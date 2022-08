Catia Hultquist: Hjälp, jag har blivit en femcel, och här har ni alla tecken på det

Vad är den kvinnliga motsvarigheten till en incel? Ja, inte är det – som man skulle kunna tro – en rasande bitterfitta som kräver att få ha sex med en tiopoängare, och som beskyller Jordan B Peterson, Flashback och Gud fader när hon inte får det. Nej, det här handlar om något helt annat. Den kvinnliga motsvarigheten kallas för en femcel och det verkar inte bättre än att jag själv drabbats av tillståndet.

Det första tecknet kom när jag och barnen diskuterade våra aktuella preferenser i samband med ett musikquiz. Dottern var som vanligt inne på Ariana Grande och den mer experimentella tonårssonen föredrog koreansk jazz. Jag behövde inte säga vad jag gillade, för de visste det redan.

– Jamen herregud, det är ju bara sorgliga låtar, typ Lana del Rey, suckade sonen.

Jag försökte vagt protestera och reclaima min roll som solig lekledare – men min senaste Spotifylista talar tyvärr sitt tydliga språk. Här finns självklart Lanaklassiker som ”Summertime sadness” och ”Dark paradise”. Liksom Håkan Hellström, men knappast ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”. Nej, naturligtvis är det den hjärtskärande ”För sent för Edelweiss”.

”Varje moln är trasigt, du räknar allt sorgligt natten lång”, sjunger Håkan medan solen går ned och jag tar in dynorna från utemöblerna. ”I got that summertime, summertime sadness, Su-su-summertime, summertime sadness”, mässar Lana när jag bär ut dem igen på morgonen. På eftermiddagen, när jag sitter på dynorna och skriver något mörkt, är det förstås ackompanjerat av Lanas väsande: ”Your soul is haunting me and telling me that everything is fine, but I wish I was dead (dead, like you) ….”

Ja, om det inte framgått redan – sorgligt är nyckelordet här. Och ett flitigt spelande av Lana del Rey är alltså en stark indikation på att man är en femcel. Själva femcelleriet är dock inte kopplat till sexuell aktivitet. Det handlar mer om kulturella uttryck, att man gillar estetiken runt så kallad ”toxic sadness”. Allt förklaras ingående i podcasten ”The Daily Messiah”. När Nicklas Hermansson räknar upp femcelens andra kännetecken (ursprungligen från tidningen iD), känner jag mig först lite småträffad sådär. Och sedan, allt mer påkommen.

Ett annat tecken är att man kan recitera Amy Dunnes feministiskt nattsvarta Cool girl-monolog från romanen ”Gone girl”. Och absolut, likt de flesta Gillian Flynn-fans kan jag även i sömnen återge drapan om den fejkade ”sköna tjejen” som låtsas älska chilikorvar, trekanter och analsex: ”Cool girls never get angry at their men, they only smile in a chagrined, loving manner, Go ahead! Shit on me, I don’t mind, I’m the cool girl.”

En femcel gillar också, av oklar anledning, Vladimir Nabokovs ”Lolita”. Och jovisst, check även på den. Femcelen är svag för modetrenden cool-girl-gone-quasi-Catholic (tänk katolsk skolflicka, kristna ikoner och Madonnas ”Like a prayer”-period). Bara att kryssa I boxen.

Jag skulle hundra gånger hellre bli beskriven som manipulativ än ”enkel och okomplicerad”

En femcel har heller inget emot att bli beskriven som manipulativ. Det är vid den här punkten jag börjar bli paranoid eftersom jag inser att detta faktiskt handlar om mig. Jag skulle hundra gånger hellre bli beskriven som manipulativ än ”enkel och okomplicerad” eftersom alla vet att det sistnämnda är ett annat uttryck för korkad. Att vara manipulativ tyder i alla fall på någon form av tankeverksamhet.

Så nu är det alltså konstaterat – jag är en femcel som ”räknar allt sorgligt natten lång”. Och förmodligen i gott sällskap. Det enda som oroar mig en aning är det där med toxic sadness. Undrar om det går att fördriva med lite Anis Don Demina på Spotify och salviarökelse i hörnen? Måste nog testa framåt helgen.

