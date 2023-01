Catia Hultquist: Kan vi inte enas om att alla livsfarliga kroppstrender omedelbart borde upphöra

”Det är orimligt! Jurymedlemmen Kishti Tomitas klassiska utbrott i ”Idol” har på senare tid hemsökt mig. Det börjar nämligen allt oftare kännas som om utvecklingen går bakåt i stället för tvärtom. Krig och annat stenåldersmässigt världselände är tillräckligt illa, men medeltida misogyna dumheter i välfärdslandet Sverige är just orimligt 2023.

Därför har jag nu sett mig manad att lista ett antal beteenden och företeelser som behöver upphöra under året som följer:

1. Sluta genast använda ordet ”fitta” som något nedsättande. Det är inte piggt, det är inte tufft och det är verkligen inte revolutionärt (hej Vänsterpartiet!). Det är bara dumt, sorgligt och kvinnohatande/alternativt självhatande.

Och när vi ändå är igång – att använda det motsvarande ”kuken” som invektiv är minst lika idiotiskt. Varför använda könsorgan som svordomar över huvud taget? Vad är det med folk? Att nämna det motsatta könets fortplantningsorgan för att beskriva något dåligt är onekligen konstigt. Att som kvinna använda ordet fitta för att säga typ ”ondsinta, lågbegåvade svikare”, är jättejättekonstigt.

2. Öppet, ogenerat kvinnohat är verkligen inte klädsamt, i synnerhet inte för den som bär prästkrage. Så här yttrade sig nyligen en manlig kyrkoherde på Facebook: ”Inget hindrar kärringen från att ta livet av sig” (om skådespelaren Marianne Mörck). Och: ”En pk-häxa och en bimbo leder valvakan” (om TV4-profilerna Jenny Strömstedt och Tilde de Paula).

Lösningen på problemet? Efter att P4 Kronoberg uppmärksammat inläggen blev prästen uppmanad att stänga ner sitt Facebookkonto, i övrigt rullar verksamheten på. Kan vi för guds skull sluta med präster som hatar kvinnor i Svenska kyrkan?

3. Kan vi också – en gång för alla – upphöra med internaliserat kvinnohat, tack? Läs på om fenomenet (informationen finns en knapptryckning bort) och som kvinna kommer du garanterat aldrig att använda ditt eget könsorgan som svordom igen. Eller för den delen haka på Tiktoktrender som ”Introduce yourself as why girls hate you”.

Läs gärna vidare i ämnet, till exempel i uppsatsen ”Internaliserad misogyni och återkomsten av 'Jag är inte som alla andra tjejer'” av Fina Svensson Ek.

4. Vilket leder oss vidare till nästa punkt och Tiktoktrend – självföraktande brösthat. Expressens Fanny Svärd beskrev nyligen hur unga tjejer i hennes flöde offentligt ondgjorde sig över sina stora bröst, pratade om att de vill göra bröstförminskningar och ”chop their titties off”.

Detta skräckfilmsliknande raseri mot den egna kroppen framstår som obegripligt. Vi pratar alltså om en kuddliknande kroppsdel med en supersmart funktion. Fanny Svärds teori är att hatet bottnar i att ”stora bröst helt enkelt får en att se större ut.” Hon fortsätter: ”I kroppsidealens stenhårda värld får man välja. Och man vill hellre se smal ut än ha stora pattar.”

5. Knappt hade livsfarliga brazilian butt lift-operationer (rumpförstoringar) blivit omoderna förrän New York Post deklarerade att utseendetrenden från 90-talet, ”heroin chic”, var tillbaka. Alltså det anorektiska och hålögda ideal som bäst representerades av modellen Kate Moss och som alltid sammanfaller med ett mode hämtat från barnavdelningen och ätstörningskulturen.

På sociala medier kom tipsen om semaglutidbantningar à la Kim Kardashian som ett brev på posten. Det vill säga en sinnessjuk kroppstrend för kvinnor byts ut mot en annan. Det enda rimliga svaret på denna orimlighet kom från den brittiska skådespelaren Jameela Jamil: ”Våra kroppsformer är inte trender. Fuck off.”

