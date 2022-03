”CODA” prisas för bästa film – här är alla Oscarsgalans vinnare

Förhandstippade uppstickaren ”CODA” lyckades stjäla showen från Jane Campions psykologiskt laddade neovästern. Av tolv nomineringar för ”The power of the dog” fick Jane Campion nöja sig med priset för bästa regi.

Applefilmen ”CODA” skrev historia som den första Oscarsvinnaren för bästa film som producerats av en strömningstjänst.

– Jag vill tacka Akademin för att de prisa en film om kärlek och familj i dessa svåra tider. Sian du har varit fantastisk från första dagen, jag är så glad att jag lärt känna sig, sa producenten Patrick Wachsberger till filmens regissör.

Sian Heder vann även Oscar för bästa manus efter förlaga, eftersom filmen är en nyinspelning av franska ”Familjen Bélier”. Den amerikanska regissören har tidigare berättat att hon velat göra en film som ”CODA” ända sedan hon träffade sin pappas assistent som var barn till döva föräldrar (CODA = child of deaf adults).

– Att skriva och göra den här filmen var verkligen livsförändrande som konstnär och människa, förklarade en mycket rörd Sian Heder.

Troy Kotsur (”CODA”) är den andra döva skådespelaren att vinna en Oscar. Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock

”CODA”-skådespelaren Troy Kotsur blev den andra döva skådespelaren att vinna en Oscar efter Marlee Matlin som vann för ”Bortom alla ord” 1987 och nu spelar mammafiguren i ”CODA”. Kotsur ackompanjerades av ”dövapplåder” på teckenspråk när han stegade upp för att ta emot priset.

– Det är fantastiskt att vår film har nått ut globalt och ända in i Vita huset. Jag hade tänkte lära Joe (Biden) och Doktor Jill fula ord på teckenspråk, men kommer heller inte att göra det här i kväll, sa Troy Kotsur via teckenspråk och lovprisade sin regissör.

– Spielberg har sagt att bra regi handlar om kommunikation och Sian är den bästa kommunikatören – hon är vår bro som har sammanfört den döva och den hörande världen.

Flest Oscar gick till Denis Villeneuves storslagna biospektakel ”Dune” som svepte fram som en ökenstorm i galans så kallade teknikklasser och tog hem sex statyetter – däribland ljud, foto, redigering, produktionsdesign, visuella effekter, samt originalmusik.

Jane Campion prisades för bästa regi. Foto: Neilson Barnard/AFP

Superstjärnorna Venus and Serena Williams servade igång den 94:e galan genom att introducera en video där Beyoncé sjöng ”Be alive” från ”King Richard”, en biopic där Will Smith spelar den excentriska pappan till tennissystrarna. ”It feels so good to be alive / Got all my family by my side...”, sjöng Beyoncé i något som blev ett slags livsbejakande soundtrack till galan som var tillbaka i gammal stil efter pandemin.

Den goda och fridfulla feststämningen kom av sig ett par timmar senare när Will Smith stegade upp på scen och klappade till komikern Chris Rock för att han skämtade om skådespelarens fru, Jada Pinkett Smith. Senare fick Will Smith stega upp en andra gång för att ta emot en Oscar för bästa manliga huvudroll som tennispappan Richard Williams i ”King Richard”.

– Richard Williams var en kraftfull försvarare av sin familj. Kärlek får oss att göra galna saker och jag har agerat som en galen pappa – precis som de sa om min rollfigur Richard. I denna tid av mitt liv i detta ögonblick är jag överväldigad av vad Gud vill att jag ska vara i denna världen. Jag vill vara ett redskap för kärlek, sa Will Smith med tårar på kinderna kinderna och fortsatte med en lång och osammanhängande utläggning, som var ett slags korsning mellan känslosamt försvarstal och försök till krishantering.

– Jag vill be om ursäkt till Akademin och mina mednominerade. Jag hoppas att jag får komma tillbaka till Oscarsgalan.

Will Smith höll ett tårdrypande tal när han prisades för bästa manliga huvudroll. Foto: Robyn Beck/AFP

Senaste personalfesten hade en värd var när Jimmy Fallon ledde galan 2018. Efter tre ledarlösa galor hade Oscarsakademin anlitat en triss kvinnliga värdar – Amy Schumer, Wanda Sykes och Regina Hall.

– Vi är tre kvinnor i år eftersom det är billigare än att hyra en man, skämtade Amy Schumer som gav galan en säker och avslappnad start där hon bland annat passade på att häckla ”Don't look up”-aktuella skådespelaren Leonardo DiCaprio:

– Han har gjort så mycket för klimatförändringarna. Han lämnar efter sig en grönare planet till sina flickvänner... Han är äldre, de är yngre... Ja, ni fattar...

Inför galan hade det spekulerats huruvida kriget i Ukraina skulle komma upp på bordet. Amy Schumer hade uppmanat sin arbetsgivare att låta president Zelenskyj tala under galan. Sean Penn hade gått ett steg längre genom att uppmana till bojkott och hotat att smälta ner sina statyetter om Akademin inte skulle ge Zelenskyj utrymme. Om så inte var fallet skulle det vara ”det mest obscena ögonblicket i hela Hollywoods historia”, enligt Sean Penn som just nu spelar in en dokumentär om kriget i Ukraina.

Även om Benedict Cumberbatch och andra filmarbetare bar knappar med ukrainska flaggan i solidaritet med så var det ”Don't mention the war” som gällde på galan. Det dröjde halvvägs in i galan innan den ukrainskfödde skådespelaren Mila Kunis gjorde entré och förde saken på tal på ett diskret sätt när hon presenterade en av galans musiknummer. Låten följdes av en tyst minut för Ukraina med skyltar som uppmanade publiken att hjälpa det ukrainska folket under hashtaggen #StandByUkraine.

Det blev ingen Oscar till svenska filmarbetare. Varken ”Dune”-paret Eva von Bahr och Love Larson eller ”House of Gucci”-duon Anna Carin Lock och Göran Lundström lyckades vinna en statyett för bästa smink och hår. Som väntat gick priset istället till trion som sminkade upp Jessica Chastain i ”The eyes of Tammy Faye”.

Här är alla vinnarna på Oscarsgalan 2022 Bästa film: ”CODA” Bästa internationella film: ”Drive my car” (Japan)

Bästa regi:

Jane Campion ”The power of the dog”

Bästa kvinnliga huvudroll:

Jessica Chastain ”The eyes of Tammy Faye”

Bästa manliga huvudroll: Will Smith ”King Richard” Bästa kvinnliga biroll: Ariana DeBose ”West Side story” Bästa manliga biroll: Troy Kotsur ”CODA” Bästa originalmanus: Kenneth Branagh ”Belfast” Bästa manus efter förlaga: Sian Heder ”CODA” Bästa originalmusik: ”Dune” Bästa originallåt:

”No time to die” ur ”No time to die” Bästa dokumentärfilm:

”Summer of soul” Bästa animerade långfilm:

”Encanto”

Bästa visuella effekter: ”Dune”

Bästa ljud: ”Dune” Bästa foto

”Dune”

Bästa produktionsdesign:

”Dune”

Bästa filmredigering:

”Dune”

Bästa makeup & hår: ”The eyes of Tammy Faye” Bästa kostymdesign: ”Cruella”

Bästa kortfilm: ”The long goodbye” Bästa kortdokumentär:

”The queen of basketball”

Bästa animerade kortfilm: ”The Windshield wiper” Heders Oscar: Liv Ullmann Visa mer

