Cornelia Jakobs inför Eurovisionfinalen: ”Jag försöker undvika tävlingsaspekten”

Cornelia Jakobs

Född: I Nacka 1992. Heter egentligen Cornelia Jakobsdotter Samuelsson. Är dotter till The Poodles-sångaren Jakob Samuel.

Bakgrund: Började sjunga som barn och tävlade i Melodifestivalen med gruppen Love Generation 2011 och 2012.

Släppte 2018 debutsingeln ”Late night stories”, som följts av ytterligare åtta singlar. Låten ”Weight of the world” var med i soundtracket till HBO-serien ”Björnstad” 2020.

Året därpå skrev hon Efraim Leos melodifestivalbidrag ”Best of me”.

Fick flest röster av artisterna i svenska Melodifestivalens första deltävling 2022 och vann sedan finalen.

Aktuell: Representerar Sverige i Eurovision song contest i Turin, Italien. Finalen avgörs i kväll, lördag den 14 maj.