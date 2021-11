Catia Hultquist: Voilà – tio år senare är Sverige tydligen redo för en rehabreality med kändisar

”They tried to make me go to rehab

I said no, no, no . . . ”

Amy Winehouse’s gamla vägra rehab-dänga känns som ett passande anthem för dokusåpans tillstånd de senaste åren. I synnerhet om vi pratar om den svavelosande genre som går ut på att isolera en grupp unga människor för att de ska supa, bråka och ha planlöst sex.

När ”Paradise hotel”-skandalen briserade i våras – en manlig deltagare anklagades för sexuella övergrepp – och en rad missförhållanden i produktionsleden avslöjades, spillde det över på hela genren. Tv-cheferna insåg plötsligt, fyra år efter metoo, att de kommit till vägs ände vad gäller att tjäna pengar på tatuerade ungdomar som begår spritindränkta övergrepp på primetime.

Nordic Entertainment group meddelade att programmet i sin nuvarande form skulle pausas och – så att säga – läggas in på rehab. Men ett tillnyktrat och uppstramat koncept med mångfald, jämlikhet och samtycke på schemat utlovades redan till nästa år.

Därför känns det också helt följdriktigt att vi denna höst vänjs in i den nya eran med realityserien ”Behandlingen” (Kanal 5, Discovery+). Redan 2010 gjorde man det första – misslyckade – försöket att göra ett svenskt ”Celebrity rehab”, det vill säga att tussa ihop ett antal berömdheter som led av beroendeproblematik. Produktionsbolagets Mastiffs dåvarande utvecklingschef fick be om ursäkt till de kändisar som känt sig kränkta av att ens bara ha fått frågan. Projektet fick läggas ner innan det ens börjat.

Sedan dess har mycket vatten och vin flutit under broarna. Flera folkkära svenskar har gått ut öppet med sin psykiska ohälsa och/eller sitt missbruk. Dysfunktionalitet och beroende har gått från skamliga skelett i garderoben till högoktanigt ”innehåll”. Vi har bjudits in till självbiografier, ståuppkomik och poddar där stjärnor berättat om sitt dåliga mående. Och voilà, tio år senare är Sverige tydligen redo för en rehabreality.

Med detta i åtanke blir deltagarlistan för ”Behandlingen” aningen mer begriplig – men bara aningen. För det är ändå imponerande att man fått med etablerade profiler som skådespelaren Ola Rapace och artisten och producenten Andreas Kleerup. Konceptet går ut på att vi får följa en grupp kändisar som åker ut i skärgården för att delta i en skräddarsydd beroendebehandling. Gänget består i övrigt av tv-profilen Jackie Ferm, barchefen och realitykändisen Håkan Hallin, låtskrivaren Lancelot Hedman Graaf och artisten Ängie Dehn.

Den cyniskt lagda skulle kunna konstatera att Håkan Hallin med sin bakgrund som ”Baren-Håkan”, ”Färjan-Håkan” och ”Thailand-Håkan” speglar hela det brutala reality-kretsloppet. Från pigg dokusåparookie i ”Baren” till rehabilitering för alkoholberoende i ”Behandlingen”. Plus att det lär vara en knivig balansgång mellan att göra så kallat ”bra tv” och utföra seriösa behandlingar av människor med svår beroendeproblematik. Terapi som ständigt avbryts av ångestutbrott, utstormningar, drama och konflikter är förmodligen bättre för dramaturgin än för själva deltagarna.

Men jag vill inte vara cynisk när jag ser ”Behandlingen”. Tvärtom känner jag respekt inför att de sex deltagarna över huvud taget vågade ställa upp. Precis som de kända föregångare som varit öppna med sin beroendeproblematik biter de huvudet av skammen och underlättar för den anonyma grupp människor som lider och skäms i det tysta.

Därmed bidrar de också till att folkbilda om det som brukar vara allra svårast för de moraliserande ”skärp dig”-människorna att greppa – sjukdomarna som inte går att se med blotta ögat.

