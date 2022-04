Christian Kracht: ”Att bara skriva en uppgörelse med min mamma hade varit för enkelt”

I sin senaste roman, ”Eurotrash”, återknyter den schweiziske författaren Christian Kracht till debutromanen ”Faserland” samtidigt som han skildrar sin relation till sin mamma. Jag hör av mig till honom och frågar om han ställer upp på en intervju inför sitt Sverigebesök på Internationell författarscen. Det gör han. Han vill ta en fråga i taget via e-post.

Jag skickar min första fråga i slutet av februari – något om att berättarstrukturen i boken känns igen från pikareskromaner och alltså har en lång litterär tradition. Han svarar med en bild på sin mamma.

Sedan frågar han om vi kan ta intervjun på engelska i stället och prata om våra mammor. Så jag skickar en bild på min och en fråga om hans. Dagarna går. När jag påminner honom svarar han att han är lite deprimerad och varken kan tänka på sin roman eller göra en intervju.

– Jag svek dig, förlåt. Det var bara så mycket där ett tag. Jag tror jag blev lite deprimerad av kriget i Ukraina, jag vet inte. Men det kan ha varit det, säger Christian Kracht.

För det blev en intervju till sist. På ett hotell i Stockholm, där han bor i en veckas tid inför samtalet på Internationell författarscen.

– Jag kom tidigt, för jag ville både ha tid att skriva på min kommande roman och träffa Anna Bengtsson och Ola Wallin från Ersatz (Krachts svenska förlag). De är så vänliga och fina personer. Och det är så fascinerande att det där lilla förlaget hanterar två tungviktsnationer – Anna det tyska, Ola det ryska.

I Stockholm hinner han också träffa formgivaren Håkan Liljemärker, som inte bara skapat omslagen till de sex romaner som finns översatta till svenska, utan också formgivit de två senaste tyska romanerna.

– Det tyska förlaget har klagat, men jag vägrar ge med mig. Det är Håkan Liljemärker jag vill ha. Fram till 1980-talet var tysk bokdesign också bra, men sen hände något förfärligt. De kan inte arbeta med typsnitt och formgivning alls och ända sedan jag fick den första svenska utgåvan har jag tyckt att Håkan är mästerlig.

2018 chockade Christian Kracht en hel litteraturvärld när han offentliggjorde vad han blivit utsatt för på ett kanadensiskt internat. Foto: Elin Åberg

Christian Kracht är oklanderligt klädd i tweedkavaj. Han hämtar kaffe. På bordet ligger hans nyckelkort med en text i stil med ”Travelling is the best way to become a story teller”.

Ett rätt talande citat – Christian Kracht är en globetrotter som bott på en rad olika platser runt om i världen. Jag drar upp min mobiltelefon och knäpper en snabb bild – som dock blir suddig. När jag gör ett nytt försök kommer han tillbaka och vänder snabbt på nyckelkortet.

– Fota inte det där, det är outhärdligt kitschigt, säger han.

Bilden blev helt oskarp, så det går inte att se vad det står.

– Bra, det gillar jag. Det är en mycket sannare bild.

I boken ”Eurotrash” skildrar Christian Kracht en resa genom Schweiz, som berättaren, som också heter Christian Kracht, gör tillsammans med sin förvirrade och konstant vodkadrickande mamma. Hon är vass och manipulativ och beskyller honom för än det ena, än det andra – som att han är ett ”egomonster”. Hon tror i sin förvirring att resan går till Afrika och romanens Christian Kracht låter henne tro det, samtidigt som de med taxi irrar runt i Schweiz med en kasse fylld av kontanter.

Porträttet av mamman är ambivalent och rymmer både hat och kärlek. Det är samtidigt Krachts mest utvecklade kvinnoporträtt.

– Det slog mig först när jag var färdig med boken. Det här är den första kvinnan som beskrivs ingående. I mina tidigare böcker är kvinnor sällsynta, antingen dör de snabbt, eller försvinner. Jag har ingen förklaring till det.

Hur mycket av din egen mamma finns i porträttet av henne i romanen?

– Första delen av boken är ett slags hatfyllt och förtvivlat orerande som handlar om min egen ilska och besvikelse gentemot min mamma och hela den förfärliga familjesituationen.

Det ”förfärliga” i familjesituationen handlar bland annat om att Christian Krachts morfar var övertygad nationalsocialist. Om första delen till stora delar innehåller biografiskt material är den andra – där de båda huvudpersonerna ger sig ut på bilresan – fiktiv.

– Jag önskar att jag kunde ha gjort den resan med min mamma, men det gick inte. Hon var intagen på olika vårdhem för sitt konstanta missbruk av alkohol och psykofarmaka.

I romanen avslöjar mamman vid ett tillfälle att hon utsatts för sexuella övergrepp som barn.

– Det är ju det lustiga. Jag blev själv utsatt för sexuella övergrepp på en kanadensisk internatskola, när jag var i samma ålder som min mamma var när det drabbade henne.

När Christian Kracht själv offentliggjorde vad han blivit utsatt för, under sina poetikföreläsningar i Frankfurt år 2018, chockade han en hel litteraturvärld. Så privata ämnen brukar poetikföreläsningarna inte handla om.

”Generationen som växte upp under andra världskriget är full av tystnad”, säger Christian Kracht. Foto: Elin Åberg

– Jag är inte så bra på att tala inför publik, och det handlar om stora, långa föreläsningar under flera dagar. Eftersom jag gick i jungiansk analys berättade jag för min terapeut att jag var tvungen att tala, det går inte att säga nej eftersom det räknas som en stor ära. Hon föreslog att jag skulle berätta om mina upplevelser av våldtäkten och menade att det kunde vara väldigt terapeutiskt både för mig själv att berätta om det, och att jag kanske kunde hjälpa andra som varit med om liknande trauman.

Var det en lättnad?

– Nja, jag vet inte. Men jag fick ut det i världen. I stället för att tiga om det som min mamma. Generationen som växte upp under andra världskriget är full av tystnad.

Men hon berättade ändå om det för dig?

– Ja, hon hade ett klart ögonblick när jag och min fru besökte henne på den klinik där hon var inlagd. Hon berättade lugnt och stilla, sedan återgick hon till sitt mer galna tillstånd. Det var ändå väldigt kraftfullt, och min fru sa till mig att detta var en gåva från min mor. Jag är väldigt tacksam för den.

Porträttet av mamman i romanen innehåller också mycket humor. Det är hennes sylvassa kommentarer och olika händelser som sker längs taxiresans gång som gör ”Eurotrash” till en roman som får en att skratta under läsningen.

– Jag är glad att du säger det. En uppgörelse hade varit för enkelt. Hon var ändå min mamma och jag ville visa fler sidor. Humorn blev en lösning. Stundtals blev det nästan slapstick, som när två tjuvar försöker stjäla påsen med pengar. Där försökte jag skriva en slags Helan och Halvan-berättelse.

”En uppgörelse hade varit för enkelt. Hon var ändå min mamma och jag ville visa fler sidor”, säger Christian Kracht om boken ”Eurotrash”. Foto: Elin Åberg

Även din roman ”De döda” var inspirerad av gamla filmer.

– Jag studerade filmhistoria och ville länge bli regissör. Men jag insåg att jag inte är bra på att arbeta i team. Som författare behöver jag inte det, så allt blev bra. Och så gifte jag mig med en filmregissör, som egentligen ville bli författare.

Hinner vi en sista, ganska nördig, fråga?

– Ja, det är de bästa frågorna!

Berättaren i romanen är smått besatt av David Bowie. Är du det också?

– Jag har alltid tyckt om Bowie och blev oväntat starkt berörd när han gick bort. Min dotter älskar Bowie – hans androgynitet och alla kostymer, och det gör att han nog betyder mer för mig också. Jag saknar honom fortfarande, han var en del av den här världens hjärta, även om det samtidigt kändes som att han var hitskickad från en annan planet.

