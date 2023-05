Charmig Giveon bjuder på kysk r'n'b

Logga in

Konsert Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Giveon Scen: Cirkus, Stockholm. Visa mer Visa mindre

Han hade förvisso fått ana lite av framgångens sötma efter ett hyllat inhopp på Drakes ”Chicago freestyle”. Men Giveon kan knappast ha varit förberedd på vad som skulle hända när rapkollegans landsman, Justin Bieber, 2021 bjöd in honom att gästa på ”Peaches”. Den softrockdoftande produktionen tryfferad med hans soulröst seglade rakt upp på förstaplatsen på Billboard. Succén placerade den mellanvästernbördige r'n'b-sångaren i snabbspåret till en egen karriär. När han på tisdagskvällen kommer till Cirkus gör han så för sista stoppet på sin första Europaturné.

Publiken möter han med följdriktigt nyvaken entusiasm. Steget från arenastjärnornas ofta blasé inställning till att jublas åt av tusental är enormt när 28-åringen ber att få ta tid på sig mellan låtarna för att ta in all värme. Fjolårsskivan ”Give or take” är fortfarande fräsch nog att placeras i centrum för showen. Den är i grunden en klassisk, känslig soulplatta där de i huvudsak pianokompade balladerna duggar tätt. Att dessa i levande utförande ackompanjeras av ett fyrmannaband med standardiserad rockgitarr kan dessvärre inte beskrivas vänligare än som olyckligt. Det är verkligen ett oskick i genren att dess artister så ofta vegeterar mot denna daterade inramning.

Men i Giveons lite kantiga baryton och vänliga attityd finns en modernitet som trots allt förmår lyfta helheten till dagsaktuell relevans. Man får vara särskilt hårdhudad för att inte låta sig charmas av hans rart kyska r'n'b, där de enda omsjungna läpparna sitter i ansiktet och att ligga liknas vid att spatsera genom den älskades trädgård. Med fler instruktioner tagna från Frank Ocean än från R Kelly lyckas han med enkla medel mejsla fram ett uttryck som känns klart eget. Han skapar dessutom en fin närvaro i rummet, som får Cirkus att verka riktigt intimt.

När han i avslutningsnumret ”Heartbreak anniversary” lyckas få hela lokalen att sjunga känns Giveon som en artist med potential att växa ytterligare. Kanske står han nästa gång han kommer till Stockholm på en ännu större scen.

