försöker dejta i en värld befolkad av fullt utvecklade Belgian blue-människor. Deras slit och släng-attityd till relationer och narcissistiska beteende är så störig att om jag inte råkade ha några singelkompisar som då och då uppdaterade mig med liknande vittnesuppgifter skulle jag tro att allt var påhittat.

När Amanda Romare gör ett minnesvärt gästspel i ”Malou efter tio” – med en skräckblandat förtjust Malou von Sivers – intygar hon också att romanen är verklighetsbaserad. Och det är onekligen en ganska plågsam odyssé i dejtingvärldens sumpmarker vi får oss till livs.

Det spelar ingen roll hur mycket huvudpersonen försöker eller hur okräsen hon är. Amanda blir ständigt dissad av alla möjliga sorters män och på alla möjliga vidriga sätt. Hon får de klassiska ”du verkar vara en jättehärlig person men jag vill inte ha en relation, hoppas du förstår”- meddelandena, hon blir ghostad (det vill säga får inget svar över huvud taget), avmatchad (någon ångrar sin matchning i dejtingappen och tar bort den), avbokad i sista minuten (tydligen vanligt bland dejter med missbruksproblem) eller blir uppmanad att gå hem efter att hon och killen haft sex (tydligen vanligt generellt).

Hennes egen kravspec sänks efter hand. Amanda överväger att acceptera killar som dejtar flera, herre/slav-relationer (hon avböjer dock att bli inskriven som ”Slave” i killens kontakter), knarkare och dryga hipsterkillar. Hon kommer liksom aldrig till den där mytomspunna och mer seriösa tredje träffen, för innan dess blir hon alltid bortvald.

Dejtingappen Tinder – eller ”kärlekens bajstunna” som bokens Amanda så poetiskt kallar den – bidrar också till att snabba på processen mot den avgrundsdjupa förnedring det innebär att ständigt bli avvisad. Att snabbt kompensationssvajpa sig vidare till nästa Tinderdejt blir ett (ofta misslyckat) försök att dämpa smärtan efter varje diss.

Det går så långt att hon börjar sympatisera med incelmännens bisarra ”jag har rätt till sex”-frustration. När ett gäng ”sötingar” passerar tänker hon bittra tankar som: ”Fan. Varför knullar ingen mig? Det är inte rättvist. Det är fan er plikt att tillfredsställa mig.” Och när en bil saktar in vid henne och gasar igen tror hon att det är en sexköpare som ångrar sig. Hon föreställer sig hur hon skulle bli dissad även som prostituerad, hur torsken skulle kasta ut en tjuga till henne med texten ”hoppas du förstår”.

”Halva Malmö består av män som dumpat mig” är rena rama skriet från Tinderkulturen. Men Romare lyckas göra både konst och humor av det icke avundsvärda tillstånd som uppstår när man försöker behålla sin mänsklighet i en värld full av Belgian blue-typer.

Läs fler krönikor av Catia Hultquist

Läs mer:

Roligt och hjärtskärande om dejtinglivets ökenvandring

Läs en aktuell intervju med Amanda Romare