Cormac McCarthy söker mening i de mörkaste djupen

Roman Cormac McCarthy

”Passageraren”/”Stella Maris”

Övers: Niclas Hval

Albert Bonniers förlag, 678 sidor Visa mer

Det går inte ihop. Jag försöker foga samman de delar som utgör Cormac McCarthys dubbelroman till en helhet, men alltför många bitar saknas. Tidsperspektivet havererar och själva huvudintrigen försvinner i det djup där huvudpersonen Bobby Western bärgar ett störtat flygplan.

Det är med viss säkerhet 1980, någonstans utanför New Orleans. Bobby och en annan bärgningsdykare får i uppdrag att undersöka ett flygplan på tolv meters djup. De får bryta sig in med skärbrännare och hittar nio kroppar: piloten, andrepiloten och sju passagerare. Några dagar senare får Bobby besök av två myndighetspersoner som nog bäst kan beskrivas som men in black. De ställer en mängd frågor. Tydligen skall det ha funnits åtta passagerare. Även en väska och färdskrivaren saknas från det intakta vraket. Om detta har Bobby ingenting att säga.

Snart drabbas Bobby av återkommande inbrott. Det är tydligt att någon letar efter något. Ytterligare en tid senare börjar han trakasseras av skattemyndigheterna, som fryser hans konton och beslagtar hans bil och pass. Uppenbarligen har Bobby sett något han inte borde ha sett, och misstänks för något han inte har gjort. En klassiskt upplagd thrillerintrig. McCarthy lämnar den olöst, vag och parentetisk. Man får känslan av en becksvart kraft som sluter sig kring Bobby från alla sidor – men att denna kraft är mer metafysisk än något annat.

I stället för att ta itu med den intrig som titeln ”Passageraren” verkar anspela på, låter McCarthy Bobby minnas sitt förflutna. Det är framför allt hans lillasyster Alicia som plågar honom. Systern som var ett matematiskt geni, diagnosticerad som paranoid schizofren, och knappt tio år tidigare tog livet av sig medan Bobby låg i koma efter en bilolycka i Italien. Systern som var förälskad i honom.

”Passageraren”/”Stella Maris” av Cormac McCarthy.

Hennes upplevelser och samtal med en brokig skara vaudeville-artister som finns i hennes huvud när hon inte tar medicinerna, förekommer som kursiva partier i ”Passageraren”. Denna skara leds av en impressario som kallas The Kid och McCarthy påminner här om såväl William S Burroughs ”rutiner” som John Berrymans hallucinatoriska ”Drömsånger”.

Den andra romanen ägnas åt Alicias sista vistelse på den psykiatriska institutionen Stella Maris och utgörs av inspelade samtal med hennes läkare. Det är oktober 1972. Att Stella Maris ligger i staden Black River Falls i Wisconsin är säkert en blinkning till Michael Lesys dokumentära bok ”Wisconsin death trip” (även lyckosamt filmatiserad) som utspelar sig i just den staden.

Man läser ”Stella Maris” med ambitionen att här fylla de glapp som uppstått i ”Passageraren” – ledtrådar, pusselbitar, lappar att laga den trasiga väven med – men för det mesta är det ett fåfängt arbete. I stället luftar den unga Alicia rent häpnadsväckande tankar kring det djupast mänskliga, utifrån matematiken, fysiken, filosofihistorien och humanvetenskaperna. Det är underbara och gripande passager – några av dem tillhör det vackraste och mest melankoliska jag någonsin läst.

Dessa två romaner är Cormac McCarthys återkomst efter det stora genomslaget med ”Vägen” 2006. 16 år alltså, där man föreställer sig författaren som en asketisk person instängd i ett bibliotek, nu uppstigen och här för att sammanfatta sina insikter och lägga dem i en ung kvinnas plågade medvetande.

Ta ett avsnitt som det där Alicia förklarar för sin läkare varför hon inte dränkte sig, eftersom hon tänkte igenom den sortens död in i minsta detalj. Eller när hon kommer fram till att välmåendet har ett tak men att eländet saknar botten. ”Det finns information i världen som enbart är tillgänglig för dem som har nått en viss nivå i eländet. Man vet inte vad som finns där nere om man inte har varit där. Glädje å andra sidan lär oss knappt tacksamhet ens. En tankfull tystnad”.

"Det finns information i världen som enbart är tillgänglig för dem som har nått en viss nivå i eländet."

Eller när hon konstaterar att bebisar skriker i vrede därför att de föds med rättvisebegreppet, men att de slutar i tvåårsåldern därför att ”vreden är reserverad för sådant man tror kan åtgärdas. Allt annat har man sorgen till. Vid någon tidpunkt förstår de det”. Dessa och många andra grubblerier förekommer i en ojämn språklig kamp med den utsatte läkaren som bara begriper en bråkdel av vad Alicia säger.

Översättaren till svenska Niclas Hval är en av de allra bästa, men jag tror att han inför dessa två romaner har känt sig som en nykläckt kyckling. Det finns inget svårare än att översätta en kvick, smart, munhuggande vaudeville- och cirkusslang från 1920-talets rurala USA till modern svenska. Så Niclas Hval må vara förlåten för somt han missar. Och för att han – som alla svenska översättare i dessa fall – tvingas tillgripa fraser som får Thor Modén och Fridolf Rhudin att eka i läsarens skalle. Här finns en del ”Jösses Amalia” och ”Ta dig i brasan”.

Den som känner Cormac McCarthy mest genom filmatiseringarna av hans romaner kanske väntar sig något muskulöst, macho och våldsamt. Visst finns här sådant också, i ”Passageraren”, men den McCarthy som visar sig i ”Stella Maris” är lösgjord från det fysiska djup där Bobby bärgar i bottenslammet. I stället framstår det metafysiska djupet som finns i Alicia som mer gripbart och genomströmmad av en gåtfull skönhet.

