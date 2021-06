10 klassiker som spelats in i Cinecittà

”Köttets lust” (”Ossesione”)(1943) drama regisserat av mästaren Luchino Viscontis om en omöjlig kärlek i krigets skugga.

”Bellissima” (1951) metafilm som utspelar sig direkt i Roms filmstad där Anna Magnani är suverän i rollen som en mamma som till varje pris vill att hennes dotter ska bli filmstjärna.

”Ben Hur” (1959) William Wylers episka mastodontfilm med Charlton Heston i titelrollen vann elva Oscar

”Det ljuva livet” (”La dolce vita”) Fellinis odödliga klassiker med Marcello Mastroianni och Anita Ekberg i sin viktigaste roll.

”Baron Münchhausens äventyr” (1988) Terry Gilliams sprakande familjefilm med John Neville och Eric Idle spelades in helt i Cinecittà.

”Gudfadern 3” (1990) Sista delen av Francis Ford Coppolas mäktiga

maffiasaga spelades bland annat in i Cinecittà och filmades även i

Palermos operahus.

”Pianisten” (1998) - Giuseppe Tornatore hyllning till 1900-talet kretsar kring ett barn som hittas i en korg på en atlantångare. Tim Roth spelar en av huvudrollerna.

”Gangs of New York” (2002) Martin Scorseses brutala gängdrama från 1800-talets New York med Leonardo di Caprio och Daniel Day-Lewis spelades helt in i den italienska filmstaden.

”Dominion Prequel to the Exorcist” (2005). Stellan Skarsgård spelar den unga Father Lankaster Merrin i en film som spelades in två gånger utan bli bättre.

”Il Divo” (2008) Paolo Sorrentinos tvådelade film om Silvio Berlusconi spelades in i Cinecittà men blev en rejäl flopp som i de flesta länder klipptes ner till en film.