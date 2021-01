Christian Rück: Därför älskar vi att oroa oss under pandemin

Otaliga artiklar, krönikor och debattinlägg har skrivits om pandemins följder på den mentala hälsan – inte minst en befarad ökning av självmord, det ensammaste sättet att dö på. I Svenska Dagbladet kunde man i höstas läsa en artikel med nedslag i flera europeiska länder. Självmordlinjerna är nerringda. Ordföranden för brandfacket i Berlin, Micha Quäker citeras: ”Självmorden ökar i dessa tider. Precis som våld i nära relationer.” Brandkåren i Berlin har registrerat en hundrafaldig ökning av antalet personer som försökt begå självmord genom hängning. Kanske borde varningsklockor ringt här. Om en sådan ökning av självmordsförsök skulle översättas till fullbordade självmord skulle vi ha 150 000 i stället för 1 500 suicid i Sverige per år, alltså fler än det totala antalet avlidna under ett år.

Självmord brukar inte variera särskilt mycket år från år, de minskar globalt och ökade inte ens under de två världskrigen. På Karolinska institutet publicerade vi nyligen en studie av självmord under 1900-talets tre influensapandemier och fann inget samband mellan dödstal i influensa och suicid. Det är notoriskt svårt att både förutsäga suicid och att veta vad som orsakar det på befolkningsnivå. Émile Durkheim, ofta kallad en av sociologins grundare, skrev 1897 att suicid minskar under krig och vissa kriser. Hans tolkning var att stora sociala kriser och ”stora populära krig” gav en, åtminstone tillfällig ökning av den sociala integrationen genom kollektiva känslor, en nationell samling och koncentration av aktivitet mot ett gemensamt mål. Under pandemin är vi alla del av denna kamp som kan skapa en känsla av gemenskap och mening, men samtidigt hindras den sociala gemenskapen av smittskyddsskäl.

Det problematiska med artikeln i SvD är inte att den berättar om människors oro utan vad den inte berättar. Den utelämnar helt de data som redan finns som talar emot berättelsen om en självmordsökning. Vi har dödsorsaksdata från Sverige för det första halvåret 2020, då över 5 000 personer tragiskt gick bort i covid-19. Lyckligtvis var det ingen ökning av självmord denna period, det var till och med en minskning hos kvinnor. Data från en rad andra länder visar heller ingen ökning. Ändå blir det ordföranden för brandfacket i Berlin som blir uttolkaren av vad som pågår. Artikeln citeras på ledarplats i Dagens Nyheter. Nyhetskolumnisten Oisín Cantwell i Aftonbladet skriver att ”länder som har genomfört stenhårda lockdowns betalar nu och framöver ett högt pris i form av självmord”. Berättelsen om katastrofen cementeras.

Kanske är det naivt att hoppas på att nyheten om att det faktiskt finns data som inte bekräftar oron skulle leda till en lättnadens suck från journalisterna. I stället blir det tydligt att oron anses värd att rapportera om och därmed har blivit sann, även om oron inte besannats. Katastrofen har hänt, trots att den inte har hänt.

Våra hjärnor har finslipats av evolutionen att vara formidabla på att upptäcka hot. Oro är viktigt för att få oss att vidta åtgärder för att skydda oss mot fara. Oro kan vara en rimlig, nödvändig reaktion. Oron är också det som under en kris för oss samman, vi blir alla del i en ödesgemenskap. Och givetvis kan vi inte vara säkra på om det utvecklar sig till en katastrof i framtiden. Här har oron ett starkt kort på hand. Vi kan aldrig vara helt säkra. Men en komplex fråga som befolkningens hälsa kräver att vi vågar lita mer på data och lite mindre på vår egen personliga erfarenhet och oroskänsla.

Vi lever nu under undantagstillstånd, mitt i en pandemi. Men att samtiden ses som ett hot mot människans psykiska hälsa är ingenting nytt. Katastrofen har länge lurat runt hörnet. Redan 1936 varnade den engelske läkaren Lord Horder för den ”ökande takten, arbetets monotoni och stress, bristen på träning och sömn, det uppspelta nöjeslivet, oljudet, det onödiga, dumma, provokativa, själviska oljudet”. I dokumentären ”Future shock” (1972) kan vi se filmtitanen Orson Welles bolma en cigarr större än en vanlig mans självförtroende. ”Vi lever i en tid av ångest, en tid av stress” berättar han ödesmättat, en ständig kamp med vår omgivning, den snabba takten, alla val, överflödet av information.

Oron över att våra mentala fördämningar ska brista har inte bara gällt stress och samhällskriser, utan även samhälleliga reformer och sexuell frigörelse. Den amerikanske presidenten Dwight Eisenhower pekade 1960 ut Sverige som en plats där självmorden ökat otroligt mycket, att svenskarna söp och att bristen på ambition i landet var kännbar, allt på grund av den paralyserande socialistiska välfärden. Men i själva verket fanns det ingen sanning i påståendet om skenande självmordstal. Katastrofen kom aldrig.

Redan före pandemin har det ofta sagts att psykisk ohälsa ökar, att stressen ökar, att samtiden skadar oss. Folkhälsomyndigheten presenterade nyligen resultaten av den nationella folkhälsoenkäten. Det är en enkät som går ut vartannat år till slumpvis valda invånare mellan 16 och 84 år. I fjol samlades svaren in i februari och mars, alltså innan pandemin hade kommit igång. Sedan 2004 har andelen som uppger sig vara stressade eller mycket stressade legat konstant. Självmordstankar har heller inte ökat. Att det inte har skett en katastrofal försämring betyder inte att det inte finns stora behov bland dem som lider. Och för den som lider är det en klen tröst att lidandet på genomsnittlig befolkningsnivå inte har tilltagit. Men det visar hur svårt det är för en enskild person att avgöra vad som ökar och minskar över tid. Kanske är det en förklaring till varför det är så svårt att sluta tro på att allt bara blir värre. Kan vi betrakta orostankar som just tankar som är rimliga att ha i en kris utan att för den skull alltid låta dem vägleda oss i beslutsfattande?

Våra riskterritorier, som Roland Paulsen kallar dem i boken ”Tänk om – en studie i oro”, expanderar ständigt till nya områden. Politiken domineras av hantering av risker, snarare än positiva visioner om framtiden. Och vårt mående är ett rörligt mål, som likt en kameleont anpassar sig till samtiden, samhällets krav, våra förväntningar, vårt språk. Kanske är det ändå bäst att anta det värsta, för säkerhets skull? Problemet med vår kärlek till den katastrofala berättelsen är att en felaktigt negativ bild av läget påverkar oss i denna nya situation full av ovisshet där domedagsprofetian riskerar att bli självuppfyllande. Det riskerar att göra att samhället satsar fel och därmed har mindre resurser att hjälpa där det behövs mest. Vi behöver vara vaksamma och följa händelseutvecklingen, och satsa på att motverka kända faror för den psykiska hälsan och livsgnistan. Men vi behöver också kunna göra slut med katastroftänkandet när det leder oss bort från sanningen.

