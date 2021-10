Clara Törnvall: Kvinnor med autism har historiskt galenförklarats

När Clara Törnvall ska hitta till jobbet på Sveriges Radio brukar hon navigera efter en stor bronshäst vid Blasieholmstorg i Stockholm. Den utgör en fast och trygg punkt när hon rör sig i staden. Tills hon en eftermiddag får syn på en identisk staty långt bort. Hennes minnesmärke finns i två exemplar. Hon har oräkneliga gånger promenerat på de olika sidorna av torget och alltid trott att det är samma häst.

Den hösten – 2019 – har Clara Törnvall precis fått veta att hon har högfungerande autism.

Hon tillhör den dryga hundradel av befolkningen vars hjärnor från födseln har ett annat sätt att förnimma och tolka omgivningen.

Autism är ett spektrum men det finns gemensamma drag hos dem med diagnosen – och benämningen ”högfungerande” används om de 75 procent som inte samtidigt har en intellektuell funktionsnedsättning.

Clara Törnvall ser plötsligt sitt liv i ett nytt ljus och tecknen som framträder bildar ett mönster. Att hon i barndomen satt i skolbiblioteket och lärde sig allt om fåglar. Att hon bär hörselskydd på jobbet för att slippa oväsendet från ventilationsrören. Att hon har förmågan att hyperfokusera men att praktiska sysslor som att bädda sängen eller låsa ytterdörren kräver stor ansträngning. Att hon blir missförstådd och har hamnat i konflikter utan att förstå varför. Att hon sällan känner ett behov av att prata om sitt inre och ofta upplever att det finns en hinna mellan henne och omgivningen, en glasruta.

– Jag har alltid känt det som att människorna där utanför ser något som jag inte ser. Mellan dem finns hemligheter och sociala undertexter och tysta överenskommelser som jag inte når. Trots att jag varje dag tränat och kämpat för att passa in.

”Jag tror att kritiker eller forskare som förstår sig på autism har ytterligare ett tolkningsverktyg när de närmar sig vissa verk och konstnärskap”, säger Clara Törnvall. Foto: Alexander Mahmoud

Genom diagnosen börjar hon också förstå den benhårda lojalitet hon i sitt liv känt till några få personer – liksom varför andra uppfattat henne som ”bortvänd” och ”gåtfull”. Hon noterar att de adjektiven ofta används om kvinnor med autism, och att artiklar om diagnosen illustreras med tomma ögon och nollställda ansikten.

Att Clara Törnvall som 42-åring krävde en utredning berodde på en livslång ångest som aldrig speglades i de vanliga beskrivningarna av psykisk ohälsa. Och hon var definitivt ingen duktig flicka på väg att bli utbränd. Snarare likgiltig för andras blickar och högpresterande bara inom de få områden som intresserade henne. Ändå ett psyke på helspänn.

Autismen i sig skapar inte ångest.

Men i de många böcker och artiklar Clara Törnvall läser efter diagnosen finner hon en förklaring. Hon riktar också sin nya lins mot konsten och kulturhistorien och upplever att den vidgar förståelsen för vissa kvinnors skapande.

I den aktuella essäboken ”Autisterna – om kvinnor på spektrat” intervjuar Clara Törnvall forskare och autistiska kvinnor runt om i Sverige – och hon porträtterar författare och intellektuella som om de levt i dag troligen hade fått en autismdiagnos. Åtminstone enligt några nutida psykiatriker och litteraturkännare, som bygger sina utlåtanden på närläsningar av personernas biografier, dagböcker och brev; på anhörigas beskrivningar och dåtida läkarbedömningar.

Kan det inte upplevas som kontroversiellt – och reducerande – att i efterhand sätta diagnoser på konstnärer?

– Det finns absolut en historia av att galenförklara och därmed avfärda kvinnor. Men den sortens reaktioner rymmer en värdering om att autism är negativt. Skulle Herman Melvilles romaner bli sämre och mindre komplexa av att han befann sig på spektrumet? Jag tror att kritiker eller forskare som förstår sig på autism har ytterligare ett tolkningsverktyg när de närmar sig vissa verk och konstnärskap.

När Clara Törnvall blandade ihop de två hästarna på Blasieholmstorg kopplade hon inte upplevelsen till sin diagnos. Hon visste ännu inte att autism kan påverka den rumsliga medvetenheten.

– I sina bästa stunder är det berusande, eftersom jag beträder varje gata i Stockholm som om den vore ny för mig, säger hon när vi ses på torget en tidig septemberkväll.

Solen skiner över den öppna kullerstensplatsen. Hästarnas skuggor blir svarta och spetsigt utdragna.

– Men mest är det skrämmande. När som helst kan det bekanta förskjutas. Och jag blir helt slut. Min varseblivningsenergi går på högvarv. Kan jag inte en enda gång bara få gå till jobbet?

Autism Är medfött och debuterar under de två första levnadsåren. Beskrivningarna har varierat men yttrat sig på liknande sätt i olika kulturer – med repetitiva intressen, sensorisk känslighet, bokstavlighet, detaljfokus och ett annorlunda sätt att kommunicera. I Norden tror vissa folklivsforskare att sägnerna om bortbytingar kan ha varit ett sätt att förklara och bearbeta känslorna kring barn som efter att först ha utvecklats ”normalt” plötsligt förändrades. Inom det autistiska spektrumet ryms allt från de som varken kan prata eller höra till de med heltidsjobb och världsledande befattningar. Att benämnas som ”högfungerande” innebär att man i kombination med sin autism inte har en intellektuell funktionsnedsättning. Visa mer

Det är en erfarenhet många högfungerande autister delar: att i olika hög grad sakna vaneseende. Sådant som händer här och nu kopplas inte självklart ihop med tidigare upplevelser.

– Man uppfattar också detaljerna snarare än sammanhanget. Jag vet att statyn jag passerar är en häst men min hjärna fokuserar på enskildheterna när jag går förbi – som att vänsterbenet är lyft i ett steg, eller att pälsen är lite veckad vid bogen. Och vissa aspekter av diagnosen kan såklart många ”neurotypiker” och människor som inte befinner sig på spektrumet relatera till. Men intensiteten skiljer sig åt.

Clara Törnvall säger att hon fortfarande kan känna skam när hon försöker förklara hur hon uppfattar världen.

– Det hänger ihop med upplevelsen av att vara en primitiv varelse. För mig flyter gränserna och uppdelningen mellan djur och människor och föremål. Men det gör också att jag och många kvinnliga autister är bra med barn. Utöver att vi älskar rutiner och vill göra samma sak om och om igen så förstår vi deras värld.

Att undersöka autism i relation till konstnärligt skapande är ett relativt nytt men växande fenomen. Allt oftare drivs studierna av personer som själva befinner sig på spektrumet, säger Elisabeth Hjorth, författare och lektor i litterär gestaltning. Hon har tillsammans med kollegor från andra fält inlett ett stort forskningsprojekt om autistiskt skrivande och läsande.

I flera decennier har det förts diskussioner om vilka historiska män som eventuellt befann sig på spektrumet. Men in i vår tid har det varit ovanligt att över huvud taget tala om kvinnor med högfungerande autism. Man har trott att det främst är ett manligt tillstånd, och i Clara Törnvalls generation diagnosticerades ytterst få kvinnor.

Clara Törnvall är aktuell med essäboken ”Autisterna – om kvinnor på spektrat”. Foto: Alexander Mahmoud

– Alla studier handlade om pojkar och det blev deras egenskaper och intressen som utgjorde grunden för diagnoskriterierna. Flickorna passade inte in. De hade lättare för att dölja sina sociala svårigheter genom att imitera andra eller vara tysta. De framstod som blyga. De ”kändes” inte autistiska. De mötte manliga läkare som inte tyckte att enorma samlingar av My little pony var ett riktigt specialintresse.

Forskare hon pratat med säger att det beror på ett nedvärderande av flickor som grupp. Men också på en ovilja att erkänna skillnader mellan könen.

Ändå har det alltid funnits kvinnor på spektrumet och Clara Törnvall tror inte att de är ovanliga i litteratur- och kulturhistorien.

– Även om autister sällan passar in i den traditionella kvinnorollen har många en stark förmåga att trotsa sociala normer. Jag tycker att sambandet blir ganska självklart om man tänker sig in i motståndet som mött skapande kvinnor. Att bara ägna sig åt det man själv vill har krävt en extrem dimension av egensinne och envishet.

Osynligheten har påverkat vilka frågor som ställs om diagnosen, och vår bild av vad det innebär att leva med den. Om autistiska kvinnor någon gång skildras i populärkulturen är de matematiskt briljanta kopior av den manliga stereotypen.

Men när Clara Törnvall engagerar sig i nätforum och intervjuar andra autistiska kvinnor framträder att de mest dominerande specialintressena är kopplade till kreativitet.

Hennes egen besatthet sedan barndomen har varit just skönlitteratur. Och musik, opera och klassisk balett.

– I uppväxten pluggade jag omedvetet socialt samspel genom kulturen.

– I ungdomsberättelser finns förtydligande repliker och utskrivna känslor. Medan mina verkliga vänner kunde försvinna utan att jag förstod varför. Fiktionen skapade ordning och förde mig närmre den yttre verkligheten. I baletten älskade jag de stränga reglerna kring rätt och fel och jag identifierade mig med de udda gestalterna. Med nymfer och skuggor.

”Emily Dickinsons belägenhet behöver varken vara ett lidande eller ett mysterium om man tänker på henne som en autist.” Foto: Alexander Mahmoud

Den amerikanska 1800-talspoeten Emily Dickinson beskrivs ofta som ”eterisk”, som en ”gåta”. Otaliga essäer och läsningar har försökt förstå sig på den ljudkänsliga och vitklädda kvinnan som sällan lämnade föräldrahemmet i New England. Som inte hade något intresse av att publiceras under sin livstid.

Hur kan man tolka en sådan social och litterär ensamhet? Hur kunde en så fri poesi födas i vad som framstår som ett flickrumsfängelse? Kan man se det som att isoleringen skapar den återhållna explosiviteten i hennes språk?

– Men Emily Dickinsons belägenhet behöver varken vara ett lidande eller ett mysterium om man tänker på henne som en autist som ägnar sig åt sitt specialintresse. Då är hennes situation idealisk, säger Clara Törnvall.

I dag anser bland annat den amerikanska litteraturprofessorn Julie Brown – författare till boken ”Writers on the spectrum” – att Dickinsons liv och dikt visar tydliga tecken på autism

Att skapa utan något intresse av att publiceras och få yttre bekräftelse kan i så fall också ses i ljuset av diagnosen, menar Clara Törnvall:

– I den neurotypiska världen finns ofta en oförmåga att förstå att en människa kan agera helt utan sådana drivkrafter och motiv.

Att även filosofen Simone Weil troligen befann sig på spektrumet är en slutsats som både psykologen Rosemary Dinnage och psykiatrikern Michael Fitzgerald drar i varsin bok. Hon föddes i Paris 1909 och hade tidigt motoriska svårigheter. Hon var känslig för ljud och andra sinnesintryck och tyckte mycket illa om beröring. Hon ses i dag som en av 1900-talets viktigaste intellektuella.

– I sina filosofiska och etiska resonemang är hon sträng. Det finns sådant som rätt och fel; sanning och lögn. Hon ställer höga moraliska krav på sig själv och andra. Att formulera tankar som inte omsätts i handling är ingenting värt. Den sortens oförsonlighet är ofta ovanligt stark hos personer med autism.

Trots sin fysiska klumpighet gick Simone Weil ut i spanska inbördeskriget och lämnade universitet för att arbeta på fabriksgolven. Hon dog som 34-åring i sviterna av tuberkulos och svält.

Clara Törnvall Född: 1976 i Stockholm. Bakgrund: Arbetar som kulturjournalist sedan drygt två decennier. Har bland annat skrivit för Aftonbladet och Fokus – och regisserat dokumentärfilmen ”Konstsamlaren och katastrofen”, om Theodor Ahrenberg. Jobbar just nu på Sveriges Radio som producent och poddare på P2. Aktuell: Med debutboken ”Autisterna – om kvinnor på spektrat” (Natur & Kultur). Visa mer

För Clara Törnvall är det självklart att diagnosen och den annorlunda varseblivningen också påverkar relationen till språket.

– Jag tycker att man kan tala om ett autistiskt skrivande, även om det såklart blir generaliserande. Verk och texter som utforskar detaljen och sällan använder sig av undertext. De går oftare rakt på det väsentliga och den upplevda kärnan – utan att förklara kontexten. Att hoppa över flera tankeled kan leda till ett skrivande som av läsaren uppfattas som obegripligt eller ”svårt”. Men det kan också innebära en nästan drastisk tydlighet.

Hon upplever att hennes egna läsningar av poesi ibland blir mer konkreta än andras.

– När exempelvis Emily Dickinsons diktjag får sin arbetsro störd av en ”han” som sägs dyka upp med leksaker så tolkas han ofta som en symbol – för hennes själ, eller allas vårt inre barn. Men med mina glasögon är det kanske en besökande pojke som väsnas och triggar hennes ljudkänslighet?

Clara Törnvall säger att många med diagnosen har en annorlunda relation till metaforer. Medan de flesta tolkar liknelser automatiskt behöver autister ofta göra ett översättningsarbete.

– Själv måste jag se den konkreta bilden i huvudet innan jag kan acceptera metaforen. Om någon säger att livet är en rondell betyder det antagligen att man tycker att det går i cirklar, att allt upprepar sig. Men så går det väl inte till i en rondell, tänker jag, man brukar väl svänga höger eller vänster? Medan samtalet rör sig vidare fastnar jag i några enskilda ord: vad exakt menade du när du sa sådär?

”För mig som alltid föredrar lugn och tystnad låter ’att ha många bollar i luften’ som en mardröm.” Foto: Alexander Mahmoud

Metaforer är också bärare av normer.

– Många bilder för exempelvis högt tempo är positivt laddade; som att ha ”många bollar i luften”. För mig som alltid föredrar lugn och tystnad vore det en mardröm.

– I mina intervjuer framträder samtidigt att kvinnliga autister verkar använda sig ovanligt mycket av egna liknelser. Ofta som ett sätt att orientera sig i vardagen. Och det gäller även för mig. Om man möter något nytt byter man i huvudet ut det mot föremål som är välbekanta. Om ett smycke har en blank yta blir det en tv-skärm och ett rör som sticker ut från ett hus är en navelsträng.

I ”Tyngden och nåden” skriver Simone Weil om uppmärksamheten som människans högsta nivå av medvetande. Hon likställer det med bön. Hon anser att en av samhällets viktigaste uppgifter är att ge individen möjlighet att intensivt ägna sig åt något som absorberar henne. I samma bok beskriver hon sina svårigheter att utföra praktiska sysslor som ”en ynnest som kommit på min lott”. Kanske för att motståndet tvingar fram en förhöjd uppmärksamhet på livet.

– Att behöva tänka fram varje rörelse och hela tiden hantera nya intryck är fruktansvärt utmattande. Men jag tror att ganska många som skriver eller uttrycker sig konstnärligt söker den öppenheten och vakenheten, säger Clara Törnvall.

Autisters möjligheter att få utrymme har varierat genom historien och i olika kulturer. Inom kristendomen har människor med avvikande beteenden kunnat betraktas som heliga dårar.

I moderniteten måste motsvarigheten vara genikulten?

– Ja, för vissa har den möjliggjort ett autentiskt autistiskt liv. Och andra har använt den som ursäkt för att bete sig som svin. Men när genikulten monteras ner går viktiga dimensioner förlorade. Jag har äldre släktingar i universitetsvärlden som har berättat om excentriker som är omöjliga att tänka sig i vår tid. En briljant forskare som använde stekta ägg som bokmärken i sina böcker. Sådant finns inte längre.

”En briljant forskare som använde stekta ägg som bokmärken i sina böcker – sådant finns inte längre.” Foto: Alexander Mahmoud

I dag talas det alltmer öppet om både neuropsykiatriska och psykiska diagnoser samtidigt som utrymmet för att vara annorlunda krymper.

– Arbetsmarknaden kräver social kompetens och flexibla generalister och trevliga egenföretagare. Medan exempelvis autister är specialister som behöver inrutade och fasta jobb.

Clara Törnvall är anställd som producent på Sveriges Radio och P2:s musikprogram. Hon sysslar med sitt stora intresse och har nytta av sin ljudkänslighet och sitt detaljfokus. Men i boken möter hon vuxna kvinnor som vittnar om att inte hitta någon plats i samhället. Många uppmärksammade diagnoser har ett ökat samband med arbetslöshet och man uppskattar att ungefär hälften av de som har autism i Sverige saknar jobb. Sannolikheten för självmord är nio gånger större än hos resten av befolkningen.

De siffrorna kan ställas mot en offentlighet som utnämner adhd eller autism till ”superkrafter” och där komikern Mia Skäringer i en DN-intervju nyligen frågade sig: ”Jamen, vem är inte bipolär?” Kanske leder den sortens lättvindiga avdramatisering till att människors lidanden förminskas och känslan av utanförskap ökar?

Clara Törnvall har svårt för uttalanden om att alla är ”mer eller mindre autistiska”.

– I det finns en föreställning om att alla egentligen är likadana och borde kunna fungera och prestera på ungefär samma sätt. Men som olik gynnas man inte av att någon välmenande säger att ”ni är precis som vi”.

– Och i offentligheten tror vi lätt att en udda människa medvetet spelar svår eller försöker odla en genikult kring sig själv. Om kvinnor på höga positioner beskrivs som stela eller socialt kantiga tolkas det som sexistisk kritik. Men deras aviga uttryck skulle också kunna bero på autism. Det skulle kunna handla om att de faktiskt är avvikande och annorlunda.

”Som autist gynnas man inte av att någon välmenande säger att ’ni är precis som vi’”, säger Clara Törnvall. Foto: Alexander Mahmoud

Hon tror ändå att förändring kan skapas genom verklig kunskap, och genom den forskning som bedrivs. Och av att allt fler flickor diagnosticeras.

– Søren Kierkegaards definition av ångest är ”känslan av att vara i bristande överensstämmelse med sig själv” och det var tidigare mitt tillstånd dygnet runt. Tiden efter diagnosen har varit som en lång utandning. Glasrutan försvinner inte men den blir mycket lättare att förhålla sig till. Jag kan börja se mig själv, säger Clara Törnvall.

Hon följer autistiska tonårstjejer på Tiktok som tillbringar sina dagar med olika kreativa projekt. Med att fördjupa sig i specifika ämnen eller måla detaljerade fjärilar. Därför är hon övertygad om att kvinnor på spektrumet i framtiden kommer göra ännu starkare avtryck i kulturen.

– Jag tror att många fler kommer kunna bejaka sin särart och stå för sina liknelser eller specialintressen. De kommer med större självklarhet hålla fast vid sina egna sätt att associera och uppfatta världen.

6 kvinnor med tänkbar autism Emily Dickinson (1830–1886) Den nyskapande poeten skrev cirka 1800 dikter som inte gavs ut förrän efter hennes död. I dag anser många att både Emily Dickinsons liv och dikt tyder på att hon var autistisk. En av dem är den amerikanska litteraturprofessorn Julie Brown, författare till boken ”Writers on the spectrum”, som har forskat om autismens inverkan på litteraturhistorien. Beatrix Potter (1866–1943) Den brittiska barnboksförfattaren Beatrix Potter studerade och illustrerade svampar med mikroskopisk detaljrikedom. Hon levde med grodor och igelkottar. Omgivningen beskrev en excentrisk person som var ointresserad av socialt umgänge, och enligt psykiatern Michael Fitzgerald var hon troligen autistisk. Simone Weil (1909–1943) Den fransk-judiska filosofen Simone Weil ses i dag som en av 1900-talets viktigaste intellektuella. Hennes tänkande kring etik och politik fick radikala konsekvenser för hennes livsval. Psykologen Rosemary Dinnage och psykiatrikern Michael Fitzgerald har i varsin bok kommit till slutsatsen att hon med största sannolikhet var autistisk. Doris Lessing (1919–2013) Efter att ha studerat Nobelpristagaren Doris Lessings biografi och författarskap placerar psykiatern Michael Fitzgerald henne inom autismspektrumet. Hon skrev ”Det femte barnet” – ett verk som setts som en gestaltning av att vara förälder till ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Patricia Highsmith (1921–1995) Terapeuten och författaren Vivien de Bernardi, som kände den amerikanska författaren Patricia Highsmith, säger i biografin ”A beautiful shadow” att vännen visade tydliga tecken på autism. Hon var motoriskt klumpig och gick jämt vilse. Hon hade svårt att kommunicera och uppfattade inte nyanser i sociala interaktioner. Elfriede Jelinek (född 1946) Aspergers syndrom är en del av autismspektrumet och fick namnet av den österrikiske barnläkaren Hans Asperger, som noterade att några av de barn han behandlade senare blev framgångsrika. En av dem var Nobelpristagaren Elfriede Jelinek. I en intervju har hon kommenterat sin tid som hans patient: ”Jag var ingen Asperger-autist, men inte långt ifrån.” Visa mer

Läs mer:



Marilynne Robinson: ”Förr följde tag politik som andra följer baseboll”



Niklas Natt och Dag: ”Om någon läser böckerna som våldspornografi har jag misslyckats”



José González: ”Jag har tagit steget fullt ut och blivit aktivist”



Jonas Gardell: ”Det är fortfarande så kontroversiellt att skildra en glad bög”