Christer Björkman: ”Vi kom som kusinerna från landet för att ta Eurovision till USA”

Den här historien börjar, märkligt nog, i Kiev.

Det är våren 2017 och Ukraina ska arrangera Eurovision song contest, ett år efter att artisten Jamala tagit hem segern i Stockholm med bidraget ”1944”, om Rysslands fördrivning av krimtatarerna.

Christer Björkman anlitas som tävlingsproducent för den europeiska finalen. Han tillbringar 69 dagar i den ukrainska huvudstaden. Vid sin sida har han de svenska kollegorna Anders Lenhoff och Ola Melzig. När tävlingen är klar pratar de om vad de ska göra härnäst.

– Det är då som Anders börjar yra om USA, berättar Christer Björkman.

En tanke tar form.

När vi ses på en restaurang nära piren vid Santa Monica i Los Angeles i mars 2022 är idén på väg att bli verklighet. Christer Björkman har kommit på cykel, en kort sträcka från bostaden vid stranden. Bara några dagar återstår till premiären för American song contest.

Totalt 56 bidrag från hela USA ställs mot varandra i fem deltävlingar, semifinaler och final. Superstjärnorna Kelly Clarkson och Snoop Dogg är programledare. Bland de tävlande finns etablerade artister som Michael Bolton som representerar Connecticut, Jewel från Alaska och Allen Stone från delstaten Washington. En storsatsning på bästa sändningstid. Ett osannolikt projekt som blir verklighet – tack vare den tidigare Melodifestivalgeneralen och Eurovisionexperten Christer Björkman och hans kollegor från Sverige.

Anders Lenhoff och Christer Björkman tittar på repetitionerna inför den första deltävlingen. Foto: Chris Haston/NBC

De äger tävlingskonceptet och hjälper de amerikanska tv-producenterna på bolaget NBC att göra en version av Eurovision för en amerikansk publik. Kanske kan man säga att de förverkligar den amerikanska drömmen.

I Björkmans fall oavsiktligt. Han har aldrig haft en vision om Hollywood och Kalifornien.

– De andra är ju sju, åtta år yngre, de kan ha karriärplaner med detta. För mig är det bara grädden på moset. Jag hade ju tänkt varva ned, säger han.

Christer Björkman kollar mobilen. Det kommer rapporter från Friends arena. Jodå, han följer fortfarande allting som rör Eurovision, även om han klev av i fjol efter 20 år som artistansvarig och tävlingsproducent för svenska Melodifestivalen.

– Det är ljuvligt att bara få vara tittare, säger han.

Här i Los Angeles har han och hans svenska kollegor en annan roll än i Sverige.

– Vi ska berätta för amerikanerna hur originalversionen ser ut och hjälpa dem att utveckla en version för USA. Vi är inte hands on på samma sätt som vi var med Melodifestivalen. Det har varit lärorikt, men skönt, säger han.

Han var skeptisk när idén om USA först kom på tal. Men han lät sig övertalas när kollegan Anders Lenhoff fick med tv-producenten Peter Settman i projektet. Trion från Eurovision song contest blev en kvartett med bredare erfarenhet – den skickliga säljaren Settman, tävlingsnörden Björkman, den traditionella tv-makaren Lenhoff och den tekniska experten Melzig. Som ett Spice Girls för American song contest.

De var långt ifrån först med att försöka exportera formatet till USA. Åtskilliga amerikanska tv-bolag har haft option på licensen till sångtävlingen. Ingen har lyckats, eller velat, förverkliga den.

– Jag tror att det har sneglats väldigt länge, säger Christer Björkman.

– Problemet är att de har gillat vad de sett och sedan åkt hem och tänkt efter. Ska man ha med alla 50 delstater i USA? Hur gör man med huvudstaden och de självständiga territorierna? Hur bestämmer man vem som ska representera vad? Det är den här gigantiska bajsmackan som man måste ta sig förbi. Sedan blir allt lätt och lustfyllt.

När han lämnade Melodifestivalen bakom sig tänkte Christer Björkman ta det lugnt. Men i stället flyttade han till Los Angeles för att försöka lansera en amerikansk version av Eurovision. Foto: Nancy Pastor/Polaris

Våren 2019 fick den svenska kvartetten klartecken från Europeiska radio- och tv-unionen, EBU. Då kunde de åka till världens största tv-marknad för att pitcha visionen om American song contest.

– Vi insåg att vi var kusinerna från landet, säger Christer Björkman.

Det började ganska lovande, när de knöt kontakt med en erfaren och entusiastisk Hollywoodproducent. Så kom pandemin.

Många amerikanska tv-bolag fick fullt upp med att fylla hålen i tablån, när alla inspelningar sattes på paus. Den lilla delegationen från Sverige drabbades av åtskilliga logistikproblem. Sedan insåg de att det också kunde finnas en fördel med mötena på distans.

– Man är inte så kaxig när man ska åka in på Universal Studios och får göra den här resan på 20 minuter till tv-tornet för att sedan skjutsas in i något styrelserum. När covid kom fick vi i stället sitta i små rutor, på samma nivå som alla de här supercheferna, som satt i sina vardagsrum och sina hemmakontor, säger Christer Björkman.

Det underlättade. Lätt var däremot det aldrig.

Anders Lenhoff – han som fick den där visionen om American song contest – tror inte att det hade blivit någon show om han och hans kollegor hade fattat från början hur komplext uppdraget var.

– Vi underskattade gravt hur mycket som krävs för att ett tv-bolag på världens största marknad ska bestämma sig för att lägga en ohemul massa pengar på just detta, säger han.

I maj 2021, med timmar kvar till en absolut deadline, skrevs avtalet under med EBU och det amerikanska tv-bolaget NBC. Äventyret kunde börja på riktigt.

American song contest Har premiär på NBC måndagen den 21 mars. 56 bidrag representerar USA:s 50 delstater, fem territorier och huvudstadsdistriktet DC med nyskriven musik. Bland de tävlande finns Jewel (Alaska), Macy Gray (Ohio), Michael Bolton (Connecticut), Sisqó (Maryland) och Allen Stone (delstaten Washington). Fyra bidrag går vidare direkt från varje deltävling – ett bidrag utses av tävlingsjury med ledamöter från 56 delstater/territorium, tre deltagare röstas fram av tittarna. Två bidrag som fungerat bra utanför tävlingen når semifinalerna via en andra chans från juryn. I finalen deltar 10 bidrag. Programmen kommer att publiceras på SVT Play på onsdagar med start den 23 mars. De sänds på lördagseftermiddagar i SVT1 från den 26 mars. Den 5 maj visar SVT även en dokumentär av Kevin Ambervill och Josefin Mirsch om svenskarna bakom American song contest. Visa mer

Eurovision song contest är inte särskilt känt i USA. I årtionden har tävlingen varit en spektakulär men kuriös tillställning med kultstatus för en ganska begränsad och övervägande queer amerikansk tv-publik.

Amerikanen William Lee Adams hade aldrig hört talas om Eurovision förrän han flyttade till sin pojkvän i Storbritannien . Han var mycket skeptisk när han bänkade sig framför tv:n 2007.

– Så fick jag se hur Ukrainas dragqueen Verka Serduchka förlorade mot en mycket arg serbisk kvinna. Sedan var jag fast, säger han.

Numera driver han Europas största nätsajt med nyheter om tävlingen, Wiwibloggs. Han konstaterar att kunskapen om Eurovision är begränsad bland amerikaner:

– De flesta känner till Abba och Céline Dion, men de vet inte att båda har vunnit Eurovision. Det är så trångt i tv-landskapet i USA. Med undantag för några brittiska serier som ”Downton Abbey” och ”The crown” är det väldigt få utländska inslag.

Sommaren 2020 hände något som skulle sprida evangeliet om den europeiska sångtävlingen i USA. Netflix hårdlanserade filmen ”Eurovision song contest: The story of Fire Saga”, med Will Ferrell och Rachel McAdams i huvudrollerna som den isländska duon som försöker erövra Europa. Huvudnumret ”Husavik (My hometown)” med delvis svenska upphovsmakare och Molly Sandén som sångare nominerades till en Oscar för bästa låt.

”The story of Fire Saga” har definitivt haft betydelse, enligt William Lee Adams, som själv är med på ett hörn i filmen som expertkommentator.

– Filmen låg etta på tittartoppen på Netflix i USA. Det säger en hel del, säger han.

AleXa representerar delstaten Oklahoma i tävlingen. Här diskuterar hon sitt nummer med produktionen. Foto: Chris Haston/NBC

”The story of Fire Saga” är förstås en orealistisk historia, med sprängdåd och mordiska alver och en osannolik final där bidrag byts ut i direktsändning. Men en del av inslagen i filmen ligger ändå nära verkligheten, med några spektakulära scenshower på gränsen till det komiska. Som när McAdams scarf fastnar i ett hamsterhjul. Eller när filmens synnerligen utåtagerande ryska artist framför ett nummer komplett med eldflammor, piskor och dansare med naken överkropp.

– Den där ryska figuren finns ju faktiskt. Jag har fått frågan om det verkligen kan finnas ett hamsterhjul på scen. Och, jo, det har väl hänt, säger Christer Björkman.

Nyheten om American song contest nådde ut i bruset: Det skickades in över 7 000 bidrag till den första upplagan av tävlingen. ”Every night” var ett av dem. Det kom från r'n'b-sångaren Macy Gray som slog igenom 1999 med låten ”I try”.

– Jag visste ingenting om Eurovision på förhand. Jag fick kolla på lite Youtubeklipp. Då såg jag några finaler. Det var stort. Episkt. Jag kände att jag måste testa, säger hon till DN.

Macy Gray deltar i tävlingen som representant för Ohio. Hon bodde i industristaden Canton söder om Cleveland under uppväxten.

– Jag var och hälsade på min familj för bara några veckor sedan. Det var ganska kallt och det hände inte så mycket. Det är Mellanvästern. Mycket bondgårdar och fabriker. Men folk i Ohio brukar hålla på Ohio. Jag tror att de kommer att rösta på mig. Det är coolt, säger hon.

Precis som i Eurovision kommer en del av bidragen att ha tydlig geografisk prägel. Andra blir mer udda kombinationer.

AleXa från Oklahoma har tillbringat de senaste fyra åren i Sydkorea som k-pop-artist. På måndag kliver hon in i den första deltävlingen med bidraget ”Wonderland” som har flera svenska upphovsmakare.

– Många trodde nog att det skulle komma en countrysångerska från Oklahoma. Det ska bli fantastiskt att få visa upp både min hemstat och k-pop för en större publik, säger hon.

AleXa kan sitt Eurovision, från Abbas genombrott 1974 till italienska Måneskins succé i fjol. Hon beskriver American song contest som en dröm som går i uppfyllelse.

– Jag vet att Eurovision kom till för att ena nationerna. Jag tror att man kan få människor att känna samhörighet genom musikens makt.

AleXa repar på scenen inför den första deltävlingen. Foto: Chris Haston/NBC

Med dagar kvar till premiären ska de elva numren i den första deltävlingen finslipas. För svenskarna som ville göra American song contest är det lika delar läskigt och roligt.

– Nu är vi i studion. De har byggt scenen. Det är på gång, säger Anders Lenhoff.

Det är tävlingen ”The voice” som har fått maka på sig i tablån för den amerikanska melodifestivalen. Producenten Audrey Morrissey har fått ta över ansvaret för American song contest. Hon konstaterar att hon har fått lägga mer resurser på repetitioner än tidigare.

– När vi gör ”The voice” så går artisterna bara ut på scenen och sjunger. Det är bara när vi närmar oss finalen som vi gör riktiga scennummer. Här är produktionen på en helt annan nivå redan från början, säger hon.

Christer Björkman ska se till att det finns bredd och spännvidd i American song contest. Men han har inte gjort det slutgiltiga urvalet av artisterna.

– Amerikanerna kan sin marknad mycket bättre än vad jag kan, säger han.

På sätt och vis kan det ändå bli som i Melodifestivalen, säger han.

– När vi kommer till semifinal med 22 låtar så kommer alla ha en tydlig hitpotential. Om rätt delstater går till final så blir det riktigt vasst.

Christer Björkman Född: Augusti 1957 i Borås. Bakgrund: Frisör och artist. Vann Melodifestivalen 1992 med ”I morgon är en annan dag”. Artistansvarig för Melodifestivalen från 2002 och senare även tävlingsproducent. Showproducent för Eurovision song Contest i Malmö 2013 och i Stockholm 2016. Tävlingsproducent för Eurovision song contest i Kiev 2017. Sade tack och farväl till Melodifestivalen och Eurovision i fjol. Aktuell: Är med och skapar American song contest som sänds från Universal Studios i Los Angeles. Visa mer

Några tydliga riktlinjer förenar American song contest med förlagan Eurovision: Det är en show som riktar sig till tv-publiken. Endast originalmusik. En bredd, med kända artister och nykomlingar i många olika musikgenrer.

Det är ingen klassisk talangtävling där okända förmågor tränas upp inför kamerorna och övervinner personliga hinder.

– Det har varit en resa att få folk i USA att förstå att det som vi gör är annorlunda. Alla andra amerikanska tävlingsprogram bygger på starka berättelser om artisterna. Det är väldigt mycket fokus på sjukdomar och fattigdom och problem. Det har förstås ett värde då och då, men inte hela tiden, säger Christer Björkman.

I stället för de personliga hindren finns geografin. Platser där någon hör hemma. I American song contest deltar 56 bidrag från 50 delstater, fem så kallade territorier och huvudstadens District of Columbia.

– Jag får ofta frågan om hur vi ska göra med alla kulturella skillnader som är så tydliga i Eurovision. Men då undrar jag om folk har satt sin fot i USA. Det är sådan spännvidd i det här landet och det kommer att märkas på olika sätt, säger Christer Björkman.

Han upplever att även de amerikanska medarbetarna i produktionen har blivit lite tagna av inslagen från olika delar av USA. Audrey Morrissey bekräftar.

– Showen har påmint mig om hur vackert det här landet är. Det är fysiskt vackert. Människorna är vackra. Musiken är vacker. Vi har tur som bor här, säger hon.

En enda segrare ska utses bland totalt 56 artister. Finalen hålls den 9 maj, samma vecka som Eurovision song contest äger rum i Turin. Foto: Nancy Pastor/Polaris

Kommer det att räcka? Man kan väl säga att reaktionerna från de hängivna fansen och de initierade kännarna har varit blandade.

– Jag är försiktigt pessimistisk, konstaterar Glen Weldon som är värd för det amerikanska public service-bolaget NPR:s podd ”Pop culture happy hour”.

Han tycker att det finns en så säregen och känslig magi runt Eurovision.

– Spektaklet är förstås en viktig del av Eurovision och USA kan ställa till med spektakel. Men i Eurovision finns det en medveten blinkning bakom spektaklet. Man omfamnar den gränslösa svulstigheten med en självmedveten känsla av att ”vi fattar att det är lite tramsigt”.

Glen Weldon befarar att det är lätt – alldeles för lätt – att hamna snett i mixen.

– Även om vi amerikaner älskar allt som är over the top, så är vi en nation av puritaner. Det finns en reflexmässig misstänksamhet mot allt som är roligt bara för att det är roligt.

Men kanske finns det ändå en del att hämta från de svenska experterna. Glen Weldon rekommenderar alla som är inblandade i American song contest att se Måns Zelmerlöws och Petra Medes mellanakt ”Love, love, peace, peace” från Eurovision i Stockholm 2016 som en instruktionsvideo för hela tävlingen.

Långköraren ”The voice” har fått maka på sig i tv-tablån för att ge plats åt American song contest. Foto: Nancy Pastor/Polaris

Och Eurovisionexperten William Lee Adams tror absolut att fokuset på kartan kan ge American song contest en särställning bland alla sångtävlingar i USA.

– Vi håller på delstaterna oavsett om det handlar om sport eller Miss America eller stavningstävlingar, säger han.

Han tror även att låtarna blir en konkurrensfördel mot ”American idol” eller ”X factor”.

– Vi är lite uttråkade av alla de här karaoketävlingarna. Med tanke på att USA är själva kraftverket i produktionen av popmusik så känns det ganska naturligt med en tävling som faktiskt innehåller originalmusik, säger han.

Den 9 maj ska segraren koras. Det är samma vecka som Eurovision song contest äger rum, under vad som kan beskrivas som den mörkaste våren i Europa på många decennier. Kiev, platsen för Eurovisionfinalen 2017, är under belägring. Den tidigare vinnaren Jamala har själv drivits på flykt med sina söner. De forna svenska Eurovisionproducenterna famlar efter orden.

– Jag har haft rätt mycket kontakt med våra vänner i Ukraina och jag skriver hela tiden att jag inte vet vad jag ska säga, säger Anders Lenhoff.

– Det är inte bara det fysiska våldet. Det är också så fruktansvärt att folks drömmar släcks. Vi träffade så många unga människor som ville skapa sig en framtid i underhållningsbranschen. Nu handlar allt om att överleva.

I teorin har Eurovision alltid undvikit politiken. Nu har Ryssland stängts av från tävlingen och Christer Björkman tvekar inte en sekund när han får frågan om det är rätt.

– Man måste stänga ut dem från precis allt, säger han.

Alla år med Eurovision har gett Christer Björkman större förståelse för vad Europa är. ”Jag har enklare för att förstå och vara nyfiken på alla jag träffar”, säger han. Foto: Nancy Pastor/Polaris

USA är inte Ukraina. Förenta staterna befinner sig inte i krig. Men spänningarna mellan olika delar av landet är påtaglig. Polariseringen drar isär. Allt fler amerikaner umgås bara i sina egna bubblor. Frågan är om en sångtävling kan bli en motkraft.

– Jag säger hela tiden att detta är en fantastisk tid för en show av det här slaget i det här landet. Vi behöver något som vi kan njuta av tillsammans, där vi kan stötta varandra och konkurrera med gott humör, säger den amerikanska producenten Audrey Morrissey.

Christer Björkman väger orden noga. Han vet från Eurovision att musiken kan ha en förenande kraft.

– Jag känner igen olika språk när jag stöter på dem. Jag vet var alla länder i Europa ligger geografiskt. Jag har enklare för att förstå och vara nyfiken på alla jag träffar, säger han.

– Det vore fantastiskt om tävlingen kunde hjälpa amerikaner kommunicera om problematiska saker. Jag tror att det kan ske automatiskt. Bara man inte tjatar om det.

