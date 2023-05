Cher om vännen Tina Turner: ”Hon var färdig”

Logga in

Cher ringde på torsdagen in till programmet ”The beat with Ari Melber ” och delade med sig av Tina Turners sista tid i livet.

– Hon kämpade mot sjukdomen under lång tid och hon var så stark, precis som man trodde att hon skulle vara. Men mot slutet så sade hon till mig ”Jag är faktiskt färdig, jag orkar inte med det här mer”, säger Cher.

Hon berättar att vännerna turades om att besöka Tina Turner i hennes hem i Schweiz och att besöken uppskattades.

– Hon var väldigt glad över det. Vi hade jättekul trots att hon var så sjuk och inte ville att folk skulle veta hur illa det var. Hon hade sin dialysmaskin i hemmet, det var så hon klarade av tillvaron.

Cher och Tina Turner blev vänner på 1960-talet, då Turner fortfarande var gift med Ike Turner. I en intervju med Oprah Winfrey från 2008 har Tina Turner berättat att det var Cher som inspirerade henne att ta sig ur den destruktiva relationen där hon under många år blev misshandlad av maken.

– Jag minns att hon var så fascinerande, en kvinna som var singel och fri. Jag beundrade henne, sade Tina Turner.

Cher berättar att den sista gången de sågs fick hon ett par skor av vännen.

– Vad det var för skor? Det var Tina Turner-skor!

Sångerskan Tina Turner död