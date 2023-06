Christer Sturmark: Därför gick digitaliseringen i skolan fel

Logga in

Debatten om skolan och digitaliseringen spretar åt alla håll. Bort med datorerna ur skolan hävdar somliga, det försämrar barnens lärande! Mer digitalisering, menar andra: Vi måste lägga grunden för barnens datoriserade framtid!

Min uppfattning är att båda sidor har fel. Den svenska skolans digitaliseringspedagogik är undermålig – men av andra skäl än många tycks tro. Oftast missas helt den ursprungliga idén med informationsteknologins roll i kognitiv utveckling och lärande. Tillbaka med papper och penna i klassrummet och använd it som ett verktyg för kognitiv förstärkning!

Låt mig backa bandet en aning: I slutet av 90-talet satt jag i regeringens it-kommission. Det var under den så kallade it-bubblans glada dagar, jag hade några år tidigare startat Internetkonsultbolaget Cell Network och affärskuvösen Cell Ventures, som utvecklade e-handelslösningar respektive coachade internetentreprenörer. Bolagen var, precis som alla andra it-bolag vid denna tid, kraftigt övervärderade.

Mina intressen skiljde sig dock en smula från andras under samma tid; jag intresserade mig för informationsteknologins formativa roll för samhället, ekonomin och människorna. Jag hade nyligen utkommit med min första bok, ”It och renässansmänniskans återkomst” (Norstedts 1997), och arbetade vid sidan om entreprenörskapet med it-politiska strategifrågor i regeringens it-kommission.

It-kommissionen drev igenom framför allt en sak som jag än i dag är stolt över: Den så kallade hem-pc-reformen, som när den infördes i princip halverade priset på en dator som köptes till hemmet. Det gjorde Sverige till världens datortätaste land per capita under många år. Cirka en miljon svenskar fick tillgång till en dator i hemmet genom denna reform. Flera av dagens framgångsrika svenska it-entreprenörer var barn i familjer som fick sin första dator på det sättet.

Under samma period gjordes en omfattande satsning på it i skolan. Lärare kompetensutvecklades och datorer köptes in som aldrig förr. Det var bra. Men därefter gick någonting snett. Datorerna kom att ersätta papper och penna, de användes för att se filmer, skriva och räkna. Inte så mycket mer. Precis vad de inte borde användas till alltså.

Kognitionsforskningen visar tydligt att lärandet försämras av läsande på skärmar jämfört med böcker. I dag kan jag inte ens plugga med min 13-årige son inför ett prov, det finns inga böcker att jobba med, inga kapitel som provet baseras på. Det som finns är diverse filmer på hans laptop, lektionsanteckningar och någon Powerpoint-presentation. Jag menar att skolvärlden har missat poängen med informationsteknologin i lärandets tjänst.

För att förstå vad detta handlar om måste vi gå tillbaka till 60-talet. Den unge ingenjören Douglas C. Engelbart arbetade vid Stanford Research Institute och satte där samman en forskningsgrupp som han kallade Augmentation Research Center. 1962 publicerar han rapporten ”Augmenting human intellect. A conceptual framework”.

Engelbart ägnade sig åt forskning om metoder för att med teknologins hjälp förstärka den mänskliga tankeförmågan och ge mänskligheten nya verktyg för olika sorters problemlösning.

Han skrev att människor i framtiden kommer att ha tillgång till personliga datorer, som dessutom är sammankopplade med varandra. Information skulle då enkelt flyta mellan datorerna, och gamla dokument kunde tjäna som underlag för att skapa nya. Texter kunde tas fram snabbt, redigeras och klippas ihop till nya. Notera att detta var i början på 60-talet, då hålkort fortfarande användes för att styra datorerna och ingen hade hört talas om ordbehandling eller kalkylark.

Engelbart utgick i stället från en skärm som kunde delas upp i flera små rektanglar, som var och en innehöll olika information. Han kallade det informationsfönster (på engelska window system) och uppfann också det verktyg som skulle användas för att navigera mellan olika informationsfönster. Det döptes efter sitt lite lustiga utseende till mouse, eller mus på svenska.

Engelbart visade sin fönsterbaserade och musstyrda kunskapsnavigator på Joint Computer Conference i San Francisco år 1968 för en fullständigt förundrad publik (Hans demonstration brukar kallas ”The mother of all demos” och finns fortfarande på nätet för den som vill se den).

Det väsentliga är inte att det grafiska gränssnittet, musstyrning, internet och hyperlänkar växte fram ur dessa visioner. Det väsentliga är den underliggande idén om att använda it för att åstadkomma en kognitiv förstärkning av det mänskliga intellektet. Genom civilisationens historia har vi många gånger uppfunnit verktyg som förstärker våra fysiska krafter: Hävstången och hammaren är två enkla exempel. Med it kan vi göra motsvarade förstärkning av vår kognitiva förståelse och vårt lärande.

Så hur borde it användas i skolan då? Jo, i Engelbarts anda bör det användas där det tillför något som inte är möjligt utan informationsteknologiskt stöd.

Ett enkelt exempel kan vara att använda Google Earth. På skärmen eller läsplattan ser vi ett tredimensionellt jordklot som vi kan rotera och zooma in. Vi kan snabbt dyka ner i en stad för att sedan lika snabbt zooma ut och dyka ner i en annan världsbild. Vår kognitiva förståelse för jorden och hur länder placerar sig i förhållande till varandra blir avsevärt mycket starkare än i en platt kartbok där vi bläddrar mellan sidorna. Ut med kartböckerna! Jorden är trots allt rund.

Andra exempel: Visualisera matematiska samband med grafer och andra modeller. Illustrera fysiska eller kemiska experiment med simuleringar, många experiment går inte att göra i laboratorium för att de är för farliga eller för dyra. Det finns mängder av programvara för laborativ matematik, fysik och kemi, där man själv kan experimentera med grafer, funktioner, fysikaliska experiment och kemiska reaktioner för att på ett mycket visuellt sätt förstå vad de innebär.

Man kan illustrera ekonomiska samband med formler i kalkylark som är beroende av varandra. Ändrar vi inflationen i en cell, så påverkar de priserna i andra celler, och så vidare.

Vi kan konstruera atomer och molekyler visuellt på datorskärmen eller med vr-teknik dyka i havet och vandra runt bland havets livsformer.

Ja, listan kan göras lång. Givetvis ska vi ha datorer i skolan för allt detta. Men eleverna ska inte skriva sina uppsatser eller läsa texter på dem. Fram med papper, penna och läroböcker!

Det är dags att våra bildningsinstitutioner lever upp till de visioner som Engelbart och hans samtida visionärer definierade för mer än ett halvt sekel sedan.

