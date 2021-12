Catia Hultquist: Mr Big fick symbolisera alla hopplösa drömprinsar i våra liv

Vem dödade Mr Big?

Nu när vi knappt ser några serier simultant är det sällan rollfigurers dödlighet skapar någon större dramatik. Som till exempel den hatälskade oljemagnaten JR Ewing i den amerikanska 80-talsserien ”Dallas” – avsnittet där JR sköts orsakade en chockvåg bland miljontals tittare och krigsrubriker som ”Vem sköt JR?”.

I dag är vi splittrade mellan olika plattformar, varierande strömningstakt och förbundna till den etikett som dikterar att inte ens mycket upprörande tv-händelser får diskuteras om inte exakt alla i hela världen sett det. Lägereldsterapi undanbedes och eventuella tv-chocker får hanteras på egen hand. Eller fick.

För första avsnittet av HBO:s ”And just like that …” – uppföljaren till den populära 90-talsserien ”Sex and the city” – satte stopp för det. Seriens osentimentala avlivning av Carrie Bradshaws stora kärlek Mr Big 40 minuter in i serien blev droppen. Den älskvärda skitstövelns död skapade ett så stort trauma hos SATC-fansen att en kollektiv och omedelbar krisbearbetning blev nödvändig. Fuck spoilerettikett, liksom.

Här hade man följt Carries och Mr Bigs dysfunktionella på och av-förhållande i sex säsonger. Uthärdat hans svek, känslomässiga idioti, andra kvinnor, giftermålet med Natasha . . . Allt i hopp om att Carrie en dag skulle lyckas bota honom från hans galopperande relationsfobi och inse att deras kärlek var den enda han behövde. Vilket också, halleluja, skedde i slutet av den första SATC-filmen. Det utbyttes ringar, utlovades evig New York-kärlek och en walk in closet till Carrie.

Mr Big fick symbolisera alla dyssiga drömprinsar som någonsin passerat våra liv, och Carrie gestaltade den djupt kvinnliga drömmen om att tämja honom. Så klart vi blir upprörda när deras kärleksfulla middagsmys till tonerna av riktiga grammofonskivor inte får pågå forever. Eller åtminstone till avsnitt två i ”And just like that …”.

Men om fansen varit upprörda över det faktum att Big dör – och ja, möjligen också över att Carrie inte ringer ett larmsamtal på en gång när hon finner honom ihopsjunken i duschen i stället för att böla och symboliskt blöta ner sina vackra bröllopsskor – så är talespersonerna på företaget Peleton upprörda över sättet han dör på. Nämligen i en hjärtattack efter ett pass på deras träningscykel.

Riktigt bisarrt blir det när Suzanne Steinbaum, företagets kardiolog, uttalar sig i Los Angeles Times:

”Jag är säker på att ”SATC”-fans, precis som jag, är ledsna över nyheten att Mr Big dör av en hjärtattack. Mr Big hade vad man skulle kalla en extravagant livsstil – med drinkar, cigarrer och stora köttbitar – och var i riskzonen med tanke på att han fick en tidigare attack i säsong sex. Dessa livsstilsval och kanske även hans familjehistoria, som ofta är en faktor, var troligen dödsorsaken. Hans Peloton-användande kan till och med ha hjälpt till att skjuta upp hjärtattacken”.

För säkerhets skull släppte Peloton även en reklamfilm där Big-skådespelaren Chris Noth myser framför en brasa med en träningsinstruktör. ”And just like that ...he's alive”, kommenterade företaget vitsigt på Twitter.

Upphovsmannen bakom serien, Michael Patrick King, förklarar i Expressen att Mr Big måste dö av dramaturgiska (och möjligen feministiska) skäl: ”Jag älskar idén att Mr Big inte är med i serien eftersom det innebär att Carrie blir Carrie igen.”

Frågan är om de hårt pandemiprövade SATC-fansen håller med honom. Om protesterna blir för stora kan han ju alltid låna en lösning från ”Dallas”. Den älskade karaktären Bobby återvände nämligen från de döda genom att plötsligt kliva ur duschen. Alla tidigare avsnitt om hans död visade sig vara en en enda lång mardröm som hans fru hade haft.

Läs fler krönikor av Catia Hultquist

Läs mer:

Mer mångfald än sex i nya ”Sex and the city”