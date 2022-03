Cecilia Düringer: ”Jag är övertygad om att ’P3 Historia’ gör de unga lyssnarnas liv större”

Cecilia Düringer väljer fem omistliga textupplevelser

”Höstsejd” av Gunnar Ekelöf

– En dikt som förutom att vara bedövande vacker tyvärr ständigt känns aktuell.

”Utrensning” av Sofi Oksanen

– Sällan har jag upplevt en käftsmäll till romanbygge av den här kalibern. En snillrikt flätad historia om förtryck och överlevnad genom generationer av kvinnor.

”Kirke” av Madeline Miller

– Gudinnan Kirke från Västerlandets litteraturhistoriska vagga, den grekiska mytologin, får ge sin version av de flertusenåriga berättelserna i den här romanen som nästan tog mig tillbaka till bokslukarålderns omättliga läslust.

”Väggen” av Marlen Haushofer

– Till formen en dystopi om en kvinna som skenbarligen är ensam kvar i sin del av världen, men romanen bär på en djupt realistisk berättelse om att vara människa.

”Dress your family in corduroy and denim” av David Sedaris

– Eller, egentligen i stort sett vad som helst av David Sedaris. Alltid oväntad, alltid obarmhärtigt rolig, aldrig utan en svärta i botten.