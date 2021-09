Colleen Green brygger härlig rockmedicin

Rock Colleen Green ”Cool” (Sub Pop/Playground) Visa mer

Rocken har levt farligt under pandemin och den drös livealbum som släppts, från King Krules dagsfärska ”You heat me up, you cool me down” till Patti Smiths livesession på Electric Lady Studios, har bara hjälpligt lindrat suget efter att få känna mullrande basgångar i kroppen.

Så med andra ord landar den Los Angeles-baserade Colleen Greens fjärde soloalbum helt rätt i tiden. Och i mellangärdet. ”Cool” är som rockmedicin för svultna.

Green, som på sina två första skivor främst arbetade med trummaskin och ett mer avskalat hemmasound, har med åren adderat rika ljudmattor och mustiga elgitarrer till sin ljudvärld. På ”Cool” är ljudbilden mer utstuderad än tidigare, med nittiotalets alternativa rock som en tydlig stilförebild. Och visst har Green både attityden hos Sleater-Kinney och rytmkänslan hos Le Tigre.

Nya albumet är mognare och mer konstnärligt konsekvent än den truliga föregångaren ”I want to grow up” från 2015. Det fullkomligt dryper av funkig bas och den sortens taktfasta trummor som får en att undra vilket år det egentligen är. Ändå känns skivan synnerligen samtida. Särskilt i de mer lättviktiga, poporienterade kompositionerna, där 36-åringen mest framstår som en blek kopia av Soccer Mommy. Bäst är Colleen Green när hon istället låter gitarren tala och sig själv sväva fritt i skivans mer flippade, experimentella spår – däribland ”Pressure to cum”.

Bästa spår: ”Someone else”, ”Pressure to cum”

