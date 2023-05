Colin Stetson tar ett stort kliv bort från avgrunden

Instrumentalmusik Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Colin Stetson ”When we were that what wept for the sea” (52hz) Visa mer Visa mindre

Colin Stetson är ingen solstråle. Sedan mitten av 00-talet har han varit en del av Montreals kompromisslösa instrumentalmusikscen. Stetson, med sin gigantiska bassaxofon och muskulösa cirkulärandning, är den mest brutala av dem alla. På något vis lyckas han förvandla ett ensamt blåsinstrument till en mullrande droneorkester.

Nu tar han ett kliv bort från avgrunden. ”When we were that what wept for the sea” är skriven till minne av Stetsons hastigt bortgångne far och är hans mest lekfulla skiva hittills. Inte för att fundamentet har ändrats – allt bygger fortfarande på hans säregna teknik, där han repeterar korta arpeggion, hoppar snabbt mellan oktaver, sjunger in i instrumentet och på så vis spelar både melodi, solo och ackordmatta samtidigt – utan för att blicken är riktad åt ett annat håll. Melodierna vill inte längre dundra fram i underjorden, de vill flyga ut över havshorisonten.

Just havet återkommer som symbol, kanske för den okända evighetsresa som Stetsons far är ute på. ”The surface and the light” skickar ned lyssnaren under vattenytan utan att ge klaustrofobi. ”The lighthouse V” har storslagna säckpipor och raka durmelodier som för tankarna till Sigur Rós. ”Safe with me” låter som när skeppet når land och kaptenen tar första steget in i ett nytt liv. Ett liv han inte känner, men där solen trots allt verkar skina på himlen.

Bästa spår: ”The lighthouse V”

Läs mer om musik och fler skivrecensioner