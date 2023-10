Constance Debré: ”Om man inte klarar kritik ska man inte skapa”

I Constance Debrés genombrottsbok ”Love me tender” har den snart femtioåriga berättaren just lämnat allt. Sitt arbete som försvarsadvokat, sin man sedan tjugo år, sin flådiga våning i centrala Paris. Istället har hon kommit ut som författare, och som lesbisk. I mellanrummet mellan den städade övre medelklasstillvaron och det nya, queera identitetssökandet där älskarinnorna överlappar varandra, uppstår romanen.

För att hitta sig själv tycks jaget vilja skala bort allt onödigt, både i form av samhällets konventioner och det materiella. Hon gör sig av med sina ägodelar, och flyttar till allt mindre lägenheter, innan hon börjar leva hemlöst, på soffor eller hos de olika älskarinnorna. Hon tatuerar sig, rakar av håret, simmar varje dag i Paris kommunala pooler och låter kroppen förvandlas till muskler. Den nya livsstilen framstår som en slags hybrid av en minimalistisk zenpraktik, och jag skiter i allt. Eller är det samma sak?

Mitt i allt, som bokens enda konstant, finns en känslomässig kärna: den ömsinta kärleken för den åttaåriga sonen, som exet hindrar henne från att träffa. Som lesbisk och självutlämnande författare anses hon inte längre lämplig som mor. Hon hamnar i en utdragen vårdnadstvist och rättssystemet som nyss varit hennes arbetsgivare blir en fiende, som ifrågasätter allt från hennes livsval till den ”obscena” klassiska litteratur hon har i sina hyllor. Under långa perioder får hon inte träffa sonen alls, eller bara under förnedrande former, övervakad av socialtjänsten.

Den rasande och kompromisslösa romanen har skakat Frankrike, och blivit Constance Debrés stora internationella genombrott.

Och ja, den är självbiografisk.

”Materialet till boken är mitt liv, men texten är litteratur.” Debré Foto: Johannes Äng

Alla i lobbyn ser upp när Constance Debré äntrar rummet, nästan hundraåttio centimeter lång, med rakat huvud och en elegant, åtsittande kritstrecksrandig kostym. Hon påminner om en tonårspojke, eller en rockstjärna: Mick Jagger, David Bowie, i boken liknas jaget vid Sex Pistols Sid Vicious.

Hon har varit och simmat i den nyrenoverade simhallen vid Medborgarplatsen, trots att hon tatuerat halva ryggen bara dagen innan, hos svenska tatueraren ”petrolbankir”. Simhallen är en vacker, ljus miljö som hade varit perfekt att fota i, men hon säger skarpt nej när vi kommer med förslaget innan intervjun.

– Materialet till boken är mitt liv, men texten är litteratur. Jag vet att det ibland är förvirrande, eftersom mitt arbete ligger väldigt nära mitt liv. Men en roman handlar om form, porträtten av de närstående är förvrängningar.

Det är ett begrepp hon återkommer till flera gånger under vår stund tillsammans: förvrängningen, engelskans distortion. Idén har hon fått från en intervju med Francis Bacon, konstnären som gjort sig känd för sina förvrängda porträtt av nära och kära.

Jag nämner den pågående debatten om självbiografiskt skrivande i Sverige. Att vissa kritiker tycker det varit för många bekännelsetexter i samtidslitteraturen. Hur en recensent menade att svenska författare var lata, som inte kunde stiga ut från autofiktionen.

– Då förstår man ingenting om litteratur. Att man byter land eller namn på någon spelar ingen roll, det handlar om hur man använder materialet.

Men nog kan smaskiga detaljer i en självbiografisk skildring hjälpa böckerna att nå en publik?

– Det är dubbelt, för å ena sidan vill folk gärna veta vad som finns ”i ens byxor”… Men samtidigt, när folk tror att det man skriver om är ens verkliga liv ser de inte på det som konst.

Tar man inte en stor personlig risk genom att skriva om sin familj på det här sättet?

– För mig är risk hela grejen. Jag skulle inte vara intresserad av litteratur där inget står på spel. Alla kan sitta på caféer och snacka med sina vänner men låtsas inte att du är en författare om du inte är beredd att ta risker.

För att illustrera vilken sortens risk hon menar, nämner hon författare hon gillar; Dostojevski, Camus, Joseph Conrad och Thomas Bernard. Hon anser att mycket av åtminstone den franska litteraturen idag är tråkig och saknar respektlöshet.

– Jag glor hellre på mobilen än att läsa böcker som inte skakar om något eller någon. Då tycker jag Instagram är mer intressant.

Vi lever i en värld av bilder, konstaterar hon, det är något man får acceptera.

– Jag tror inte att man kan gömma sig och komma undan det. Hade Shakespeare levt i dag hade han också varit på Instagram och varit urlöjlig.

Hon har skalat av allt; ägodelar, bostad, håret. Allt för att uppnå frihet. Foto: Johannes Äng

Det finns många teorier om det självbiografiska, och dess plats i konsten. Men vad händer när man skriver om sitt minderåriga barn?

– Är man en riktig författare är det antagligen den ultimata utmaningen. Men när något är läskigt och svårt vill jag göra det.

Men du måste ju ha tänkt att den här boken kan påverka din relation med ditt barn i framtiden?

– I så fall får jag hantera det då. Jag gör bara det jag måste göra. Så länge det blir bra litteratur och kan fånga in någon sanning om livet borde det inte vara farligt. Om en anhörig känner sig skadad får den hantera det på egen hand. Oavsett om det handlar om min son, min far eller kvinnan jag älskar.

Hela hennes attityd verkar handla om att inte bry sig så mycket om vad folk tycker.

– Fördelen med att ha en dysfunktionell barndom är att man vänjer sig vid svårigheter, och tvingas lära sig tidigt hur man ska hantera våld, på olika sätt.

– Det finns en slags våld också i litteraturkritik. Och när man delar den konst man har skapat exponerar man sig för det. Om man inte klarar av den processen ska man inte skapa.

Constance Debré vill inte prata om hur relationen med exmannen eller sonen ser ut i dag, men har i tidigare intervjuer antytt att den är bättre än när boken skrevs för några år sedan. I romanen lider läsaren med berättarjaget som allt mer isoleras från sonen. Slutet blir en slags acceptans av nederlaget, snarare än en lycklig upplösning på förhållandeknuten.

– Även om pojken kommit tillbaka till sin mamma hade det inte varit ett lyckligt slut, för relationer är alltid komplexa och föränderliga. Inget är tryggt eller garanterat för alltid. Det är så livet är. Det handlar om förlust av olika slag.

Constance Debré Debré bor i Paris och är 50 år. Hon arbetade länge som försvarsadvokat i rättegångar med grova våldsbrott, men lämnade yrket och debuterade som författare 2018. Då kom romanen ”Play Boy” som är första delen i en självbiografiskt grundad trilogi. Den andra delen, ”Love me tender”, har fått internationell spridning och uppmärksamhet och är nu aktuell i svensk översättning. Visa mer Visa mindre

”Love me Tender” är andra delen i en självbiografisk trilogi, men fungerar bra att läsa på egen hand. Den följs av ”Nom”, Namnet, som kommer på svenska i vår. Den är en uppgörelse med författarens efternamn, Debré, som bär enorm tyngd i hemlandet. Anfäderna Debré har varit med och styrt landet i generationer och har kallats den franska Kennedyfamiljen. Samtidigt präglades hennes egen barndom av de aristokratiska föräldrarnas missbruk av bland annat heroin, och modern – en välkänd modell – dog plötsligt när Constance bara var 16 år.

Innan hon blev författare följde Constance Debré i släktens fotspår, med en framgångsrik karriär som advokat. Det var under arbetet med att försvara kriminella och våldtäktsmän som hon fann sitt språk genom pläderingarna. Att stå där och prata inför alla och verkligen fånga publiken aktiverade något i henne. ”Love me tender” har ett liknande direkt tilltal, som redan på första sidan fångar läsaren och tar sig in under huden.

– I pläderingen säger man i princip ”tyst med er, nu ska jag berätta en historia”. Ingen får avbryta och man tvingar den andra personen att bli en passiv mottagare. Det är precis samma som när man skriver en bok. Det är en våldsam, aggressiv position, som jag äger fullständigt.

Hon tillägger – föga förvånande:

– Jag hatar hycklande.