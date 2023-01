Cecilia Davidssons stämningsfulla noveller är inga lyckopiller

Noveller Cecilia Davidsson ”Leva lite till” Albert Bonniers förlag, 164 sidor Visa mer

”Det finns ett slut någonstans, tänker jag, och det kan komma när som helst – nu och nu och nu – för det är så tillvaron och tiden är beskaffad.”

Så formulerar sig huvudpersonen i den absurdistiska novellen ”Kvinnor och möss”, men tanken kan platsa var som helst i Cecilia Davidssons nya bok ”Leva lite till”, en samling korta noveller där det sköra livet är ledmotiv. Döden lurpassar på människorna. Den kan komma i form av en aggressiv sjukdom, ett självmord eller ett fall från en stege som bestigs när trädgårdens fruktträd behöver beskäras, fast det gör den inte. Människorna lever vidare, lite till. Bara lite till, skulle jag vilja tillägga, men det kan jag förstås inte veta säkert eftersom det ligger utanför texten.

Cecilia Davidsson är en mästare på antiklimax. I ”Leva lite till”, som är hennes femte novellsamling, skriver hon utan åthävor om snäva utsnitt i vardagen: om en mamma som ringer en vårdinrättning för sin dotters räkning, om ett besök på en kyrkogård och om att misslyckas med att få fyr i en vedspis. Det känns som om det alltid är söndag eftermiddag eller möjligtvis måndag förmiddag.

”Leva lite till” av Cecilia Davidsson.

Perspektivet är ofta den anhörigas, en trött och något modfälld människa i tjänst hos andra. Att lära känna persongalleriet är det inte tal om. Novellerna är korta, i bland några enstaka sidor, bakgrundsinformationen är sparsmakad, och slutet kommer ofta oförhappandes. Inga säckar knyts ihop. Inför detta icke-grepp är jag kluven, den olycksbådande stämningen, känslan av hot och kontrollförlust förstärks när dramaturgin lämnas därhän, men novellerna blir flyktiga och jag har svårt att minnas dem efteråt.

Några guldkorn finns, novellen ”Är det nu det börjar” är ett sådant.

I den ringer en kvinna upprepade gånger på sin gamla mammas dörr. Hon ska just gå in med extranyckeln när en bild poppar upp i hennes huvud: mammans kropp i sängen, ”två håriga och snedställda ben i kallt, blåaktigt sken, den solkiga frottémorgonrocken”. Hon stiger in och finner mamman iklädd en tunn blus vid köksbordet i färd med att klippa mattremsor av ett blått kjoltyg, trots att vävstolen sedan länge är nedmonterad. Av moderns leda och sarkasm märks intet spår, hon vill till och med kramas.

Denna plötsliga salighet är sant kuslig, faktum är att Davidsson briljerar i kuslig stämning. Kanske kan man beskriva ”Leva lite till” som en samling memento mori-noveller. Det fruktansvärda kan alltid hända, även om det inte händer. Just munter blir man inte.

