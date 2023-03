Cirkusslapstick och lek med maktens komiska språk i ”The dropouts”

Dansteater ”The dropouts” Koreograf: Jo Strømgren i samarbete med dansarna. Scenografi, text: Jo Strømgren. Kostymdesign: Bregje van Balen. Ljusdesign: Ludvig Uppman. Medverkande: Madeleine Månsson, Iris Telting, Tomàs Cervinka, Dario Minoia, Kit Brown, Kat Nakui, Ine Garré. Speltid: ca 50 min. Scen: Skånes dansteater, Malmö. Visa mer

Någon hänger från taket när publiken strömmar in i salongen för att se ”The dropouts”. Fågelmannen har fastnat mitt i kvällens förberedelser – och dött. ”Låtsas inte om honom!” förmanar en högtalarröst: föreställningen måste äga rum eftersom publiken är på plats. Så, där hänger den knappt synliga gestalten ovanför cirkusarenan, medan denna vansinniga vaudeville galopperar mot ett oundvikligt, underbart kaos.

Norske stjärnkoreografen Jo Strømgren gjorde en av sina första föreställningar med Skånska dansteatern 1996. ”A dance tribute to the art of football” blev en världssuccé, och han har blivit en frekvent gäst i Sverige. Fräcka ”Gaîté suédoise” för Kungliga Baletten drev med svenska kungahuset, ”Ministeriet för oförlösta känslor” med det svala, svenska temperamentet.

När Jo Strømgren återvänder för att kreera ”The dropouts” tillsammans med dansarna vid Skånes dansteater tar han ett grepp om den hajpade cirkustrenden. Chaplininspirerad slapstick, pantomim, nonsensdialog och akrobatiskt virtuosa vinjetter är ingredienserna. Och det är leken med cirkusens schabloner och brutala, svarta humor som gör denna familjeföreställning full av överraskningar.

Det malätna Lejonet (Dario Minoia) blir uppätet av den Pierrotsminkade Clownen (Kit Brown) och Knivkastaren vådaskjuts, när Tomàs Cervinkas smilande Cirkusdirektör hetsar sin odugliga ensemble till cirkusnummer med katastrofal, dödlig utgång. Ögonblicket kommer när den tyranniske cirkusdomptören förlorar sin cylinderhatt till Knivkastarens arga assistent (Kat Nakui), och övertrumfas av sina undersåtar i en hallucinatorisk drömsekvens. Men han är lika snabbt tillbaka i manegen.

Det är lite synd att den didaktiska högtalarrösten är så påträngande. Inte behöver skolbarn handledning för att känna igen mobbning och hot i cirkusens drastiska form! Men svackorna kompenseras av att Madeleine Månssons underbara Sjöjungfru visar sig vara förträfflig på att spela musettedragspel till kollegornas fingerbalett, och att Clownens vita tunika kan förvandla honom till en virvlande dervisch.

Förvirringen i publiken när cirkusdirektörens nonsenskommandon riktas även mot oss, är obetalbart rolig och lite skrämmande. När slutar föreställningen, och var tar verkligheten vid? Teaterillusionen dallrar i scenrummet, som blivit platsen för ett psykologiskt experiment. Tänk om Fågelmannen är död på riktigt? Den naiva barnföreställningen blir lågmält politisk, och den förvånade publiken visas ut ur lokalen.

Jo Strømgrens djärvt koreograferade tolkning av ”När vi döda vaknar” revolutionerade synen på Henrik Ibsen, och det är något av den narcissistiske konstnären Arnold Rybak över Cirkusdirektören i ”The dropouts”. Frågan vad frihet är låter sig ytterst väl utforskas i en fysisk konstart som dansen, och i cirkusens underbara lek med maktens ofrivilligt komiska språk.

