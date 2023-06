Christopher Garplind: ”Det var inte överdrivet kul att vara en femtonårig bög på landet”

Logga in

Någon gång i början av 1990-talet, i den mindre orten Berg utanför Linköping, satt en grupp små barn i en ring. Det var samling, dags att presentera sig och berätta om något man tyckte om.

Allt gick fint, förskolebarn är proffs på teambuilding. Problemet uppstod när turen gick till den unge Christopher Garplind som avskydde den sortens generande uppmärksamhet.

Ju fler barn som pratade, desto mer nervös blev han.

Så fick han plötsligt en snilleblixt. I stället för att säga något lika tråkigt som de andra femåringarna, så presenterade han sig som någon helt annan.

”Hej, jag heter Ulla-Britt, jag har glasögon och krulligt hår.” Ulla-Britt var fröken.

Succén var omedelbar och till ljudet av de andra barnens gapskratt insåg Christopher Garplind det som skulle komma att definiera hans liv.

Ett, han var en rolig jävel. Två, han tyckte om att reta dem som retas bör.

Spola fram trettio år till en försommarfredag i Stockholm då man undrar hur folk redan lyckats ta sig från jobbet och hunnit slå sig ner på uteserveringarna, proppfulla redan vid halv två. Där Christopher Garplind föreslår att vi ses sitter inte en människa. Det tycker han är helt perfekt.

Den snart 35-årige tv- och radioprogramledaren har gått från att göra webb-tv för Nöjesguiden till att vara redaktör för Filip och Fredrik-programmen ”Breaking news” och ”Alla mot alla” i kanal 5, jobba med satirprogrammet ”Tankesmedjan” i P3 och programleda ”Eftermiddag i P3”. Men det var först när han satte sig bakom skrivbordet i SVT:s talkshow ”Cyklopernas land” som han fick ett större genombrott; blev sågad för att sedan bli hyllad.

Nu befinner han sig på vippen till att bli folkkär.

Foto: Alexander Mahmoud

I den mörka, folktomma lokalen som han valt för intervjun så smäller knäna ihop i de trånga båsen och det går att beställa silltallrik till spriten. Garplind sitter bakom en öl och verkar både glad och nöjd.

– Jag kommer ofta hit, det är ett bra ställe. Dessutom har jag sett Thåström här, säger han.

Som programledare i ”Cyklopernas land”, kulturprogrammet med syrliga snackisar från svenskt nöjes- och kulturliv och med den typ av gäster man skulle hittat i rökrutan på gymnasiet, skrattar inte Christopher Garplind så värst mycket, även om han tycker att programmet – som han och hans gamla kollega från Nöjesguiden, Rebecka Hedström skriver manus till – är väldigt kul.

­– Min uppgift är inte att sitta där och skratta. När jag skriver skämt handlar det sällan om slutpoänger, jag föredrar deadpan-humor. Det finns en intervju med Jocke Berg i Kent där han säger att det bästa som finns är att få de som hatar en att hata en lite mer, och det kan jag verkligen relatera till. Jag kan vara väldigt kåt på att retas, ibland lite för mycket kanske. Det är en sann källa till glädje i mitt liv. Man måste få retas och skratta åt idiotiska saker, säger han.

Foto: Alexander Mahmoud

Med Kents musik i öronen gick Christopher Garplind runt i den stora högstadieskola som samlade elever från alla små orter runt Linköping och försökte att inte tänka på hur mycket han hatade den. Hans första dag hade en kille blivit misshandlad i it-kafét och därtill hade hans föräldrar börjat uppmuntra honom till att skaffa en hobby. Garplind längtade efter att det riktiga livet skulle börja.

– Det fanns två vägar att gå om man var kille – idrott eller supa. Ja, eller bli nynazist förstås, säger han tar en klunk öl och fortsätter:

– Jag var inget mobboffer, men du vet. Det var ett sådant där ställe där det finaste som fanns var att vara vanlig, man fick inte sticka ut. Så, jag gjorde allt i min makt för att inte göra det.

När jag var typ tio skaffade min familj en videokamera som jag snabbt lade beslag på

Garplind, som efter att ha sett filmen ”Party monster” (2003) om klubbkids i New York fått upp ögonen för killar med blekt hår, upptäckte några lokala förmågor med liknande frisyrer. De höll på med vattensporten wakeboard, och Christopher Garplind blev raskt medlem i VSK, Linköpings Vattenskidklubb vilket ledde till tre år på det nu nedlagda riksidrottsgymnasiet för vattenskidor och wakeboard i Fagersta. Efter studenten åkte han inte vattenskidor mer.

Christopher Garplind hade dessutom redan en hobby: att filma sin familj.

­– När jag var typ tio skaffade min familj en videokamera som jag snabbt lade beslag på. Tidigare hade jag använt mig av en papperskartong som jag klippt i och bar omkring på axeln som en kamera, men nu kunde jag börja göra dokumentärer om min familj. Min ambition var att hålla samma nivå som Alek Keshishian, som gjorde Madonna-dokumentären ”Truth or dare”, allt skulle med! Jag vet inte om det alltid var så uppskattat, säger Christopher Garplind.

Han gjorde också radioprogram på datorn och tvingade sina yngre syskon att vara gäster.

Foto: Alexander Mahmoud

Garplind brukade bänka sig framför tv:n och titta på talkshowidolerna Conan O’Brien och David Letterman på eftermiddagarna och passade på att testa programledarrollen i skolan där showen ”Sen kväll med Garp” fick en uppskattad premiär.

– Jag styrde min talkshow med järnhand, skrev sketcher och hade cameos med sura lärare. Men ... nu när jag berättar detta känner jag, gud vilken jävla ärketönt jag var. Jag hade nog hatat mig själv om jag var en annan elev.

Efter studenten återvände Christopher Garplind till sitt födelseland Norge. Hans mamma hade tagit honom under armen och flyttat från Oslo till Linköping när Christopher var två år gammal och enligt honom själv ”vägde fyrahundra kilo”, men nu lockade grannlandets möjligheter honom att göra som många andra svenska ungdomar och under en intensiv arbetsperiod jobba ihop lite norska pengar.

Rensade du fisk? Det var ju populärt där under sent 1990-tal.

– Nej. Jag jobbade på dagis ett tag men fick sparken, jag var för sarkastisk mot barnen. Nja, det kanske inte är helt sant, men jag fick mycket tillsägningar om just det. Det gick bättre när jag började som dörrförsäljare av inbrottslarm, jag blev faktiskt bäst i Norge, eller i alla fall trea.

Trots den lovande karriären som dörrförsäljare så kände Christopher Garplind att det där riktiga livet ändå inte hade fått fart och förutom idolerna i Kent lyssnade han också mycket på Kristian Anttilas debutalbum ”Natta de mina” under de här åren. Garplind skickade i väg ett mejl till Anttila och fick jobb som försäljare av bandtröjor på hans turné.

– Det var en riktig drömsommar, säger han.

Det kräver sitt självförtroende, att skriva till sin idol och fråga om jobb.

– Jag har alltid förstått att ingen kommer att sparka in min dörr när jag sitter och äter cheeseballs och tittar på ”Sopranos” och säga ”nu börjar det”. Man måste ta tag i det där själv, jag var också desperat att komma i väg.

Efter att ha kommit till sista ansökningsomgången till SKH, Stockholms konstnärliga högskola, men snubblat på målsnöret, jobbade Christopher Garplind på Nöjesguiden under ett par år, filmade segmentet ”Shit stockholmsbögar say” tillsammans med Sebastian Nowacki, Tommie X och Jean-Pierre Barda och provade att söka in till SKH igen. Den här gången kom han in.

– Jag blev rasande när jag först inte kom in, men det var skitkul att göra webb-tv för Nöjesguiden. Jag var inspirerad av den brittiska komikern Simon Amstell och hans intervjuer från röda mattan, säger Christopher Garplind.

Foto: Alexander Mahmoud

Stammisarna har börjat dyka upp i den mörka baren och varje gång entrédörren slås upp får man en glimt av sommardagen som pågår utanför, men humöret är åtminstone soligt även här inne när krögare och lokala gäster hälsar och hör sig för om läget. Ed Sheeran sjunger om graffiti och det dags för Christopher Garplind att beställa en till öl.

Historier om festande och alkohol dyker ofta upp i intervjuer med dig, har du provat att ha en vit period någon gång?

– Ja absolut. Min kille och jag bestämde oss för att ha en vit månad, men det sket sig. Jag hamnade mellan två väldigt rowdy personer på fest och när alla blev fulla, högljudda och repeterade allt de sa så kände jag nej nu räcker det och hällde i mig en massa sprit.

Hur lång tid hade gått av månaden?

– Två veckor, så jag klarade halva. Men alltså, jag dricker inte särskilt mycket, absolut inte varje dag. Jag sitter ofta hemma och ser om ”Sopranos”.

Något som Christopher Garplind också pratat om i intervjusammanhang är att han har närt en rockstjärnedröm, och mellan 2015 och 2016 fick han följa sina idoler och jobba med SVT:s dokumentärserie ”Vi är inte längre där. Sista åren med Kent” tillsammans med journalisten Per Sinding-Larsen.

Drömmer du fortfarande om att bli rockstjärna?

– Alltså, det är lite töntigt att vara programledare, jag kan inte tänka mig något töntigare jobb. Men rockstjärna ... det är mest en fånig pojkdröm.

Spelar du något instrument?

­– Nej, men jag spelade gitarr på den kommunala musikskolan i Linköping.

Vad hände?

– Det var tråkigt att spela ”Fjäriln vingad”, jag ville spela The Cure.

3 röster om Christopher Garplind Fredrik Wikingsson, kollega och chef på ”Alla mot alla” och ”Breaking news” ”Christopher kontaktade mig med en inte helt realiserbar idé, så orealistisk att det var intressant – jag menar, att bo tillsammans med amishfolket i USA ... något sådant tar ju åratal. Första gången han intervjuade mig så fungerade inte kameran, men han kompenserade med en present. Det ringar in honom på något sätt, han har ju karaktärsdragen av en ’fuck-up’ men får ändå saker gjorda. Han är Sveriges mest latenta arbetsmyra och en väldigt charmig person.” Rebecka Hedström, redaktör för ”Cyklopernas land” ”Christopher har ju en unik förmåga att kunna säga precis vad som helst utan att folk tar illa upp, och han får inte panik av konstig stämning, tvärtom skulle jag säga. Han är intelligent, snabb som fan och väldigt rolig utan att bli vare sig pretentiös eller flamsig. Han behärskar subtila gester och det klassiska talkshowvärd-maneret, samtidigt som han hela tiden går över alla gränser mellan privat och offentlig roll. Och så är han ju så söt.” Hanna Hellquist, DN-skribent och programledarkollega i ”Eftermiddag i P3” ”Jag älskar den jäveln. Jag har aldrig tidigare känt mig så trygg i en radiostudio som jag gör med honom. Hans briljanta humor och svarta själ är det enda jag behöver i den här världen.” Visa mer Visa mindre

Christopher Garplind, som började sin skrivande karriär redan som 13-åring i Östgöta Correspondenten fortsatte som manusskribent och redaktionsmedlem både på tv och radio, men det var när han läste upp sin presentation av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i ”Morgonpasset i P3” inför valet 2018 som uppmärksamheten nådde nya nivåer.

Den fem minuter långa introduktionen var skriven i formen av en satirisk roast, något som samtliga partiledare redan utsatts för i programmet. Inslaget blev omskrivet i veckor efter att det sänts. Åkesson, som milt sagt inte uppskattade tilltaget, anklagade kanalen för att driva en politisk agenda samt för att vara ”en skitkanal”.

– På ett sätt var det där inslaget mitt ”break” men för mig personligen så var det en bisarr situation. Jag trodde på riktigt att han skulle slå mig, säger Christopher Garplind som bland annat tog upp Åkessons spelmissbruk och viktpendling.

Och vad hände med dig efteråt?

– Jag gick hem och sov och när jag vaknade kändes det som jag var med i ett avsnitt av ”Black mirror”. Jag öppnade Aftonbladet på telefonen och möttes av en bild på mig själv, och så hade jag fått en miljard meddelanden från människor med vargar som profilbilder som skrev att de skulle döda mig.

Var du rädd?

– Nej, Sveriges Radios säkerhetsavdelning var enormt bra. Det som var konstigt var de ryggdunkningar jag fick på stan, som att jag gjort en politisk aktion. Mitt syfte var att vara rolig och jag ville vara det genom att lyfta hans personliga tillkortakommanden – att någon som ställer så höga krav på människor själv har sådana problem.

Foto: Alexander Mahmoud

Garplind skulle aldrig få för sig att läsa sin (ganska långa) Flashbacktråd, där mycket handlar om just det avsnittet av ”Morgonpasset i P3”. Men han är intresserad av allt som skrivs om ”Cyklopernas land”. Programmet fick fina recensioner av Johan Croneman i DN (31/1 2023) och Garplind beskrevs som både utmanande och med en ”ledig stil”.

– Jag blev glad över Cronemans formulering att ”vi gör ett program som vi själva vill se och skratta åt”, för precis så är det. Jag och Rebecka har en överenskommelse om att vi måste göra det vi själva tycker är roligt.

Han skrev också att han vet att det är många som tycker att du går för långt, är självgod och provocerande. Bryr du dig om den typen av kritik?

– Både och. När ”Cyklopernas land” hade premiär så blev vi i stort sett hatade överallt. Men visst, det är klart att det kan vara lite av en persona. Jag får ofta höra att jag inte är så dryg som jag verkar vara i tv.

Har du en på- och av-knapp som inte har med personen Christopher att göra?

– Nej, allt jag gör har med min person att göra. Det handlar mer om ... När jag var liten tyckte jag inte om att ha kalas, och jag skulle aldrig kunna gifta mig till exempel. Jag vill inte ha den sortens uppmärksamhet. Jag kan få panikångest över att behöva presentera mig på nya jobb, men de känslorna finns inte på en fullsatt Partille arena under P3 Guld.

Det finns så extremt mycket idioti som pågår, kanske framför allt i svenskt kultur- och nöjesliv

Garplind har också, initialt en smula motvilligt, tävlat i ”På spåret”. Han gissar att han blev tillfrågad för att representera en viss personlighetstyp, ”den roliga”. Bland svenska programledare har Christopher Garplind en klar favorit som han själv tycker är roligast,

– Petra Mede. Hon är så bra, en av få i det här landet som håller internationell klass. Det är kul att anspela på att vara lite självgod. Jag kan förstå att folk kan störa ihjäl sig på det, men det är inget att bry sig om. Det är så extremt mycket idioti som pågår, kanske framför allt i svenskt kultur- och nöjesliv. Man måste få säga något om Tareq Taylor och PT-Fias presslunch för sin föreläsningsturné ”Lämna disken och hångla” och skratta åt det. Det är inte ens elakt, vi har en snäll skämtkultur här om man jämför med exempelvis Storbritannien.

Foto: Alexander Mahmoud

Eftermiddagsdrickandet på den inte längre så folktomma baren börjar gå över i after work och tidiga middagar. Christopher Garplind är nöjd med sina beställningar men öppnade artigt en nota i baren för intervjun. Men det är först nu som han bjuder på något som verkar göra lite ont.

– Hela grejen för mig är ... det är en klyscha, men humor är en helande kraft. Det var inte överdrivet kul att vara en femtonårig bög på landet utanför Linköping, och mitt sätt att deala med det som är dåligt är att skämta om det. Jag kan vara mig själv på ett annat sätt när det är en mikrofon framför mig, jag kommer undan med mer då.

Vad kommer den oräddheten ifrån?

– Jag har alltid varit sådan, en skratthora. Ända sedan roasten av min förskolefröken. Om det är något som är kul så finns det få saker som kan stoppa mig. Att säga något som kanske är lite över gränsen och lyckas med att riva ner skratt på det – det finns ingen känsla i världen som är bättre.

Vilken av de två sidorna av dig tycker du mest om? Den blyga, privata eller den offentliga som kallas för dryg?

Det blir tyst en stund för första gången under samtalet och Christopher Garplind ser lite besvärad ut.

– Jag vet nog inte riktigt vem den andra är. Men, båda två är low key älskvärda idioter från landet.

Vem är den andra?

– Den som inte är i tjänst som gycklare.

Han kommer på sig själv och lägger till:

– När man berättar om sina egna idiotiska sidor eller grejer man gjort och får respons på det i form av skratt och kanske lite igenkänning, då känner jag ... ja, att den här jorden kanske inte är tillräckligt överbefolkad än och det kan finnas plats för en sådan som jag.

