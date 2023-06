Catia Hultquist: ”The idol” är en orgie i populärkulturella överträdelser

Sociologen Roland Paulsen krävde nyligen i DN att psykologlegitimationen dras in för experterna i SVT:s ”Gift vid första ögonkastet”. Jag är ledsen Roland, men mitt ärende hos yrkespolisen måste ha förtur. För allmänhetens bästa uppmanar jag nu till indragning av artistlegitimationen för världsstjärnan The Weeknd.

Alla de brott mot god smak som på kort tid hunnit begås av Abel ”The Weeknd” Tesfaye i HBO-serien ”The idol” får anses så grava att ärendet måste hanteras skyndsamt. Nedan listas de värsta överträdelserna (spoilers förekommer):

1. Besvikelse av första graden

Det lät ju så intressant på papperet. Serien ”The idol” lanserades som en erotisk dramathriller om en kvinnlig krisande popstjärna (Jocelyn) och en demonisk nattklubbsägare och sektledare (Tedros Tedros). Rollistan såg lovande ut; Abel ”The Weeknd” Tesfaye som Tedros Tedros och skådespelaren Lily-Rose Depp som Jocelyn. Hyllade ”Euphoria”-skaparen Sam Levinson och Tesfaye som upphovsmän. Men när första avsnittet visades var till och med The Weeknd-fansen chockade över resultatet. En halvnaken Jocelyn tränar på sin porriga dans, onanerar medelst strypgrepp runt sin egen hals, samt träffar nattklubbsägaren Tedros Tedros som introducerar henne för tortyrsex.

2. Förtal av den manliga blicken

Det har diskuterats om ”The idol” fått orimligt mycket kritik för att den utgått för mycket från den manliga blicken. För vad är det för fel på det, liksom? Det är naturligtvis inget givet fel. Man skulle förstås kunna invända att det är aningen tjatigt då majoriteten av alla filmer utgått från just detta sedan urminnes tider. Men strunt i det, poängen är ju vad man vill berätta. För trots att ”The idol” skulle handla om en kvinnlig popstjärna hade skaparna problem med perspektivvalet. Regissören Amy Seimetz fick plötsligt sparken när större delen av filmandet var klart. Skälet: Tesfaye tyckte att regissören hade ett ”för kvinnligt perspektiv”. Enligt Rolling Stone ändrades därefter storyn; från att handla om en kvinna som ”hittar sin sexualitet” till att handla om ”en man med sjuka våldtäktsfantasier som behandlar en kvinna illa, och att kvinnan gillar det”. Manlig blick? Nja, snarare psykopatblick.

3. Världshistoriens värsta sexscen

Det är inte jag som har utnämnt ”sex”-scenen mellan Jocelyn och Tedros Tedros i avsnitt 2 till historiens värsta, det är GQ-journalisten Lucy Ford. Men jag tänker inte protestera. Med en stens inlevelse levererar Tesfaye djupsinniga meningar som ”I wanna grab you by the ass while I suffocate you with my cock”, något som förstås gör Jocelyn vild av kåthet.

När det visade sig att inte bara kritiker hade synpunkter på scenen, utan även resten av internet (med kommentarer som ”I’ll never see The Weeknd the same efter this” och ”Joe Biden needs to make Abel’s acting a warcrime”) kände sig Tesfaye nödgad att krishantera. I intervjuer förklarade han nu att karaktären Tedros Tedros är ”så långt från hans egen personlighet man kan komma” och att det inte ”alls var meningen att scenen skulle uppfattas som sexig, tvärtom”. Visst.

4. Våldtäkt på ikon

Det är allmänt känt att Abel Tesfaye inspirerats av Prince. I ”The idol” våldför han sig på sin idol genom att strössla med referenser till den avlidna popikonen. Nej, inget i denna soppa blir bättre av att geniet Prince nämns i tid och otid, att Jocelyn har en plansch på honom eller att klassikern ”Darling Nikki” spelas. Skämmes tamejfan.

Sammanlagt bör alla dessa populärkulturella lagbrott leda till två saker: Tesfayes artistlegitimation dras in och ersätts av en komikerdito. Samtliga HBO-konsumenter slutar genast att hat-titta på serien så att vi slipper en fortsättning på eländet.

