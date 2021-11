Clare Dunne: ”Det finns inget glamoröst med gangstervärlden”

Det är sällan som en irländsk tv-serie föregås av lika mycket hajp på hemmaplan som gangsterdramat ”Kin”. En förklaring kan vara att den samlat gräddan av de irländska tv-skådespelarna, däribland; ”Game of thrones”-stjärnorna Aidan Gillen och Ciarán Hinds, Charlie Cox från ”Daredevil” och Emmett J Scanlan från ”Peaky blinders”. Samt, inte minst, den teaterskolade rookien Clare Dunne som prisats för huvudrollen i ”Herself” och även synts i filmer som ”Spider-Man. Far from home” och Ridley Scotts bioaktuella ”The last duel”.

Fast alla har inte varit lika upptrissade över ”Kin”. Utan att ha sett serien gick ett känt radioankare på irländska public service-kanalen RTE till attack mot att serien smutskastade en stadsdel i Dublin: ”Det handlar om verkliga människors liv, det handlar om mina systrars liv, mitt familjeliv i Ballyfermot. Jag hatar att deras ansträngningar utnyttjas av medelklasskådespelare som plockar fram sina fejkade arbetarklassaccenter och sedan går tillbaka till för att äta sin gåslever under lunchrasten.”

Clare Dunne i ”Kin”. Foto: Patrick Redmond

Clare Dunne blev både road och överrumplad av kritiken: ”Jag bodde i ett kommunalt bostadsområde när jag var yngre ... jag har aldrig ätit gåslever.”

– Lustigt nog är undertexten i ”Kin” att saker och ting inte riktigt är vad de ser ut att vara. Rollfigurerna i ”Kin” bor visserligen flott och har en hög materiell standard, men deras tillvaro är mer ångestladdad än glamorös. I verkligheten lever de under konstant stress, adrenalinpåslag och dödsångest. Om man har oturen att födas in i detta så har man kanske inte så mycket val. Jag tycker att ”Kin” blickar mer i sidled på hela den här gangstergenren, säger Clare Dunne på telefon till hemmet i Dublin.

I serien spelar hon maffiahustrun Amanda Kinsella som lever med skygglappar och intalar sig att hennes samvete är rent som snö eftersom hon ”bara” tvättar familjens smutsiga knarkpengar. Hennes stora mission är att få in sina söner på en bra skola och skapa ett bättre liv för dem. När den yngsta råkar illa ut rasar hela hennes värld samman. Hon förvandlas gradvis från en sörjande mamma till en iskallt beräknande hämndängel.

– Chocken gör att hon plötsligt måste ta konsekvenserna av sin grumliga moral och tidigare handlingar. Men hon är också en sammansatt figur som är fylld av motsägelser. På något märkligt sätt har hon gift in sig i den här familjen utan att vilja vara en del av den kriminella världen. Nu tvingas hon göra en kovändning och ta strid för sin andra son och hela familjens överlevnad. Samtidigt tar hon kommandot över patriarkatet som har skapat den här toxiska machomiljön, säger Dunne och berättar att hon blev totalt utpumpad av att gestalta en rollfigur som slungas in i djupaste sorg under första halvan av inspelningen.

Clare Dunne och Emmett J Scanlan i ”Kin”. Foto: Patrick Redmond

”Kin” är som en långsam tryckkokare som gradvis höjer temperaturen mellan familjen Kinsella och Gudfadern som styr Dublins drogvärld (Ciarán Hinds) – ända tills ett fullskaligt gängkrig är oundvikligt. Det utvecklar sig till en överlevnadskamp i ett slags Davids kamp mot Goliat. Clare Dunne menar att serien delar mycket dna med de vanliga gangsterserierna men att den också skiljer sig eftersom den är mörkare, mer sorgtyngd och tragisk. Den intresserar sig för hur rollfigurerna tvingas ta konsekvenserna av det kriminella livet.

– Jag blev uppslukad av manuset eftersom jag kände att jag hela tiden befann mig inne i rollfigurernas huvuden, i deras inre värld där de hela tiden försöker hantera den här enorma stressen och de moraliska dilemman som följer med livsstilen, säger Clare Dunne.

”Kin”, som är skapad av Peter McKenna (”The last kingdom”), har överlag fått positiva recensioner på hemmaplan, inte minst för skådespelarinsatserna. Bland dem har Dunne prisats för sin närvaro och förmåga att lyfta och skapa äkta liv i scener som skulle ha kunnat drunkna i schablonträsket.

Clare Dunne har en gedigen bakgrund inom teatern. I början av hösten var hon också bioaktuell som manusförfattare och skådespelare i ”Herself” i regi av Phyllida Lloyd (”Mamma mia!”, ”Järnladyn”). I filmen flyr Clare Dunnes misshandlade mammafigur från en destruktiv relation för att bygga upp sitt liv på nytt. Manuset är delvis baserat på en av Dunnes väninnor som hade blivit hemlös med tre barn efter att ha flytt hals över huvud från en våldsam man.

Clare Dunne i ”Herself”. Foto: Alamy

Manusskrivandet föregicks av åratal av research kring mäns våld mot kvinnor; intervjuer med socialarbetare, psykologer, kvinnliga hjälporganisationer, familjeadvokater och journalister som bevakat familjetvister. Dunne använde också sina erfarenheter från att ha spelat några av Shakespeares största politiska dramer på brittiska kvinnofängelser, i regi av Phyllida Lloyd.

– Chockerande många av de intagna vi träffade på fängelserna hade upplevt våld i hemmet under barndomen och senare i livet själva tvingades fly från våldsamma män. Flera av dem hade också dömts för brott mot en våldsam partner, ofta mord, berättar Clare Dunne.

– När jag hörde deras berättelser drabbades jag av insikten att ingenting är svart och vitt. På ett märkligt sätt så kunde man förstå varför det blev som det blev. Oftast finns det fattigdom och desperation i botten som leder in på brottets bana.

”Kin” har premiär på Viaplay den 7 november.