Cornelia Jakobs vidare till Eurovisionfinal

När andra semifinalen i Eurovision song contest avgjordes i italienska Turin på torsdagskvällen fanns svenska Cornelia Jakobs bland de tio artister som röstades vidare till final.

Repetitionerna inför kvällens evenemang präglades av flera missöden. På grund av bland annat problem med medhörningen på scen fick flera artister göra om sina framträdanden under onsdagens genrep och även Cornelia Jakobs drabbades av tekniskt strul. Men direktsändningen, ledd av årets programledartrio Mika, Laura Pausini och Alessandro Cattelan, flöt på utan förhinder. Totalt uppträdde 18 tävlande länder, från inledande Finland med rockiga The Rasmus till avslutande Tjeckien med electropopbandet We Are Domi.

Cornelia Jakobs framförde sin uppbrottsskildring ”Hold me closer” näst sist i startfältet. Före tävlingsstart låg hon i bettinglistornas toppskikt och när rösterna räknats stod det klart att Sverige infriat förväntningarna och gått vidare till lördagens final.

– Det är lättare att hålla sig lugn om man ser det här som ett vanligt gig, inte en tävling, sade Cornelia Jakobs till DN inför semifinalen.

I finalen får den svenska sångerskan sällskap av bland andra Finlands The Rasmus, Polens Ochman och Australiens glittermaskbeklädda Sheldon Riley.

Bild 1 av 2 Även Australiens Sheldon Riley gick vidare till final med sin låt ”Not the same”. Foto: Jessica Gow/TT Bild 2 av 2 Finland representeras av rockbandet The Rasmus i lördagens Eurovisionfinal. Foto: Jessica Gow/TT Bildspel

Vilka länder som går vidare till final avgörs av tv-publiken och en jury i varje medverkande land. Hur många poäng respektive artist fått redovisas inte i semifinalerna.

Den svenska sändningen kommenterades av Edward af Sillén – solo sedan bisittaren Linnea Henriksson testat positivt för covid-19. Hon ansluter till kommentatorsboxen lagom till finalen. Då tävlar sammanlagt 25 länder om vinsten. Förutom de som gick vidare på torsdagskvällen deltar även de tio länder som gick vidare från tisdagens semifinal, däribland favorittippade Ukraina, Norge och Grekland. Fem länder är redan direktkvalificerade: Italien, Spanien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Finalen avgörs på lördag den 14 maj.

De gick vidare till final från semifinal 2 Belgien

Tjeckien

Azerbajdzjan

Polen

Finland

Estland

Australien

Rumänien

Sverige

Serbien Visa mer

Eurovision 2022 Totalt tävlar 40 länder i årets tävling, däribland Sverige som representeras av Cornelia Jakobs med låten ”Hold me closer”. Finalen hålls lördag den 14 maj klockan 21. Där tävlar de 20 bidrag som kvalificerat sig via semifinalerna, och de fem direktkvalificerade länderna Italien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Visa mer

