Catia Hultquist: Stjärnorna har slutat ringa och ingen lägger sig längre i mitt kärleksliv

Jag bytte jobb mitt under pandemin. Min nya arbetsplats låg i Paris och på kontoret bar alla office chic-kläder och klackskor i stället för mysbyxor och tofflor. Vi åt vita dukar-luncher med utsikt mot Eiffeltornet i stället för mikrolådor. Vi hade jobbmöten i barer klockan 9.00 pm i stället för knastriga videomöten 9.00 am.

Mina kollegor kunde säga saker som ”Va?! Har du inte haft sex på tre månader? Det är ju farligt!” eller ”Du måste konsultera den stora kinesiska skriften I Ching innan du fattar beslut om företagets framtid”. Det var också helt normalt att ha med sig bebisar, hundar och älskare till kontoret.

Själva jobbandet kunde innebära att dricka pastis med ”Det stora blå”-stjärnan Jean Reno klockan tio på morgonen, bli förförd av Monica Bellucci, följa med en svansdunsklädd Juliette Binoche på toaletten eller jaga Beatrice Dalle i ett nunnekloster. Det fanns alltid ett skäl att smida ränker, få ett dramatiskt utbrott, kalla någon slampa eller fira med en flaska champagne.

Men så hände det som inte fick hända. Min flamboyanta arbetsplats upplöstes och försvann, liksom mina koleriska, men ack så charmiga, kollegor. Stjärnorna har slutat ringa och ingen lägger sig längre i mitt kärleksliv. Det är dötrist och långtråkigt och alldeles, alldeles … fruktansvärt.

Nej, jag har inte blivit galen. Jag har bara drabbats av Mållgan-syndromet – igen.

Första gången jag utvecklade störningen var jag en lätt uttråkad femåring (tänk flätor, hängselkjol och sockiplast). När mina äldre syskon började i skolan blev tristessen så stor att jag fann mig tvungen att skaffa en kompis. Plötsligt dök en figur upp som på beställning – Fröken Kalle. Vi blev bästisar direkt och jag skröt jämt om vad hon sagt och gjort. Att Fröken Kalle existerade i verkligheten ungefär lika mycket som Alfons Åbergs Mållgan såg jag inga problem med. Jag var tillräckligt liten för att en låtsaskompis skulle räknas som rart i stället för begynnande mentalsjukdom.

Sedan dess har tider av undantagstillstånd, det vill säga perioder av isolering och brist på vuxenkontakter, kommit och gått. Men – inser jag nu – Mållgan-syndromet har bestått.

Under tiden som au pair i Italien fungerade den utlevande artisten Prince med vänner som mina tillförordnade, lätt urspårade kompisar. Varje ny video var som en tiktokhälsning från bästisar med tveksam klädsmak. Vilket inte hindrade mig från att sy egna hemmagjorda korsetter och spetshandskar och analysera varje skivsläpp som om det handlade om den heliga Graal.

Som vuxen har jag varit välsignad med bebisar under tre olika decennier. Och jag kan väl bara skylla på hormoner och dåligt omdöme för att förklara att jag varje mammaledighet hamnade framför den amerikanska evighetssåpan ”The bold and the beautiful” och följde familjen Forrester med ett, vad som nu framstår som, sjukligt engagemang.

Klipp tillbaka till nutid. Det är alltså brinnande pandemivinter och Mållgan-syndromet har slagit till med full kraft. Det gick kanske ett, två, avsnitt av den franska Netflix-serien ”Ring min agent!” innan jag gjorde Andrea, Camille, Hervé och de andra på stjärnagenturen ASK till mina låtsaskollegor. Att titta in på min glamorösa men dysfunktionella arbetsplats en stund varje dag blev en lugnande rutin som kontrasterade bjärt mot regeringens olycksbådande presskonferenser.

Till min stora fasa har jag nu sett det sista avsnittet, den skinande bubblan av ett parisiskt, prepandemiskt arbetsliv har spruckit. Jag är inte ensam om att känna det som att jag blivit övergiven av vänner. Min kollega Hanna Fahl skrev nyligen om hur serien fått henne att vilja ha en agent. Och New Yorkers Alexandra Schwartz uttryckte det som fans världen över känner nu: ”Hur kan denna varma, kvicka serie överge oss i en sådan tid av nöd?”.

Nu står jag inför det stora beslutet om nästa seriemissbruk. ”Bling empire” eller ”Tunna blå linjen”? Svenska poliser eller svinrika asiatiska arvtagare som nya låtsaskompisar? Känns onekligen som ett ödesval.

Läs fler krönikor och andra texter av Catia Hultquist

