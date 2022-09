Colin Farrell: ”Vi är alla trasiga, vi är alla fucked”

I en nära framtid försöker den dystre familjefadern Jake, spelad av Colin Farrell, laga sin adoptivdotters storebror Yang (Justin H. Min): ett begagnat cyborgbarn som plötsligt slocknat.

Sorgedramat ”After Yang” är som en lågmäld, varmhjärtad och mer vardaglig filmsläkting till Steven Spielbergs ”A.I. Artificiell intelligens” (2001). Fast med den stora skillnaden att familjen här desperat försöker rädda – i stället för att göra sig av med – sin människoliknande maskin.

Regissör och manusförfattare är Kogonada, vars alias tagits från Kogo Noda som skrev flera av Yasujiro Ozus bästa filmer. Ozu är för övrigt en av regissörerna som Kogonada bearbetat i sina videoessäer, vilka han uppmärksammades för i cinefila kretsar före 2007 års långfilmsdebut med arkitekturintresserade relationsdramat ”Columbus”.

Kogonada i samband med världspremiären för ”After Yang” i Cannes. Foto: Paul Smith / Alamy Stock Photo

Vare sig det gäller videoessäer, långfilmer eller avsnitt för Apple TV+-serien ”Pachinko” kan man räkna med viss lågmäldhet från Kogonada. I ”After Yang” finns ingen våldsam konflikt, ingen elak antagonist, inte ens ett teknofobiskt budskap av det slag som hittas i många samtidsnära sci-fi-historier.

– Marknadsavdelningarna har säkert svårt att lista ut hur de ska göra. Om det är några set-pieces i min sci-fi är det typ samtal om te och fjärilar, berättar Kogonada med ett skratt när vi ses över Zoom, han i Los Angeles och jag i Stockholm.

– Få fyr på multiplexbiograferna med det, Kogonada! flikar Colin Farrell in från sitt videofönster, även han i Los Angeles där han ser morgontrött men avslappnad ut i sportigt pannband.

Kogonada berättar hur han i sci-fi-sammanhang fastnar mer för personerna i bakgrunden än hjältarna som måste rädda världen. De som måste handla mat, försöka försörja sig – det är rollfigurerna som han kan relatera till.

– Oavsett all skit i världen måste man leva i alltings vardaglighet. Och det är lika viktigt.

Med tiden skiftar fokus i ”After Yang” från människorna till maskinernas mänsklighet. För varje återblick, varje spår av det liv som levts, får vi veta mer om Yangs känslor, minnen och tidigare relationer.

Ur det framträder en berättelse om överskridande kärlek. Ett tema som, i allt från ”Star trek” till ”Blade runner” och ”Battlestar galactica”, är vanligt sci-fi-gods. Vad gör genren så lämplig för att utforska temat?

Farrell tror att det har att göra med kraftfulla allegoriers skenbara avstånd.

– Vi släpper vår gard och tror att vi ser en värld som inte är vår egen. Men självklart är den alltid det, oavsett hur långt in i framtiden något utspelar sig eller vilken teknologi som presenteras. Kärnan är att vi fortsätter traggla med samma mänskliga frågor.

Colin Farrell, 46, slog igenom i krigsfilmen ”Tigerland” (2000). Åren därpå sågs han svettas i telefonkioskthrillern ”Phone booth”, erövra Oliver Stones ”Alexander” , agera hjältekolonisatör i Terrence Malicks Pocahontas-historia ”The new world” och jaga knarksmugglare i Michael Manns abstrakta actionmästerverk ”Miami vice”.

Colin Farrell i ”After Yang”. Foto: Alamy

Därefter har han fått större användning för sina sorgsna valpögon och de tjocka, ledsen-mun-formade ögonbrynen. ”Colin Farrell’s ’sad everyman’ era rocks”, läser jag i en tweet som illustreras med bilder på hans insatser i den skruvade dejtingdystopin ”The lobster” (2015), den moderna tragedin ”The killing of a sacred deer” – båda regisserade av Yorgos Lanthimos – och ”After Yang”.

– I slutändan är jag bara en sad everyman. Varje ögonblick av heroism som jag varit en del av att uttrycka på film har varit lååångt, långt, långt borta från mina personliga erfarenheter.

Nyligen sågs Farrell tungt sminkad i superhjältesuccén ”The Batman” som skurken Pingvinen, en figur som även planeras få en spinoff-serie på HBO Max.

– Jag är ett stort fan av underhållning också. Att bara stänga av och låta sig uppslukas av en värld för underhållningens skull. Men de mer självständigt sinnade filmerna, som jag lyckligt nog kunnat vara en del av, är filmerna som ligger närmare mitt hjärta.

I en av de mest rörande scenerna i ”After Yang” sitter far och son och diskuterar ”...All in This Tea” (2006), en dokumentär om te. Farrell delar min förtjusning över scenen.

– För mig finns inget bättre än en vackert skriven scen med två personer. Som Dean Stockwell och Harry Dean Stanton i ”Paris, Texas”, eller vilka det än är: två personer som tittar på varandra – eller kanske än viktigare, tittar bort från varandra – och delar sina tankar och känslor och rädslor. Det är då film är sitt mest potenta.

Scenen lyckades så väl med att uppmärksamma det svåra med att sätta ord på sinnliga sensationer. Tror ni att konst kan uttrycka det som språk inte förmår? Att konst överskrider språk?

– Jag tror att det är dess strävan. Konsten kan aldrig riktigt fullt inkapsla den mänskliga erfarenhetens mångfald, komplexitet, skönhet och smärta, men fortsätter att försöka, säger Farrell.

Kogonada instämmer.

– Det obeskrivliga… Jag tror att konstens terräng är jakten på det. Hur kan en dikt fånga verkligheten bättre än prosa? Det är jakten. Jag tror att det är det som inspirerar folk att vilja skapa något, att jaga något som man inte riktigt förstår. Och det känns bra att bara försöka.

Trots bristen på explosioner, superskurkar och världsräddande hjältar finns det ett mål som driver berättelsen i ”After Yang”: Jakes försök att laga Yang. En drivkraft som han, och publiken, får anledning att ifrågasätta.

Är vi för besatta av att vilja laga saker? Att vilja laga andra?

– Jag tror att vi alla är trasiga… Vi är alla fucked, konstaterar Farrell och börjar prata öppenhjärtigt om människors svårigheter att öppna upp och släppa in sin omgivning.

– Jag känner att det här nästan är motsatsen till en ”white savior”-film, fyller Kogonada i. Colin har en väldigt mångfaldsrik familj och det känns som att han försöker laga Yang, men egentligen försöker han bara laga sig själv.

Farrell beskriver sin rollfigurs lagningsförsök som en försvarsmekanism, ett plåster som bara tillfälligt får såret att sluta skrika.

– För att verkligen hela, oss själva och andra, måste man ibland bara sitta i tystnad och bära vittne om varandras smärta. Ibland finns inget mer att göra än att låta den flöda genom oss.

”After Yang” har svensk biopremiär den 16 september.