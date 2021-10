Cher i pengabråk ‒ stämmer exmakens änka

Anledningen är att Mary Bono, som förvaltar sin avlidne makes dödsbo, uppges undanhålla royaltypengar från Cher.

Cher och Sonny Bono började uppträda som duon Sonny & Cher 1964. Paret gifte sig 1967 och begärde skilsmässa 1978. Enligt stämningsansökan hade paret kommit överens om att fortsätta dela lika på royaltypengarna från hitlåtar som ”I got you babe” och ”The beat goes on”, trots att de inte längre var gifta.

Enligt Cher försöker Sonny Bonos dödsbo riva upp den överenskommelsen, med hänvisning till preskriptionstid i amerikansk upphovsrättslagstiftning.

Popstjärnan hävdar i sin tur att hennes rätt till låtarna inte omfattas av av den tolkningen av lagen, och kräver inledningsvis drygt 8,6 miljoner kronor för avtalsbrott.