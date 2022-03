Cornelia Jakobs: ”Jag är fortfarande en superkänslig person”

Dagen efter att hon vunnit Melodifestivalen står Cornelia Jakobs i en hotellobby och skriver autografer, omgiven av barn, men också av ballonger som blivit över efter lördagskvällens final i Friends arena.

– Det här är så surrealistiskt, säger hon när hon vinkat hejdå till fansen och fått sjunka ner i en blå fåtölj ett par våningar upp.

– Surrealistiskt, men jättekul. Det är så himla sjukt att vi ska få åka till Italien, jag har inte riktigt förstått det än.

Cornelia Jakobs skriver autografer, dagen efter vinsten i Melodifestivalen. Foto: Beatrice Lundborg

När under finalen kände du ”det här går nog vägen”?

– Det kändes aldrig självklart, det var verkligen spänning in i det sista. När alla röster utom våra var utdelade och jag visste att Anders Bagge hade fått många svenska folket-röster, då var jag skitnervös.

Cornelia Jakobs fick flest röster av de internationella jurygrupperna, och slutade som finalens segrare, men det var Anders Bagge och hans ”Bigger than the universe” som vann tittarnas röster. Jag frågar Cornelia Jakobs vad hon tänker kring det. Känns det jobbigt?

– Nej, jag förstår det, han är ju hela Sveriges gullegris, svarar hon. I Melodifestivalen är det nog många som röstar för att någon är känd. Det är därför det är bra att vi har den internationella, opartiska juryn. Men jag hoppas att folk ändå är nöjda och känner sig trygga med att jag ska representera Sverige. Jag tycker ju att vår låt är fantastisk.

Cornelia Jakobs, som egentligen heter Cornelia Jakobsdotter Samuelsson, föddes i Nacka i Stockholm 1992. Hon växte upp i en musikalisk familj och ägnade en stor del av sin barndom åt att sjunga. Som 16-åring testade hon lyckan i ”Idol”, utan att gå vidare från audition, men värvades två år senare till musikproducenten Red Ones popgrupp Love Generation, som ställde upp i Melodifestivalen 2011 och 2012.

– Jag var väldigt ung då, och då är det lätt att förlora sig själv i en sådan här cirkus, minns hon. Det är många som vill att man ska vara på ett visst sätt. Det var ganska obehagligt, och det är nog därför det tagit tid för mig att ställa upp med något eget.

Cornelia Jakobs drabbades av en utmattningsdepression 2017. ”Jag insåg att man inte kan göra allt själv, man kan inte jobba som om man vore sex personer.” Foto: Beatrice Lundborg

I dag har Cornelia Jakobs arbetat med sitt soloprojekt i sex år. Det har hittills mynnat ut i nio singlar och det har gått långsamt, säger hon, men det har det också behövt göra. 2017 drabbades hon nämligen av en utmattningsdepression, som bland annat bottnade i att hon försökte göra för mycket samtidigt.

– Jag har alltid varit en energi- och lustfylld person, men då ville jag bara stirra in i en vägg och gråta. Jag insåg att man inte kan göra allt själv, man kan inte jobba som om man vore sex personer.

Har du blivit bättre på att ta hjälp från andra?

– Jag har behövt bli bättre på det. Melloapparaten är inget man gör själv och jag är så tacksam över mitt team. Plötsligt har jag fått lov att bara vara artist, jag har inte behövt tänka på allt runt omkring, som tid och admin, sådant som jag dessutom är jättedålig på.

När vinnarlåten ”Hold me closer” kom till tog hon också låtskrivarhjälp av bästa vännen Isa Molin och David Zandén, som hon lärde känna genom arbetet med bidraget och i dag är tillsammans med.

– Det hände något speciellt när vi tre satte oss ner för att skriva, säger Cornelia Jakobs. ”Hold me closer” var den första låten vi skrev ihop, men vi har redan skrivit tio till.

Vad var det som klickade?

– Vi reagerar på samma saker, vilket gör att det går fort fram, men har ändå olika infallsvinklar. Jag är van vid att vara ganska dominant i sådana situationer och älskar därför när någon säger emot. Vi är också lika detaljorienterade, det är skit samma hur lång tid något tar, för det måste bli bäst.

”Allt är verkligen i stunden-känslor”, säger Cornelia Jakobs om sin vinnarlåt ”Hold me closer”. Foto: Beatrice Lundborg

”Hold me closer” ändrade form under processens gång, men när refrängen och versen väl föll på plats gick allting väldigt fort, berättar Cornelia Jakobs. Även texten kom naturligt, eftersom hon just då befann sig mitt i det uppbrott som löper som en kall kår genom låten.

– Allt är verkligen i stunden-känslor, vissa händelser som man kan ana i texten hände liksom dagen före, säger hon.

Hur var det att skriva mitt i en kris? Själv kan jag tycka att det är svårt, när alla känslor är så förstärkta.

– Det var häftigt. Men hade jag inte haft Isa och David med mig hade det varit svårare. Jag har en ganska rörig hjärna och när man är mitt i något kan det vara svårt att bena ut.

Cornelia Jakobs har också en pappa i musiksvängen, The Poodles-sångaren Jakob Samuel, men de ”jobbar väldigt olika”, säger hon.

– Han är bra på att få saker gjorda. Jag tror att det grundar sig i att han fick barn när han var 19, medan jag är 30 och barnlös. Jag har mer tid att känna och reflektera. Jag är en väldigt feelingdriven person, jag kan inte göra saker som jag inte vill. Det är verkligen både bra och dåligt. Jag skulle nog behöva lite av hans disciplin.

Även om hon nu tagit sig ut på andra sidan utmattningsdepressionen, gör den sig fortfarande påmind ibland.

– Jag är fortfarande en superkänslig person, och det påverkas av det som händer runt omkring mig. På sistone har det varit mycket press. Det har varit roligt, men jag har också behövt jobba på att vara snällare mot mig själv.

Cornelia Jakobs ser fram emot Eurovision song contest i Turin. ”Jag har ju jobbat på i min egen hörna i så många år. Att plötsligt få så här mycket kärlek och respons på det jag gör ger mig en otroligt bra energi.” Foto: Beatrice Lundborg

Hon berättar att hon hjälpts av den adhd-diagnos som fick för två år sedan. Den har gett henne bättre förståelse för hur hon fungerar och vad hon behöver.

– När jag mår bra är jag ”on top of the world”, kör in i kaklet och har energi för ett helt fotbollslag, sedan är jag apatisk i två veckor. Det är som två olika personer. Men jag har börjat förstå att de där olika personerna måste respektera varandra. För nu kommer det ju bara att bli mer.

Nästa anhalt för Cornelia Jakobs är Eurovision song contest i Turin. Trots att det kan bli en pressad situation är det en cirkus som hon ser fram emot att få kasta sig in i.

– Ja, jag känner mig jättepeppad. Jag har ju jobbat på i min egen hörna i så många år. Att plötsligt få så här mycket kärlek och respons på det jag gör ger mig en otroligt bra energi.

Vad tror du om dina chanser i Turin?

– Jag vet inte riktigt, det är så många bra bidrag i så otroligt olika genrer. Jag tänker också att det är omöjligt att sia om vad folk känner att de vill ha just nu, i den här fruktansvärda katastrofen som vi lever i. Det är vackert och fint om Eurovision kan få bli en paus, ett andrum i kaoset. Men om folk upplever att The Rasmus eller ”Hold me closer” är den paus de vill ha, det har jag ingen aning om.