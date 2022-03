Central Cees ”23” är lika osentimentalt som underbart

Hiphop Central Cee ”23” (Central Cee/Warner) Visa mer

Europas hiphop blir alltmer europeisk. Numera är det mer angeläget för rappare i europeiska storstäder att odla ett lokalt sound än att kopiera amerikanska recept. Och de olika europeiska scenerna har alltmer börjat influeras av varandra.

Något som blir extra tydligt när Central Cee, Englands just nu hetaste rappare, på sin nya skiva inkluderar en låt betitlad ”Eurovision”. Med gästrappare från Italien, Frankrike och Spanien. Av de åtta rösterna är det dock hans egen som framträder klarast.

Central Cees fullängdsdebut ”Wild west” var förra årets bästa hiphopskiva i min bok, och redan nu är han tillbaka med ett nytt album (själv kallar han dem dock för mixtapes). Han lyckas kombinera drillens kloakdjupa bas med Tiktok-virala poprefränger – utan att sjunga. Han rappar som en dansande boxare, varje textrad sitter som en välartikulerad smocka.

Texterna är inte våldsamma och nihilistiska som i typisk drill – visst finns drogförsäljning och mörka minnen runt hörnet, men Cench är mer intresserad av sin egen framåtrörelse. Och av relationer. ”Ask my mum what I'm like, she'll say that I'm selfless and I give back / If you ask my ex what I'm like, she'll say I'm a narcissist and a sociopath”, rappar han i ”Cold shoulder”. Han är kvick, osentimental, uppfriskande originell och ganska underbar.

Bästa spår: ”Straight back to it”

