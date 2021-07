Catia Hultquist: Här är mina fem favoritböcker om relationer

”Kvinnan i fönstret” Foto: Albert Bonniers förlag

”Kvinnan i fönstret”

AJ Finn

Albert Bonniers förlag

Kan det bli en gastkramande deckarhistoria av diagnosen agorafobi, alltså torgskräck? Absolut, åtminstone i händerna på skickliga och tungt Hitchcock-inspirerade AJ Finn. Den kvinnliga barnpsykologen Anna sitter av någon anledning instängd i sin New York-våning, separerad från sin make, dotter och resten av omvärlden. Ett dolt trauma gör att hon inte längre vågar gå ut. I stället fördriver hon tiden med Hitchcockfilmer, kopiösa mängder vin och genom att spionera på sina grannar. En dag tror hon sig bli vittne till något otäckt hos grannarna mittemot. Eller var det bara något hon inbillade sig? Se för guds skull inte Netflixfilmen – läs den här smarta psykologiska thrillern.

”Och du ska kalla dig man” Foto: Blue Publishing

”Och du ska kalla dig man”

Johnny Martinsson

Blue Publishing

Att bli utsatt för psykiskt eller fysiskt relationsvåld av sin partner är ett tabubelagt ämne. Att som man bli utsatt av en kvinna är ett dubbelt tabu. Johan jobbade som terapeut och trodde att han var vaccinerad mot att någonsin hamna i samma sits. Men mitt i livet blir han handlöst förälskad i en inspirerande kvinna med ett oberäkneligt humör. Efter hand börjar hon förflytta gränserna i deras relation. Snart är psykisk misshandel, och till slut även fysisk, Johans vardag. Johnny Martinsson har skrivit en relationsskildring baserad på en verklig historia för att bryta tabut kring män som far illa i relationer.

”Ödeläggaren” Foto: Albert Bonniers förlag

”Ödeläggaren”

Christina Herrström

Albert Bonniers förlag

Av alla de verklighetsbaserade böcker om destruktiva förhållanden som förlagen sprutat ur sig på senare år är Christina Herrströms den som bäst beskriver normaliseringsprocessens vidriga psykologi. När huvudpersonen i ett sårbart skede i sitt liv träffar den karismatiske körledaren i kyrkan i kvarteret bredvid är det en vändpunkt som ska få oanade konsekvenser. Han flyttar in hos Christina och utsätter henne för en stegvis psykisk misshandel som obönhörligt leder henne mot undergången. Till slut har han tagit över hennes hem, hennes ekonomi och ödelagt hennes liv. Historien beskriver också den märkliga mekanism som gör att det är den drabbade som tar på sig skulden och skammen.

”Den tysta patienten” Foto: Modernista

”Den tysta patienten”

Alex Michaelides

Modernista

Theo Faber, rättsmedicinsk psykoterapeut, försöker hjälpa den kända konstnären Alicia Berenson att prata igen. En kväll kommer hennes make hem från en modefotografering – och Alicia avlossar fem skott i hans ansikte, för att därefter aldrig mer säga ett ord. Faber är besatt av att lösa mysteriet med allt mer okonventionella metoder. Samtidigt beträder han en resa in i sitt eget psyke, som påverkas alltmer ju längre han jobbar med fallet. En smart thriller om kärleksrelationens allra dunklaste vrår. Om svek och svartsjuka och vad det kan göra med oss människor.

”Kärlekskris” Foto: Brombergs

”Kärlekskris – gå vidare efter otrohet”

Esther Perel

Brombergs

När man befinner sig i relationskris vill man inte gärna möta moraliserande människor. Esther Perel är en allt annat än moraliserande psykolog. Hon är känd för sin bok ”Lust: Håll glöden levande i långa relationer” och podcasten ”Where should we begin?”. Hon har på sin praktik i New York mött hundratals otrogna par och tagit sig an dem med diverse okonventionella metoder. Bland annat råder hon en bedragen hustru som fått en nystart i sin och makens sexliv att bygga ett litet altare där hon tackar älskarinnan för hjälpen. Otrohet är svårt, men det är möjligt att läka och till och med öppna för ett djupare förhållande, är Perels filosofi.

