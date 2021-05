Cherrie: ”Jag tror att jag tidigt lärde mig att tänka stort”

Tre inspirationskällor inom r&b-musik

Mariah Carey. ”Känd för sin röst men folk vet inte att hon även varit med och skrivit och producerat många av låtarna hon släppt. Jag känner igen mig i det, eftersom jag skriver majoriteten av mina låtar och ser mig själv mer som en artist som arrangerar och skriver musik än en underhållare.”

Sisters With Voices. ”Nostalgisk känsla. Att se videon till 'Right here' (1992) på MTV är ett av mina tidigaste musikaliska minnen. På senare tid har jag gått tillbaka och lyssnat på deras musik och de håller fortfarande.”

Brandy. ”Hon är 'The vocal bible'. Det går inte ens att säga något mer. Man får inte sådana smeknamn bara hur som helst. Alla mina wailningar har jag lärt mig av henne.”