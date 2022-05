Cornelia Jakobs om Eurovision: ”Det är ett kaotiskt lugn”

Cornelia Jakobs har varit på plats i Turin i Italien, där årets Eurovision song contest anordnas, i över en vecka. Längs stadens parker och breda gator vajar Eurovisionvimplar i försommarbrisen, ute vid arenan hänger fansen i sjok i gräset. Men för den svenska sångerskan har vistelsen hittills framför allt bestått av jobb: repetitionerna, intervjuerna och införevenemangen har avlöst varandra.

– Det är som ett kaotiskt lugn, säger hon i en av pauserna.

– Det är så mycket som händer och det är fyrverkerier känslomässigt, men samtidigt känner jag mig lugn och lättad över att vi är här.

Något som gör att hon orkar med det många gånger hektiska Eurovisionschemat är stödet hon får från publiken. Hon beskriver veckorna som gått sedan hon vann Melodifestivalen med ”Hold me closer” i mars som overkliga, eller ”svåra att ta in”.

– Att på några månader gå från att vara en i princip okänd indieartist i Sverige till att nu bli igenkänd av folk i Italien, det är en sådan otrolig grej. Det är en support som jag aldrig känt tidigare och som ger mig massor av energi.

”Att på några månader gå från att vara en i princip okänd indieartist i Sverige till att nu bli igenkänd av folk i Italien, det är en sådan otrolig grej”, säger Cornelia Jakobs. Foto: Jessica Gow/TT

I årets Eurovision är Sverige ett av de favorittippade länderna, tillsammans med Ukraina, värdlandet Italien och Storbritannien. Alla har velat prata med det svenska pophoppet, på röda mattan såväl som på stadens restauranger. Det är lyxigt, säger Cornelia Jakobs: ”Jag går omkring och känner mig rörd mest hela tiden.” Men även för henne finns en gräns.

När vi några dagar senare ska träffas på svenska delegationens hotell i centrala Turin för att göra andra halvan av intervjun visar det sig att Cornelia Jakobs fått en dags talförbud av sin sångcoach. ”Efter gårdagens pressdag kände jag mig lite trött i halsen och rösten”, förklarar hon över Whatsapp: ”Inte farligt men det kändes som det smartaste att ta en dag röstvila.”

– Jag vill väldigt mycket och räcka till och finnas för alla, utvecklar hon senare.

– Jag har alltid kunnat ge alla jag träffar väldigt mycket fokus, men nu kan jag inte det på samma sätt som för några månader sedan, för tiden räcker inte till. Så jag måste liksom lära mig att vara okej med att inte ge allt i alla situationer. Det är utmanande för mig som människa, men jag jobbar på det.

Cornelia Jakobs fick en dags talförbud av sin sångcoach inför semifinalen i Eurovision. ”Jag måste liksom lära mig att vara okej med att inte ge allt i alla situationer”, säger hon. Foto: Jessica Gow/TT

För ett par år sedan drabbades Cornelia Jakobs av en utmattningsdepression, och det kan fortfarande göra sig påmint i hennes liv. ”När jag mår bra är jag ’on top of the world’, kör in i kaklet och har energi för ett helt fotbollslag”, som hon beskrev det när vi träffades dagen efter melodifestivalvinsten: ”Sedan är jag apatisk i två veckor.”

– Jag är en person med väldigt mycket energi och jag har förstått med mig själv att jag behöver spara den före ett gig, säger hon i dag.

– Jag har försökt att vara bra på att känna av när jag behöver ta pauser så att jag inte kör slut.

Överlag känns allting ”skitbra faktiskt” inför torsdagskvällens semifinal, fortsätter hon. Framträdandet på Eurovisionscenen är likt det som de svenska tittarna fick se i Melodifestivalen. Den numera karaktäristiska färgskiftande cirkeln framför vilken Cornelia Jakobs sjunger ut om kärlekskval och uppbrott har fått hänga med ned till Turin och fortsätter att vara numrets kärna.

– Men vi har fått anpassa lite till den italienska scenen, det blir lite mer maxat.

Cornelia Jakobs tror att ”Hold me closer” sticker ut bland de övriga Eurovisionlåtarna för att den har en råhet i uttrycket. Foto: Jessica Gow/TT

På vilket sätt sticker ”Hold me closer” ut bland semifinallåtarna?

– Med sin ärlighet och råhet i språket och uttrycket. Den är väldigt direkt i sitt berättande, ärlig och naken, som en konversation. Det tror jag är en styrka, säger Cornelia Jakobs och fortsätter:

– Det spelar ju liksom ingen roll om man kommer från Braslien eller Litauen, är gay eller straight eller trans, alla känner samma typ av hjärtesmärta. Det är många som har frågat mig: ”Varför har du skrivit en sång om mig och mitt förhållande?” Det är fint, att folk kan ”connecta” till låten så.

Vilka av torsdagskvällens andra artister som blir särskilt farliga konkurrenter kan hon inte svara på.

– Det är lättare att hålla sig lugn om man ser det här som ett vanligt gig, inte en tävling.

”Jag älskar deras bidrag och har full förståelse för om de vinner”, säger Cornelia Jakobs om Ukrainas Eurovisionbidrag Kalush Orchestra. Foto: Jessica Gow/TT

Men tar hon sig vidare till lördagens final tror hon att Storbritanniens Sam Ryder och Spaniens Chanel (”hon är ju ascool”) kan utmana om prispallen. Samtidigt är krigsdrabbade Ukrainas omtalade Eurovisionbidrag Kalush Orchestra, som möttes av stående ovationer när de röstades vidare till final tidigare i veckan, tippade att vinna hela tävlingen med sin hiphopfolklåt ”Stefania”.

– Jag älskar deras bidrag och låt och har full förståelse för om de vinner, säger Cornelia Jakobs. Det är otroligt fett att de är med trots allt som händer. Jag tror att det betyder jättemycket för många.

Cornelia Jakobs Född: I Nacka 1992. Heter egentligen Cornelia Jakobsdotter Samuelsson. Är dotter till The Poodles-sångaren Jakob Samuel.

Bakgrund: Började sjunga som barn och tävlade i Melodifestivalen med gruppen Love Generation 2011 och 2012. Släppte 2018 debutsingeln ”Late night stories”, som följts av ytterligare åtta singlar. Låten ”Weight of the world” var med i soundtracket till HBO-serien ”Björnstad” 2020.

Året därpå skrev hon Efraim Leos melodifestivalbidrag ”Best of me”.

Fick flest röster av artisterna i svenska Melodifestivalens första deltävling 2022 och vann sedan finalen.

Aktuell: Representerar Sverige i Eurovision song contest i Turin, Italien. Sverige tävlar i den andra semifinalen den 12 maj. Finalens avgörs den 14 maj. Visa mer

Eurovision 2022 Sverige tävlar med Cornelia Jakobs och låten ”Hold me closer” i semifinal 2, som hålls torsdag den 12 maj klockan 21. Där tävlar hon mot ytterligare 17 bidrag om 10 finalplatser. Finalen hålls lördag den 14 maj klockan 21. Där tävlar de 20 bidrag som kvalificerat sig via semifinalerna, och de fem direktkvalificerade länderna Italien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Visa mer

