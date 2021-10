Coldplays rymdodyssé är skamlöst hittig

Rymdpop Coldplay ”Music of the spheres” (Parlophone/Warner) Visa mer

Att det råder rymdfeber inom populärkulturen just nu slog DN:s Johan Kellman Larsson fast i en text härom månaden. Allt med nedslag i nya filmer, böcker och tv-serier. Men musikvärlden är inte sämre.

Popartisten Grimes, som för övrigt varit hemlighetsfull kring sitt kommande album, har tagit bladet från munnen och berättat att det blir en rymdopera om en artificiell kurtisan. Allt medan Nick Jonas använder rymden som en metafor för det vakuum som pandemin skapat i människors liv på skivan ”Spaceman” från i mars.

Beck blickade i sin tur mot stjärnorna när han försökte komma över en sårig skilsmässa på albumet ”Hyperspace”, som senare blev ett visuellt projekt i samarbete med NASA. Och i videon till singeln ”Levitating” ställer Dua Lipa till med ett kosmiskt disco i en hiss som lämnar jorden. Som för att understryka den studsiga låtens inneboende eskapism.

När Coldplay, i och med sitt nionde album ”Music of the spheres”, ger sig in i den planetariska manegen med sina högt flygande idéer, är den med andra ord redan välkrattad. Till skivan har den brittiska kvartetten, som slog igenom brett vid millennieskiftet, skapat ett fiktivt solsystem om tolv planeter och låtit premiärspela upptempo-låten ”Higher power” från en rymdstation.

Och för ett band, som genom åren gått från att vara alternativrockare till fullfjädrade underhållare i arenaklassen, har mjukrocken nu mer eller mindre kastats överbord tillsammans med pianot och de täta stråkpartierna.

För ”Music of the spheres”, med Max Martin som producent, är först och främst en modern, maxad popskiva. Resan går rakt mot topplistorna med gäster som sydkoreanska pojkbandet BTS och Selena Gomez. Allt i bjärt kontrast till den mer introverta föregångaren ”Everyday life” från 2019, som flörtade med så väl gospel och do-woop som spoken word, men som samtidigt inte genererade de massiva försäljningsframgångar som bandet vant sig vid under de senaste tjugo åren.

Nu försöker Coldplay istället vara nere med kidsen. Fem låtar har emoji-symboler som titlar. Och för att, till fullo, uppskatta skivan bör man uppskatta Max Martins rättframma popkompositioner och tydliga beats. Singeln ”My universe” med BTS är lika skamlöst hittig som lättuggad. Medan spåret som döpts med en hjärtsymbol mest cementerar trista könsroller via svepande textrader, när det antagligen vill göra motsatsen.

Annat bjuder på motstånd, som den högoktaniga ”People of the pride”. En suggestiv protestsång i sammanhanget, som drivs fram av en hård rockfernissa medan Chris Martin sjunger att himlen är en brandtrappa för oss som krigat och skövlat sönder den här planeten. Att den följs upp av den lekfullt, svängiga och flummiga ”Biutyful” – som tycks handla om kärleken till ett barn, och hopp inför framtiden, ger lite gåshudsvarning.

Trots att Coldplay bitvis träffar snett är ”Music of the spheres” en underhållande skiva. Att det kosmiska anslaget slutligen tillåts ta över fullständigt i den avslutande tiominuterslånga kompositionen ”Coloratura” blir ett välbehövligt plåster på såren för bandets gamla fans.

Bästa spår: ”People of the pride”, ”Biutyful”

Läs också mer om musik och fler texter av Alexandra Sundqvist