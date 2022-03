Charli XCX kraschlandar på nya albumet ”Crash”

Pop Charli XCX ”Crash” (Warner) Visa mer

Med start vid mixtapet ”Pop 2” från 2017 har Charli XCX alltmer övertygande dekonstruerat den moderna poppens ljud. Genom att gifta samman influenser från den experimentella, elektroniska genren ”PC music” med ett kommersiellt tilltal har hon framgångsrikt parkerat sig i den attraktiva position som finns precis på gränsen mellan alternativet och mittfåran.

Med nya albumet tar hon dock ett bestämt steg in i centrum. Så här publikfriande har hon inte låtit sedan hon 2014 slog igenom med Icona Pop-släktingen ”Boom clap”. Associationerna till Sverige återkommer även på ”Crash”. En hel kader blågula låtskrivarproffs finns med bland upphovspersonerna. Dessutom figurerar samplingar från såväl Septembers ”Cry for you” som från Robin S. ”Show me love”, odödliggjord av Stonebridge.

Resultatet är förstås lika hitsäkert som att en vecka på Mallis kommer att bjuda på sol. Samtliga tolv spår är exakt den sortens lätt retroanstrukna, anonyma pop som kan placera sig perfekt mellan Dua Lipa och The Weeknd i de mest strömmade spellistorna. Men, precis som fansen redan konstaterat på sociala medier, det nytänkande som tidigare gjort Charli XCX så intressant saknas. Endast i singeln ”New shapes”, där både Christine and the Queens och Caroline Polachek gästar, lyckas hon riktigt elegant fokusera brett, utan att tappa spetsen.

Bästa spår: ”New shapes”

Läs mer om musik och fler av veckans skivrecensioner