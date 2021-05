”Children of the enemy” är en andlös skildring av barnräddare

Dokumentär ”Children of the enemy” Regi & manus: Gorki Glaser-Müller Medverkande: Patricio Galvez m fl. Längd: 1 tim 27 min. Språk: svenska, engelska, spanska, arabiska. Biopremiär. Visa mer

”På en matta i ett tält i ett enormt, lerigt läger i norra Syrien ligger en utmärglad ettåring med ljust tufsigt hår och stora blå ögon. Intill det lilla barnet, på en madrass, sitter hans sex syskon. Två av dem är tvillingar, två tjejer som är fem år gamla. Alla barnen har arabiskklingande förnamn. Och de pratar kraftig göteborgska. ’Köttbullar’, säger den äldste i syskonskaran.” Så skrev DN:s reporter Niklas Orrenius när han besökte det beryktade al-Hol i Syrien våren 2019.

Hur den svältande syskonskaran hamnade där är en medialt genomtröskad mardrömshistoria som började 2014 när två svenska konvertiter, Michael Skråmo och Amanda Gonzalez, tog med sig sina då fyra barn för att ansluta sig till IS kalifat i Syrien. Drygt fyra år senare är båda föräldrarna dödade i strider och barnen föräldralösa.

Sedan dess har vågorna gått höga i den politiska debatten. Många har talat för att alla de så kallade ”IS-barnen” i lägret borde få komma hem till Sverige. Göteborgaren Patricio Galvez, de sju barnens morfar, orkade dock inte vänta på de segdragna besluten. Med filmaren Gorki Glaser-Müller (”En gång om året”) i hälarna orkestrerade han sin egen privata räddningsaction för två år sedan.

”Children of the enemy” har dramaturgin hos en Hollywoodfilm men Galvez är knappast någon Rambo. Däremot utrustad med envishet som tycks kunna försätta berg (men benägen hjälp av många medier). Visst handlar filmen om att rädda barn men framför allt formar den sig till en hjärtslitande historia som skildrar en far som drivs av sorg, saknad men framför allt att av enorma skuldkänslor inför dotterns livsval och att han inte lyckats påverka dem. På ett ytligt plan är hans känslor förstås helt orimliga. Både dottern och maken, en ökänd IS-rekryterare, var vuxna. Men samtidigt är hans självanklagelser begripliga. Tala om varje förälders absoluta mardröm.

Även om skulden är det drivande temat i filmen känns förstås barnperspektivet starkt och sant. ”Children of the enemy” argumenterar väl för att små barn inte kan göras ansvariga för sina föräldrars galna och kriminella handlingar men förhåller sig samtidigt, åtminstone kort, till IS många offer – inte minst de yazidiska sexslavarna. Det skapar en bra balans.

Det som riktigt bränner till är när barnens biologiska mormor, även hon muslim och före detta Syrienresenär, besöker de räddade barnen. Berättarmässigt är det förstås lysande, det finns något monstruöst över kvinnan i sjal som påminner om allt det som barnen räddats ifrån. Man biter på naglarna, men undrar också lite vad man egentligen varit med om?

”Children of the enemy” är effektiv och andlöst engagerande men också ett skolboksexempel i tydlighet vilket många dokumentärer slarvar med. Däremot inte sagt att det inte finns ganska många obesvarade frågor, liksom frågetecken kring integritet kring vissa inblandande.

