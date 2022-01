Claire Foy: ”Enklaste sättet att sänka en kvinna är att stämpla henne som sexgalen”

Claire Foy

Född: Född 1984 i Stockport, bor sedan länge i London. Har irländskt påbrå på sin mammas sida. Gift med skådespelaren Stephen Campbell Moore som hon också har ett barn tillsammans.

Karriär: Fick sitt stora genombrott som drottning Elizabeth II i Netflix-serien ”The crown” som gett henne två Emmy-priser och en Golden Globe-statyett. Har också spelat i filmer som ”Season of the Witch”, ”Going postal”, ”First man”, ”Unsane”, ”Breathe” och tv-serien ”Wolf hall”. Foy har också spelat Lisbeth Salander i ”The girl in the spider's web”. Är också premiäraktuell i kostymdramat ”The electrical life of Louis Wain” (Amazon prime) där hon spelar mot Benedict Cumberbatch.

Aktuellt: ”En brittisk skandal” får premiär på SVT 15/1.