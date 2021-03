Catia Hultquist: Sjukt att unga kvinnor riskerar livet för kroppstrenden med stor bak

”Läkaren sade att han inte kan garantera att jag överlever, att risken fanns att jag skulle dö, men jag kände att det var värt det.”

Orden kommer från en ung kvinna som berättar för SVT om hur hon opererat sig för att förstora sin bak.

Den som trodde att vi skulle få se en backlash på de senaste årens bakdelsfixering fick se sig motbevisade under det nya decenniets skakiga start. Idealet med en framträdande, fyllig bak à la Kim Kardashian har visat sig oväntat seglivat och det sedvanliga vobblandet mellan diametralt olika kroppsideal, det vill säga kurvor vs anorexi, har av någon anledning uteblivit. Man kan spekulera i om det hänger ihop med trenden kroppsnära träningskläder eller vårt behov av trygga kvinnliga kurvor när det krisar.

I sociala medier är rumpposerandet numera en klassiker – en kvinna som vänder sin stuss mot åskådaren och förevigar en selfie (belfie) över axeln. Bästa träningstipsen för att få ”en bullig, stor rumpa” delas ut av fitnessprofiler och rumpövningar som så kallade squats utförs som om det gällde livet.

I höstas gav tidningen Cosmopolitan – känd för sina ”livsnödvändiga” råd till kvinnor – instruktioner om hur vi ska lyckas med att fota ”the best butt selfie ever”. Att ta smickrande bilder på sin egen bak och lägga ut på Instagram framställs här som en feministisk ritual där fitnessprofiler, influerare och kroppsaktivister förenas i en systerlig, kollektiv handling.

Rumpmodet hårdlanserades som bekant redan under 10-talet av bland andra artisten Nicki Minaj och låten ”Anaconda”. Med rader som ”Fuck those skinny bitches in the club! I wanna see all the big fat ass” och en explicit video med frenetiskt twerkande gjorde hon för bakdelen vad HM-modellen Anna Nicole Smith gjorde för silikonbrösten.

Man kan tycka att trenden verkar sund vid en första anblick. Det är väl bra att vara vältränad, toppen att kvinnor får ha sina bakdelar i fred och slippa anpassa sig till modevärldens trådsmala, androgyna ideal? Enligt teorier om skiftande kroppsideal symboliserar ju den kurviga kvinnan hemmafrutider (tänk femtiotal) och den smala, slimmade looken (sextiotal) en anpassning till ett manligt arbetsliv. Man skulle därmed kunna se Kardashian-idealet som en kombination av dessa två ytterligheter.

Men i takt med att det eftersträvansvärda rumpomfånget ökat har det också blivit svårare att träna sig till en Kim Kardashian-stuss (en kroppsdel vars äkthet för övrigt utretts och granskats som om det handlade om en seriemördare på rymmen). Och det är nu galenskaperna kommer in i bilden – det som inte går att uppnå på naturlig väg går som bekant att åstadkomma på onaturlig. Rumpförstoring (med hjälp av implantat) eller brazilian buttlift (fettförflyttning till skinkorna) lär vara ett av de snabbast ökande plastikkirurgiska ingreppen.

Att åka utomlands och berätta om sin operation i sociala medier har blivit ett populärt sätt att finansiera ingreppet. Instagramprofiler gör samarbeten med plastikkirurgiföretag och livesänder operationen till sina följare. Vilket är begripligt ur företagens synvinkel, de behöver nämligen all reklam de kan få sedan det framkommit att ingreppet medför stora risker. Den svenska kvinnan från det inledande citatet gjorde det riskabla ingreppet brazilian buttlift, liksom den amerikanska influeraren Joselyn Cano. Den senare överlevde inte sin operation i december 2020.

Om unga kvinnor på 90-talet behövde förhålla sig till silikonbröst (en bättre investering än ett CSN-lån?) är alltså dagens motsvarighet den artificiella bakdelen. Att det är något i vår kultur som gör att kvinnor ens överväger att riskera sina liv för ett rumplyft är sjukt. Och om det är något jag önskar framtida generationer är det att slippa det ständigt återkommande hatet mot kvinnokroppen.