Catia Hultquist: Som alla överspända kulter var Wework dömd att spåra ur

Dancing through the fire

I got the eye of the tiger, a fighter

'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar

Assistenten klickar i gång musiken och ser till att företagets vd får göra entré till tonerna av sitt favoritsoundtrack – Katy Perrys ”Roar”. Medan Adam Neumann (Jared Leto) kliver ur hissen och in på kontoret med sin fru Rebekah (Anne Hathaway) skruvas ljudet upp på högsta volym.

Scenen i tv-serien ”Wecrasched” får mig att skratta högt.

Jag kommer att tänka på en kollega som fantiserade om att göra effektfull entré på jobbet till tonerna av Darth Vaders Anthem – iförd mörk slängkappa. Varför inte liksom? Hade han jobbat som chef på ett kultliknande uppstartsföretag på tiotalet och inte på en tidningsredaktion på tjugotalet hade det kanske ansetts som normalt.

”Wecrasched” (Appletv+) är historien om det ökända amerikanska fastighetsbolaget Wework – som visade sig vara en gigantisk övervärderad bubbla – men också om 10-talets så kallade gigekonomi då fasta anställningar ersattes med tillfälliga jobb.

Wework grundades i New York 2010 av den karismatiska Adam Neumann och den mer jordnära Miguel McKelvey, två sjuttiotalister som båda vuxit upp i kollektiv (Neumann på en kibbutz i Israel) och beskrev denna period av gemenskap som den lyckligaste i livet. Deras affärsidé passade perfekt under den rådande trenden – nämligen att designa kontorsplatser som frilansare och mindre uppstartsföretag kunde hyra in sig i. Förutom tillgång till en cool arbetsplats fick hyresgästerna del i en arbetsplatsgemenskap där spel och ölkranar var en självklarhet – liksom partyglada singlar som inte behövde gå hem.

På Weworks huvudkontor var arbetskulturen än mer skruvad. Veckan inleddes med ”thank god it’s monday”-möten och fortsatte med kvällsmöten, tequilashots och firande till sent på natten. Jobbet kunde plötsligt avbrytas av skränig musik och obligatorisk dans i djurmasker eller säljmötesmässande av ”Wework, wework, wework...”

Obligatoriska var även företagets årliga så kallade summer camps. Kända artister uppträdde och Adam Neumann och hans fru Rebekah Paltrow Neumann (ja, kusin med Gwyneth Paltrow) nedsteg från himlen med helikopter. Det hölls seminarier där Adam förklarade hur Wework skulle lösa världsproblem eller där den andligt intresserade Rebekah berättade om nyckeln till lyckliga (heterosexuella) äktenskap.

Någonstans här blev det tydligt för medarbetarna att de inte längre var anställda i ett företag utan att de var medlemmar i en kult. Adam Neumann var gud och tillbedjandet av honom och arbetet var allt.

I ”Wecrasched” gestaltas tystnadskulturen och galenskapen som alltid följer den storhetsvansinniga ledaren i spåren. Hur baristan på huvudkontoret börjar kalla latten cappuccino och tvärtom för att Adam en gång tagit miste. Hur veganen Rebekah avskedar en hamburgerätande anställd med motiveringen ”dålig energi”. Eller använder personal för att måla telefoner vita eller mixa perfekta smoothies. Och så förstås den nervösa assistenten som stressar för att sätta på Adams entrésoundtrack i precis rätt ögonblick.

Som många kulter var Wework dömt att spåra ur. 2019, när företaget skulle börsnoteras, sprack bubblan och värdet störtdök från 47 miljarder dollar till fem miljarder dollar. Adam tvingades kliva ner från rollen som vd.

Det ironiska är att hans affärsidé, att skapa arbetsplatsgemenskap åt ensamma frilansare, aldrig har varit mer rätt – är det något som pandemin lärt oss att uppskatta så är det väl att ha arbetskamrater. Men hans metod, det vill säga att nå målet genom att bränna ut och konsumera sina medarbetare, har nog aldrig varit mer fel.

Läs fler krönikor av Catia Hultquist