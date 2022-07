Charles Kings skildring av radikalismen hos antropologerna runt Franz Boas fängslar

Sakprosa Charles King ”Den övre luftens gudar. Hur en grupp nytänkande antropologer förändrade vår syn på ras och kön” Övers. Henrik Gundenäs Bokförlaget Daidalos, 527 sidor Visa mer

1916 gav den amerikanska juristen Madison Grant ut sin rasbiologiska bestseller ”The passing of the great race”, en bok som snabbt fick genomslag i debatten och kom att påverka USA:s immigrationslagar. Grant kunde räkna sin härstamning från tidiga brittiska kolonialister och tillhörde New York-aristokratins toppskikt. Tidigare hade han mest intresserat sig för hotade djurarter och lagt ned mycket möda på att försöka rädda de krympande bisonhjordarna på den amerikanska prärien. Nu var det han själv som var utrotningshotad: han kände inte igen sig i New York. Promenerade han nedåt Lower East Side möttes han av ortodoxa judar i långa kaftaner och folk som talade italienska eller jiddisch. Den ”stora ras” som enligt honom gick mot sin undergång var den ”nordiska” – som i Grants historieskrivning stått för alla civilisatoriska framsteg.

I förordet passade Grant också på att föraktfullt avfärda en namnlös antropologisk expert som vågat påstå att ”ras” inte är något fixerat, utan ett flytande begrepp. Men rasegenskaper, slår Grant fast redan på sidan ett, är en gång för alla givna.

Den namnlösa experten var ingen mindre än den legendariska, tyskjudiska kulturantropologen Franz Boas (1858–1942), då verksam vid Columbiauniversitetet i New York. Och den som berättar historien om kontroversen mellan Grant och Boas är Charles King, statsvetarprofessor vid Georgetownuniversitetet i Washington. När dennes bok ”Den övre luftens gudar” kom ut på engelska 2020 blev den en osannolik bestseller. Efter att ha läst den förstår jag varför. Det är en klyscha i kritikersammanhang, men den är svår att lägga ifrån sig, vilket beror såväl på Kings stil som på själva ämnet, som helt enkelt blivit aktuellt på nytt.

Charles King är författare och professor i statsvetenskap vid Georgetownuniversitetet i Washington. Foto: Miriam Lomaskin/Penguin Random House

Den bästa beskrivningen är att det rör sig om en gruppbiografi och en skildring av ett omtumlande intellektuellt äventyr. Det är trollkretsen kring Boas och hans doktorander som King utforskar – deras samspel, relationer och den omvandling av synen på det mänskliga samhället som blev resultatet av deras forskning. Flera av de namn som passerar har i sig blivit till ikoner och därmed kanske stelnat till bilder – som Margaret Mead och Ruth Benedict, båda stjärnelever till Boas. Andra har oförtjänt försvunnit in i halvglömska – som den ursprungsamerikanska fältforskaren Maria Deloria eller Zora Neale Hurston, för eftervärlden känd som en av Harlemrenässansens kvinnliga författare, men som professionell antropolog också den kanske enda som hävdat att hon tagit ett foto av en verklig zombie.

Boas själv är färgstark nog för en egen bok. Född i en assimilerad judisk familj i tyska Minden försökte han sig först på fysik och geografi och skaffade sig vid universitetet också ett par dekorativa duellantärr. Men under en expedition till Baffinön i Kanada länkades han in på det antropologiska spår som blev hans liv. King beskriver det som en insikt under en lång arktisk vinter. Hur inuit-guiden Signa, som hjälpte honom med allt, blev en person med en sammansatt livshistoria och en egen livsvärld, inte ett studieobjekt. Det kan tyckas vara en självklarhet, men King menar att det var en synvända som bestämde Boas hela forskning och lade grunden för några av de mer kontroversiella ställningstaganden han och hans elever kom att göra.

Kulturantropologen Franz Boas. Foto: TT

Vägen fram till hans centrala position vid Columbiauniversitetet i New York var inte självklar och han var också tidvis mycket ifrågasatt under sin tid där, vilket konflikten med Grant var ett uttryck för. Kanske förvånar det en del att Boas, i dag känd för att i sin samtid ha kritiserat rasbegreppet hårt, var noga med att utföra den sortens kroppsmätningar vi nuförtiden förknippar med rasbiologin. I sina elever hamrade han in att vetenskap bygger på empiri, annars kan den inte kallas forskning. Och det som provocerade Grant var vad Boas mätningar kom fram till: att inga raser lät sig urskiljas, hur noga man än mätte skallarna. Huvudformen ändrades snarare från en generation till nästa.

King drar sig inte för att berätta detaljerat om de krångliga relationerna mellan olika forskare, som nog hade kunnat utgöra grund för en bättre tv-serie, och han har goda skäl. Margaret Meads komplicerade kärleksrelationer med män och kvinnor brukar ibland lyftas fram för att belysa de rön om sexualitetens och könsrollernas skiftande betydelse i olika samhällen som hennes mest kända böcker handlar om. Ville hon inte bara sätta frågetecken kring västerländsk monogami och könsordning för att rationalisera sina egna livsval?

”Den övre luftens gudar”.

Det är den sortens misstänkliggöranden som King vänder tillbaka mot Boas-gruppens kritiker. Boas, mellan varven framställd som suspekt som både tysk och jude, odlade forskare, ofta kvinnor, som hade egna erfarenheter av att befinna sig ”vid sidan av” och som därmed kunde se på olika samhällsfenomen med den kluvna blick han själv skaffat sig på Baffinön. Alltså gjorde han en poäng av att det var Maria Deloria som kunde ta sig in i ursprungsamerikanska sammanhang och Hurston som var rätt person att dokumentera muntlig berättarkonst i sydstaternas marginaliserade svarta samhällen.

Bokens sista tredjedel kretsar kring ett kontroversiellt begrepp som förknippas med Boas-gruppen: ”kulturrelativism”. Som King noterar har det återuppstått som skällsord bland USA:s nykonservativa. Och han lägger ned stor möda på att frilägga vilken mening det hade för kretsen kring Boas och Ruth Benedict som myntade uttrycket i sin klassiska bok ”Patterns of culture” (1934). Som King visar avfärdas termen i dag som ett slappt uttryck för att ”allt är lika bra”, att alla värden och moraliska principer skulle vara godtyckliga. Men det var inte vad ordet betydde för Benedict och andra i Boas krets. Som Benedict formulerade det: ”Vi ska då komma fram till en mer realistisk social tro och tillit; vi ska grunda nya förhoppningar och en ny anda av tolerans på de likvärdiga, samtidigt existerande livsmönster människan har skapat sig av tillvarons råmaterial.”

Den amerikanska antropologen Ruth Benedict (1887-1948) som myntade termen ”kulturrelativism”. Foto: Science Photo Library/TT

Så magnifikt avslutar Benedict sin bok om kulturella skillnader mellan olika ursprungsamerikanska samhällen. Det är lätt att förstå varför en del ser moralisk svindel där Benedict såg tolerans och pluralism. Men ur hennes humanistiska perspektiv handlade det om att ju mer du vet om andras sätt att leva, desto klarare ser du vad i ditt eget liv och samhälle som är verkliga värden och vad som är fördomar eller konvenans. Man bör också påminna sig om i vilket sammanhang en sådan radikalism tog form, och mot vilka motståndare: som den uppburna Madison Grant, vars tankar om ”den nordiska rasens” objektiva överhöghet och förakt för demokratins äckliga upplösning av fasta hierarkier ständigt upprepades av honom själv och hans åsiktsfränder under mellankrigstiden.

Kan man tänka utanför sin egen kultur? Nej, skulle Boas förmodligen ha svarat. Men man måste ställa sig i korsdraget mellan olika sätt att leva om man inte för alltid vill förbli inspärrad i ett osynligt värdesystem. Kanske kan man aldrig bli en av ”den övre luftens gudar”, och betrakta människornas värld ur ett örnperspektiv. Men man kan ägna en stund åt att reflektera över en av Boas definitioner av begreppet ”kultur”: ”sådant man tar för självklart och inte behöver diskutera”.

